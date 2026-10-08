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Virální film míří do českých kin. Provokatér Nathan Fiedler strávil 30 dní se strůjkyní obřího podvodu Elizabeth Holmes
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dnes 8. října 2026 v 8:10
Čas čtení 0:33
Timon Láska

Virální film míří do českých kin. Provokatér Nathan Fiedler strávil 30 dní se strůjkyní obřího podvodu Elizabeth Holmes

Virální film míří do českých kin. Provokatér Nathan Fiedler strávil 30 dní se strůjkyní obřího podvodu Elizabeth Holmes
Zdroj: A24 / propagační materiály
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Trailer na novinku autora populárního seriálu Zkouška se okamžitě stal virálním. Dokument You Can See Everything zachytí posledních 34 dní Elizabeth Holmes před nástupem do vězení a slibuje kontroverzní, provokativní zábavu.

Nathan Fiedler je známý pro tvorbu, která stírá hranice mezi realitou a fikcí, a kde se uvědomělá satira a nekompromisní společenská kritika potkávají ruku v ruce. You Can See Everything se velmi rychle stalo virálním a očekává se, že se stane jednou z nejdiskutovanějších událostí letošního podzimu. Trailer je pravděpodobně nejvirálnějším videem studia A24, které Fiedlerův počin distribuuje. V Česku film pod názvem Uvidíš všechno uvedou Aerofilms.

V You Can See Everything Fiedler stráví 34 dní s proslulou investiční podvodnicí Elisabeth Holmes. Zakladatelka biotechnologického startupu Theranos kdysi ovládla Silicon Valley a slibovala převratnou technologii kompletní diagnostiky z pouhé kapky krve. Získala na svou stranu mnoho zkušených investorů a tržní hodnota Theranosu dosahovala devíti miliard dolarů.

Holmes zkušenému provokatérovi a jednomu z nejoriginálnějších současných tvůrců Hollywoodu slíbila, že nebude nic skrývat. Jestli opravdu uvidíme všechno, se dozvíme už 5. listopadu.

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Náhledový obrázek: A24 / propagační materiály
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