Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 1. února 2026 v 9:03
Čas čtení 6:17

Janka z Bardejova patrí k najsilnejším ženám sveta: Keď vyhráš majstrovstvá, dostaneš možno 600 eur (Reportáž)

Janka z Bardejova patrí k najsilnejším ženám sveta: Keď vyhráš majstrovstvá, dostaneš možno 600 eur (Reportáž)
Zdroj: Janka Vašková
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Keď niektoré ženy zistia, že ide na súťaž aj ona, odhlásia sa.

Nie každý šport ti prinesie svetovú popularitu napriek tomu, že si v ňom elita. Meno Jana Vašková (31) síce nepozná každý, no patrí k unikátom. Rodáčka z malej dediny pri Bardejove je totiž niekoľkonásobnou majsterkou sveta a doma má cez 100 trofejí zo silovej kulturistiky či disciplíny mas-wrestlingu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Vašková (@jana.vaskova.3910)

Okrem toho sa zúčastnila pretekov strongwoman v Las Vegas, kde súťažila s najsilnejšími ženami sveta. Práve tieto jej úspechy z nej robia jednu z najslávnejších žien v silovom športe a tiež jednu z najsilnejších žien sveta, ktorá má zároveň dva tituly v Guinnessovej knihe rekordov.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako takmer vymazala mail, ktorý jej poslali z Guinnessových rekordov.
  • Čo všetko musela zvládnuť na súťaži o najsilnejšiu ženu sveta.
  • S akým hejtom sa stretáva najčastejšie a ako reaguje na negatívne narážky, že nespĺňa ideálny prototyp ženy. 

Za Jankou idem do bardejovskej športovej haly, kde má kanceláriu a fitko. Cestou mi napadá veľa otázok, pričom posledné metre k hale sa doslova šmýkam po zamrznutom chodníku.

 

Vchádzam do športovej haly a na poschodí sa cez dlhú chodbu blížim k dverám, kde ma už čaká Janka. Svojou stavbou tela vzbudzuje veľký rešpekt, no od prvej sekundy z nej ide skvelá nálada a v kancelárii panuje uvoľnená atmosféra.

V práci niekedy trávi 16 hodín

Je viacnásobnou majsterkou sveta, drží niekoľko rekordov v silovom trojboji, patrí k najsilnejším ženám sveta a je zapísaná aj v Guinessovej knihe rekordov. Čo vlastne robí počas dňa a čomu sa venuje v práci?

Refresher ti pravidelne prináša príbehy inšpiratívnych a zaujímavých Slovákov a Sloveniek. Ak ťa baví naša tvorba a chceš nás podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem početných benefitov aj prístup k prémiovému obsahu. Ďakujeme za tvoju podporu!

Janka Janka Janka Janka
Zobrazit galerii
(20)
Přidej se do klubu REFRESHER+
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Méně reklam
150 kreditů každé 4 týdny na nákup benefitů
Roční - 17 %
1 500 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Úplně bez reklam
2 000 kreditů ihned na nákup benefitů
Sdílení článků kámošům a kámoškám
Všechny možnosti předplatného Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako sa z nej stala najsilnejšou ženou sveta.
  • Čo na ňu hovorí okolie a hejteri.
  • Koľko zarobila za to, že vyhrala niekoľkokrát titul majsterky sveta.
  • Kedy v živote musela použiť svoju silu na ochranu iných.
  • Čo je základom stravy najsilnejšej ženy sveta.
  • Ako je to s témou dopingu. 
  • Ako si ju súperi z celého sveta musia študovať.
Dočíst článek
Máš již předplatné?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 197233 a aktivuj si předplatné na celý měsíc.
Cena SMS předplatného je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Odemkni a získej
Refresher bez reklam
stovky prémiových článků
extra benefity
zvýhodněná členství
lístky zdarma
pay per view kódy
Zobrazit všechny
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
REFRESHER+
Doporučujeme
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
26. 1. 2026 10:30
Storky
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Lifestyle news
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
před 53 minutami
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
dnes v 10:34
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
dnes v 07:44
Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
včera v 18:00
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
včera v 15:15
Konečně známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
včera v 11:53
Thundercat vydává po šesti letech nové album, hostují na něm Mac Miller nebo A$AP Rocky. Brzy přijede i do Prahy
včera v 10:12
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
včera v 08:09
Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us
před 2 dny
Leoš Mareš bude mít vlastní dokument. Přispět do něj můžeš i ty
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Spojené státy americké (USA) Petr Macinka Česko
Více
ŽIVĚ: V Praze začíná demonstrace Stojíme za prezidentem. Sleduj přímý přenos
před 10 minutami
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
před hodinou
Epsteinovy spisy: Bill Gates se měl údajně nakazit při sexu s Ruskami. Obvinění razantně odmítá
před 2 hodinami
Více z tématu Zdraví Všechno
Toto se stane s tvým tělem, když na měsíc přestaneš pít alkohol: Od zlepšení pleti a dechu až po delší erekci
Toto se stane s tvým tělem, když na měsíc přestaneš pít alkohol: Od zlepšení pleti a dechu až po delší erekci
dnes v 10:00
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
27. 1. 2026 8:21
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
před 2 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Sport
před 51 minutami
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
před 51 minutami
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
před hodinou
Toto se stane s tvým tělem, když na měsíc přestaneš pít alkohol: Od zlepšení pleti a dechu až po delší erekci
Toto se stane s tvým tělem, když na měsíc přestaneš pít alkohol: Od zlepšení pleti a dechu až po delší erekci
dnes v 10:00
Oktagon má nového šampiona! Nabitý turnaj přinesl šokující finále, krev prolila i česká bojovnice
Oktagon má nového šampiona! Nabitý turnaj přinesl šokující finále, krev prolila i česká bojovnice
dnes v 07:00
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
včera v 10:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
včera v 10:30
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
včera v 08:09
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
dnes v 07:44
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
včera v 15:15
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
26. 1. 2026 17:03
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
27. 1. 2026 16:19
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
včera v 10:30
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
včera v 08:09
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Domů
Sdílet
Diskuse