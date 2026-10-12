Nová limitovaná kolekce Columbia Heritage Sauvie Sky se inspiruje loveckou tradicí amerického Oregonu a ikonickou bundou z roku 1988. Spojuje retro design, funkční technologie a výrazné barvy, které se neztratí ani v ulicích města.
Každou sezónu se Columbia vrací ke svému archivu a ikonickým modelům, kterým dává nový život. Tentokrát je inspirací ostrov Sauvie Island v Oregonu, známý svými mokřady a loveckou historií.
Hlavní roli hraje legendární bunda Super Quad z roku 1988, jejíž charakteristický design se promítá do celé kolekce. Výsledkem je kombinace nostalgie, moderního outdoorového stylu a funkčních detailů, které oceníš nejen při výletech do přírody.
Ústřední kousek kolekce, Quad Parka 3v1, vychází z původní bundy určené pro lovce kachen. Retro vzhled doplňuje nepromokavá technologie Omni-Tech a praktický systém vrstvení. Zateplený oboustranný bomber a lehkou parku můžeš nosit samostatně, nebo je spojit do jednoho hřejivého kousku pro chladnější dny.
Kolekce zaujme originálními potisky inspirovanými místní přírodou a tradičními maskovacími vzory. Heritage Sauvie Sky je ideální pro všechny, kteří milují pohodlné outdoorové kousky, ale chtějí je nosit i ve městě.
Vedle bund nabízí také vesty, fleecové mikiny, svetry, kalhoty, trička s výraznou grafikou a stylové doplňky. Nechybí ani oboustranné bombery v dámském a pánském provedení. Barevná paleta sází na zemité odstíny hnědé, tlumenou žlutou a výraznou loveckou oranžovou.