Skoro 100letá želva dostála svému jménu Mommy. Ve svém pokročilém, ale na želvu stále brzkém věku přivedla na svět celkem 16 želvích dětí. Její poddruh je kriticky ohrožený.
Kriticky ohrožená želva ze západních Galapág, poddruh želvy sloní, s partnerem Abrazzem přivítali celkem 16 mláďat v zoo ve Filadelfii. Mommy se stala nejstarší matkou v rámci svého druhu. Čtyři z dětí dostaly jména Blanche, Dorothy, Rose a Sophia podle hlavních postav populárního sitcomu z 80. let The Golden Girls.
@philadelphiazoo Mommy the Galapagos tortoise's four baby girls made their first public debut today in honor of 93 years of Mommy at the Philly Zoo! Make sure to stop by the Reptile and Amphibian House on your next visit to say hello!!! You can vote for their names on our website! #fyp #viral #fypシ #philly #phillytiktok #tortoise #reptiles #conservation #babyanimals ♬ original sound - Philadelphia Zoo
První želví děti se začaly klubat v únoru 2025. Další tři želví kluci přišli na svět na jaře a v létě se narodil zbytek. „Příběh Mommy, Abrazza a jejich 16 mláďat zaujal lidi po celém světě,“ uvedla tehdy ve svém prohlášení prezidentka a generální ředitelka filadelfské zoo Jo-Elle Mogerman pro časopis People. „Donutil nás všechny zamyslet se nad tím, co znamená odkaz, pokud jde o ochranu přírody a zachování toho, co je cenné.“
Čtyři z dětí dostaly jména Blanche, Dorothy, Rose a Sophia podle hlavních postav populárního sitcomu z 80. let The Golden Girls.