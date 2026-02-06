Hlavní témata
dnes 6. února 2026 v 13:00
Čas čtení 3:51

14 cool valentínskych darčekov, ktoré potešia tvojho frajera. Za niektoré nedáš viac ako 20 €

14 cool valentínskych darčekov, ktoré potešia tvojho frajera. Za niektoré nedáš viac ako 20 €
Zdroj: Dupe/Jhendry Gómez
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Inšpiruj sa našimi tipmi.

Sviatok zamilovaných je za rohom a rozmýšľaš, čo by potešilo tvoju drahú polovičku? Nemusíš hneď siahať po bonboniére a niečom prvoplánovom. Pripravili sme pre teba zoznam so 14 darčekmi, ktoré zaručia 100 % radosť. V našom výbere nájdeš niečo pre milovníkov módy, hier, fit nadšencov alebo labužníkov snackov. A čo je na tom najlepšie? Všetky darčeky sú do 50 €.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

1. KINTSUGI PERFUMES

S neodolatelným dlho-trvácim parfémom nikdy nešlapňes vedľa. Česká značka KINTSUGI PERFUMES je z niche súdka a v tomto sete sa nachádza až 8 vzoriek, z ktorých si tvoj drahý určite nájde svoj signature-scent.  

footshop
Zdroj: Footshop
Kintsugi perfumes discovery set

2. TOM FORD Signature Discovery set

Môžeš staviť aj na discovery set od TOM FORD, ktorý obsahuje 6 vzoriek s drevitými, korenistými a sviežimi kvetinovými vôňami.

Notino
Zdroj: Notino
Tom Ford signature discovery set

3. Menučko

V kuchyni Refresheru sme navarili kartovú hru Menučko, ktorá je inšpirovaná našou obľúbenou dating show. Priprav si poriadnu dávku flirtu a odvahy, pretože táto hra je spicy, ale zároveň sa nebojí ísť do hĺbky. Hra je vhodná pre páry, partie kamošov, ale aj akýkoľvek druh situationshipu. 

💘 Hru servírujeme v štyroch chodoch: 
  • Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti. 
  • Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
  • Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
  • Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥


K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórií, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať. 

menučko menučko menučko menučko
Zobrazit galerii
(8)
Menučko

4. Akupresúrna podložka GymBeam

Akupresúrna podložka padne vhod (nielen) fitnes nadšencom. Podložka vytvorená na princípe čínskej medicíny, má malé plastové ihličky, ktoré pomáhajú dosiahnuť relaxáciu, úľavu od bolesti a zlepšiť krvný obeh. K nej je aj sieťovinový obal, takže tvoj drahý si ju zoberie všade so sebou.  

Gymbeam
Zdroj: Gymbeam
Akupresúrna podložka

5. Split Fiction (PS5) 

Je tvoj frajer gamer? V tom prípade mu daruj hru, ktorú si môžeš zahrať s ním. Kooperatívna akčná adventúra Split Fiction ťa prenesie do sveta dvoch spisovateliek Mio a Zoe, ktoré uviazli vo svete vlastných príbehov mixujúci sci-fi a fantasy. Titul otestuje tvoju spoluprácu, reflexy a sústredenie.

Split Fiction

6. Vôňa do auta Millefiori Icon Sandalo Bergamotto

Ak tvoj priateľ nedá na svoje auto dopustiť, prípadne je často na cestách, s týmto tipom netrafíš vedľa. Vôňa od talianskej značky Millefiori rozvonia interiér harmonickými tónmi bergamotu, levandule, citrónu, ovocia, jazmánu, myrta, korianderu, vanilky, pačuli, guajakového a santalového dreva.  

notino
Zdroj: Notino
Millefiori Icon Sandalo Bergamotto

7. Kniha Rytier siedmich kráľovstiev (George R.R. Martin)

Nedávno vyšiel na HBO spin-off Hier o tróny (Pieseň ľadu a ohňa) – Rytier siedmich kráľovstiev, ktorý je tiež podľa knižnej predlohy a odohráva sa skoro 100 rokov pred hlavným príbehom.

