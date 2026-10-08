Feed Explore
Feed Explore Profil
Zomrela Margaret Hamilton. Žena, bez ktorej by ľudstvo v roku 1969 nepristálo na Mesiaci
1
1
0
včera 8. října 2026 v 15:40
Čas čtení 0:00

Zomrela Margaret Hamilton. Žena, bez ktorej by ľudstvo v roku 1969 nepristálo na Mesiaci

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Wikimedia Commons
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI
Doporučujeme
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
Refresher Club
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
včera v 07:00
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
30. 9. 2026 9:30
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
Sponzorovaný obsah
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
před 3 dny
KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
28. 9. 2026 15:30
1
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
před 3 dny
2
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Hip Hop Kemp hlásí návrat na rok 2027. Lidé se stejně bouří
před 2 hodinami
Bridgertonovi budou mít nový spin-off. Netflix připravuje seriál o mladé Violet
dnes v 15:30
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
dnes v 12:28
Lana Del Rey, Bad Bunny nebo Burna Boy: Rockstar odhalil prvních šest rádiových stanic, nechybí country ani podcasty
dnes v 11:01
Do kin přichází hit z Varů Milovník, ne bojovník. Nahlíží do života Gen Z
dnes v 08:00
Student Visions 2026: Podívej se na tvorbu vybraných studentských projektů pro letošní Signal Festival
včera v 14:40
Zpravodajství
Volby Politika Česko Zahraničí
Více
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
dnes v 16:20
Prezident se předčasně vrátil do Česka. Dnes odvolil v Černoučku
dnes v 15:30
„V Českých Budějovicích by chtěl žít každý,“ napsal ve své hře Jára Cimrman. Souhlasí s tím dnešní obyvatelé?
dnes v 14:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Kdo má lepší knír než Tomáš z Love Islandu?
Kdo má lepší knír než Tomáš z Love Islandu?
před 22 minutami
Cyberpunk 2077 se dočká celovečerního filmu
Cyberpunk 2077 se dočká celovečerního filmu
před 3 hodinami
Signal Festival Student Visions: Co nám prozradil člen týmu, který pracuje na vývoji studentské formule?
Signal Festival Student Visions: Co nám prozradil člen týmu, který pracuje na vývoji studentské formule?
dnes v 16:00
Hugo Toxxx o hulení: Poctivý pravý hulení je lepší než legální chemky
Hugo Toxxx o hulení: Poctivý pravý hulení je lepší než legální chemky
dnes v 15:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
včera v 10:00
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
před 2 dny
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
před 2 dny
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
Sponzorovaný obsah
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
29. 9. 2026 17:00
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
dnes v 12:28
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
před 3 dny
2
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
před 2 dny
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
před 2 dny
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
včera v 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
před 3 dny
2
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00