Trailer na novinku autora populárního seriálu Zkouška se okamžitě stal virálním. Dokument You Can See Everything zachytí posledních 34 dní Elizabeth Holmes před nástupem do vězení a slibuje kontroverzní, provokativní zábavu.
Nathan Fiedler je známý pro tvorbu, která stírá hranice mezi realitou a fikcí, a kde se uvědomělá satira a nekompromisní společenská kritika potkávají ruku v ruce. You Can See Everything se velmi rychle stalo virálním a očekává se, že se stane jednou z nejdiskutovanějších událostí letošního podzimu. Trailer je pravděpodobně nejvirálnějším videem studia A24, které Fiedlerův počin distribuuje. V Česku film pod názvem Uvidíš všechno uvedou Aerofilms.
V You Can See Everything Fiedler stráví 34 dní s proslulou investiční podvodnicí Elisabeth Holmes. Zakladatelka biotechnologického startupu Theranos kdysi ovládla Silicon Valley a slibovala převratnou technologii kompletní diagnostiky z pouhé kapky krve. Získala na svou stranu mnoho zkušených investorů a tržní hodnota Theranosu dosahovala devíti miliard dolarů.
Holmes zkušenému provokatérovi a jednomu z nejoriginálnějších současných tvůrců Hollywoodu slíbila, že nebude nic skrývat. Jestli opravdu uvidíme všechno, se dozvíme už 5. listopadu.