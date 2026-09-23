Taliančina v Trnave nemusí byť žiadnou neznámou, no nájsť pizzu, ktorá ti svojím cesto aj ingredienciami doslova odpáli dekiel, vie byť celkom veda.
V našom najnovšom Čoje dobré sme rozhodli urobiť špinavú prácu za teba a náš obľúbený gurmán Čoje zobral svoje chuťové poháriky na poriadnu pizzovú jazdu. Prešli sme si overené klasiky aj modernejšie koncepty. Zmapovali sme Ti Amo, Raspberry, U dvoch bratov, Akademiu aj Novella Pizzu.
Atmosféra bola napätá, lebo laťka bola nastavená poriadne vysoko a rozdiely medzi jednotlivými podnikmi ukázali, že Trnava to s gastronómiou myslí naozaj vážne. Čoje však nakoniec po sérii nekompromisných ochutnávok našiel svojho jednoznačného favorita, pri ktorom nešetril chválou.
Ktorá pizzeria si odniesla titul kráľa trnavskej pizze a ktorá naopak nesplnila očakávania? Sleduj naše najnovšie video, načerpaj inšpiráciu na víkendový gastro výlet a zisti, kde dostaneš ten najlepší pizza zážitok v meste!