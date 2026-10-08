Formule, chemické experimenty, ale i Havel. Studující pražských vysokých škol připravili hned několik instalací pro letošní Signal Festival.
Přehlídka chce dát prostor nastupující generaci tvůrců a tvůrkyň. Zahájila tak partnerství s ČVUT a VŠCHT a své dílo představí i studentka UJEP. První dvě zmíněné univerzity sídlí v Dejvicích, kde také svá díla studující vystaví.
Jak sní chemici?
Chemická show, která promění experimenty ve zvukovou a světelnou podívanou. Ve čtvrt hodiny dlouhé performance se můžeš těšit na barevné plameny, kapalný dusík nebo efektní úkazy. Mladí chemici a chemičky ji předvedou pokaždé v celou a půl před budovou školy v Technické ulici.
Facelt
Jak bys asi vypadal*a jako digitální postavička? To můžeš zjistit nejen pomocí AI, ale také v experimentálním systému Facelt z Katedry počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT, který převede tvou mimiku na stylizovaný portrét. No, skoro jako AI.
Za co neseš odpovědnost ty
Studentka ateliéru Interaktivní média na Fakultě umění a designu UJEP Karolína Schulzová vyšla z eseje Václava Havla Moc bezmocných. Instalace vznikla ve spolupráci s Díky, že můžem a připomíná letošní nedožité 90. narozeniny našeho prvního prezidenta.
EFORCE
Spolupráce týmu EFORCE Prague Formula a Institutu intermédií Fakulty elektrotechnické ČVUT vyústila ve vývoj studentské formule. Projekt připomíná i příběhy absolventů ČVUT, kteří pracují v předních světových automobilkách.
Impuls
Světelná instalace z dílny Ateliéru Karel z Ústavu designu Fakulty architektury ČVUT pracuje s okamžikem, kdy něco začíná. Dílo Impuls připomíná první pohyb, výboj, signál nebo myšlenku.