Titul sleduje rytiera Dunka a jeho panoša Egga, ktorá spolu cestuju po Siedmych kráľovstvách a zažívajú dobrodružstvá, turnaje, konflikty rodov a humorné situácie. Kniha je na rozdiel od Piesne ľadu a ohňa jednoduchším čítaním, takže ju ocenia tí, ktorí sa nechcú zamotávať v deji a nemusia veľmi opisné brutálne scény. 

martinus
Zdroj: Martinus
Rytier siedmich kráľovstiev

8. Sviečky So.Slow Mini Metal Tins Set

Ak si tvoj priateľ ide dizajnové interiérové veci, našli sme set sviečok od bratislavskej udržateľnej značky So.Slow, ktorá ručne vyrába sviečky zo sójového vosku, kokosového oleja a repky olejnej.

Set obsahuje štyri sviečky v kovových plechovkách a skrývajú v sebe zmyselné vôňe: BERGAMOT CÉDROVÉ SANTALOVÉ DREVO, NEROLI CEDR, ŠALVIA LEVANDUĽA PAČULI, OUD PEONY.

Freshlabels
Zdroj: Freshlabels
Vône So.Slow Mini Metal Tins Set

9. LEGO® Speed Champions

Darček pre milovníkov F1 je jasný ako facka. Daruj mu mini-model monopostu jeho obľúbeného tímu, ktorý si sám poskladá. Vo výbere nájdeš aj iné monoposty, vrátane modelov športových áut. 

alza
Zdroj: Alza
LEGO® Speed Champions

10. Boxerky Organic Basics Core Boxers 3-Pack

Kvalitného spodného prádla nikdy nie je dosť. Boxerky Organic Basics sú z 95 % organickej bavlny a  5 % elastánu. Technológia Real Cool™ Cotton pre odvod potu a Technológia Real Lasting™ Cotton zase zabraňuje žmolkovaniu.  V balení sú tri kusy. 

freshlabels
Zdroj: Freshlabels
Boxerky Organic Basics Core Boxers 3-Pack

11. BIG BOY Big Degustačná sada

Ak predsa len chceš podarovať niečo sladké, odporúčame túto degustačnú sadu, ktorá poteší mlsné jazýčky a tých, ktorí si potrpia na pravidelnom príjme proteínu. V sade sa nachádza 6 orechových masiel bez cukru (Mini Big Bueno Zero, Mini Zlatonka Zero, Proteín Kremo pistáciový, Mini Big Rafael zero, Grand zero jahoda, Mini proteín Kremo white nougat) a dve proteínové tyčinky.

alza
Zdroj: Alza
Big Boy Big Degustačná sada

12. Juhočeské Jerky Darčekové balenie ALL-IN 13 ks

Ak si tvoj milovaný ide viac slané snacky, daruj mu poctivé sušené mäšo od českej značky Jihočeské. Juhočeské Jerky je vyrobené zo 100 % čistej svaloviny a neobsahuje konzervanty, farbivá, lepok či glutamán. 

Set obsahuje: hovädzie natur, hovädzie mäso s čiernym korením, hovädzie mäso s bylinkami, hovädzie Teriyaki, hovädzie chilli, morčacie natur, morčacie s korením, bravčové natur, bravčové s korením, zverinovej natur, zveri s korením, bejby morčacie a bejby hovädzie.

alza
Zdroj: Alza
Juhočeské Jerky Darčekové balenie ALL-IN 13 ks

13. Darčeková poukážka Pelikán

Každý vášnivý cestovateľ ocení darčekovú poukážku, ktorá mu pomôže objavovať svet. Poukážka Pelikán sa dá použiť na všetky letecké spoločnosti. Minimálna hodnota je 25 €, ale ak by ju tvoj drahý chcel použiť na letenku, ktorá stojí menej, jej hodnota sa dá rozdeliť. 

Pelikán
Zdroj: Pelikán
Darčeková poukážka Pelikán

14. Satisfyer LEGENDARY DUO

„Spicy čerešničkou“ našich tipov je erotická pomôcka, ktorú si vychutná tvoj partner naplno. Satisfyer LEGENDARY DUO je vibračný krúžok na penis, ktorý zaručí pevnejšiu erekciu a oddiali ejakuláciu. Táto hračka je vodoodolná a má tichý, ale silný motor. Darček je na valentínsky večer ako stvorený.

Notino
Zdroj: Notino
Satisfyer LEGENDARY DUO
