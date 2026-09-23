Maxo otvorene o Naty a Matúšovi, čo si myslí o Ondrejovi a prečo mu to s Nelou nevyšlo (CLOSE FRIENDS)

Vypadnutý učastník aktuálneho ročníka Love Islandu Maxo v najnovšom Close Friends otvorene porozprával o svojom pôsobení vo vile, vzťahoch s ostatnými súťažiacimi aj o tom, ako vníma dianie po svojom odchode.
Účastník aktuálneho ročníka Love Islandu Maximilián Slezák v najnovšom Close Friends odpovedal na otázky divákov o svojom pôsobení vo vile, vzťahoch s ostatnými súťažiacimi aj živote po návrate na Slovensko.
Prezradil, či si myslí, že Nela svoje sympatie k nemu iba hrala, čo hovorí na vzťah Naty a Matúša a aké boli vzťahy medzi súťažiacimi mimo kamier. Reč prišla aj na reakcie ľudí po jeho odchode z Love Islandu.
Maxo dostal aj otázky zo svojho života mimo reality šou. Porozprával o svojej bývalej a údajne požičaných peniazoch, svojom rodnom Cíferi či o tom, čo by v ňom zmenil ako prvé. Nechýbala ani otázka, či by sa do Love Islandu vrátil, keby dostal druhú šancu.
Pozri si celý diel Close Friends s Maxom na našom YouTube a zisti, čo všetko o dianí vo vile prezradil.