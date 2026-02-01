Keď niektoré ženy zistia, že ide na súťaž aj ona, odhlásia sa.
Nie každý šport ti prinesie svetovú popularitu napriek tomu, že si v ňom elita. Meno Jana Vašková (31) síce nepozná každý, no patrí k unikátom. Rodáčka z malej dediny pri Bardejove je totiž niekoľkonásobnou majsterkou sveta a doma má cez 100 trofejí zo silovej kulturistiky či disciplíny mas-wrestlingu.
Okrem toho sa zúčastnila pretekov strongwoman v Las Vegas, kde súťažila s najsilnejšími ženami sveta. Práve tieto jej úspechy z nej robia jednu z najslávnejších žien v silovom športe a tiež jednu z najsilnejších žien sveta, ktorá má zároveň dva tituly v Guinnessovej knihe rekordov.
Za Jankou idem do bardejovskej športovej haly, kde má kanceláriu a fitko. Cestou mi napadá veľa otázok, pričom posledné metre k hale sa doslova šmýkam po zamrznutom chodníku.
Vchádzam do športovej haly a na poschodí sa cez dlhú chodbu blížim k dverám, kde ma už čaká Janka. Svojou stavbou tela vzbudzuje veľký rešpekt, no od prvej sekundy z nej ide skvelá nálada a v kancelárii panuje uvoľnená atmosféra.
V práci niekedy trávi 16 hodín
Je viacnásobnou majsterkou sveta, drží niekoľko rekordov v silovom trojboji, patrí k najsilnejším ženám sveta a je zapísaná aj v Guinessovej knihe rekordov. Čo vlastne robí počas dňa a čomu sa venuje v práci?
„Ja som väčšinu z dňa práve tu v kancelárii a vo fitku, ktoré je hneď vedľa. Napríklad, dnes som tu od 5:30 do 21:00, akurát mi beží moja obedná pauzička, haha,“ opisuje Janka svoj časový harmonogram, pričom dodáva, že takto podobne funguje 5 dní v týždni. Víkendy venuje rodine, priateľom a oddychu.
Aj keď má na konte desiatky titulov a prvenstiev, silový šport nie je na Slovensku musí zarábať peniaze inde. Vo fitku pracuje ako osobná trénerka. K tomu ešte pracuje ako trénerka pre slovenskú mládež v mas-wrestlingu.
O mas-wrestlingu toho veľa neviem. Popravde viem len to, že je v tom Janka niekoľkonásobnou majsterkou sveta.
„Mas-wrestling nebol na Slovensku pred pár rokmi vôbec populárny, myslím, že ani teraz ešte nie je. Ide v podstate o preťahovanie, keď sa zaprieš nohami o dosku a preťahuješ sa so súperom s palicou v ruke. Vzniklo to v ruskom Jakutsku, kde som vlastne išla v roku 2018 na svoje prvé MS v tomto športe ako začiatočníčka, veľa som o tom nevedela. Prišla som tam a odchádzala som so zlatom na krku, haha,“ opisuje Janka.
Exceluje dlhodobo aj v silovom trojboji, teda v tlaku na lavičke, mŕtvom ťahu a drepe. Na základnej škole sa venovala hodu guľou, neskôr chcela mať svaly a byť fitnesska, no jej vtedajší tréner jej poradil, že má lepšiu predispozíciu na silový trojboj, v ktorom neskôr vytvorila niekoľko svetových rekordov.
Janka hovorí, že sa tým na Slovensku nedá uživiť. Keď súťažila a cestovala mala vraj šťastie na sponzorov, ktorí jej preplatili cestu a zaplatili potrebné výdavky, no teraz si musí na život zarábať trénovaním klientov.
Hoci vyhrala niekoľko prestížnych súťaží, v trojboji či mas-wrestlingu nie sú také prize money, ako by si si možno predstavoval/a. „Myslím, že za tie najväčšie súťaže, kde som získala prvé miesto, boli prize money tak 600 - 800 eur, čiže často to nebola ani cena letenky. Iné je to napríklad v Rusku, kde títo športovci regulérne zarábajú a fungujú ako profesionáli. Musíš tento šport milovať, inak sa to robiť nedá,“ hovorí.
Komentáre o sebe čítala len raz v živote
Silovému športu sa venuje naplno od osemnástich rokov, pričom jej blízke okolie vrátane rodiny ju neustále podporuje. Nájdu sa však aj takí, ktorí si „zgustnú“ na jej stavbe tela či na tom, že im nesedí kombinácia ženy a ťažkých váh.
„Sranda je, že osobne mi nikto nikdy nič nepovedal, no na internete je toho veľa. Najčastejšie je to spojené s tým, že ako sa výzorovo odkláňam od prototypu bežnej ženy, respektíve že ženy do silového športu nepatria. Priznám sa, že komentáre k mojej osobe som si pozrela len raz a keď som videla profily tých ľudí, ktorí ma kritizovali a hejtovali, povedala som si, že ja by som nikdy nekomentovala život iných, ak by som niečo podobné nedokázala. Navyše som tvrdohlavá a mám vlastnú hlavu, negatívne reakcie ma len tak nepoložia,“ hovorí.
Drží svetové rekordy a titul 4. najsilnejšej ženy sveta, no príliš to nerieši
Keď sme pri téme rekordov, z pamäti hovorí, že v drepe má svetový rekord 205 kg, v mŕtvom ťahu 252,5 kg a 130 kg v tlaku na lavičke. Počúvam tieto obrovské čísla a zamýšľam sa, aký problém som mal pred pár dňami vo fitku so 40-kilovým mŕtvym ťahom.
Janka bola v minulosti niekoľkokrát na súťaži strongwoman, kde pretekárky súťažia v disciplínach ako ťah 400 kg saní, v dvíhaní betónových gulí, kufre s váhou 100 kg a podobne. Viackrát v kariére vyhrala tiež titul najsilnejšej ženy Slovenska a právom ju tak často verejnosť označuje za najsilnejšiu ženu celého sveta.
„Mne to popravde príliš nedochádza, až kým mi to niekto nepripomenie. Nedávno som bola prednášať na základnej škole a až keď učiteľ povedal, že aha, deti, táto žena je najsilnejšia na svete, tak vtedy mi to došlo. Aj ten strongwoman, vo Vegas som najprv skončila na 4. mieste a potom tá, ktorá vyhrala, prišla na súťaž do Maďarska, kde som ju porazila, lebo som nemala taký stres a bola som viac kvázi v domácom prostredí,“ hovorí Janka.
O jej sile a tituloch sa často smeje aj s blízkymi kamarátmi, ktorí ju podľa jej slov pushovali, že kam ideš, tam vyhráš a už sa nie je vlastne o čom baviť. Spomína na situácie, keď sa ženy pred súťažou o najsilnejšiu Češku a Slovenku začali odhlasovať z pretekov, lebo sa dozvedeli, že príde aj ona. Podľa jej slov to boli trápne ťahy, pretože ak by tvrdo netrénovala, nevyhrala by a nebola by tam, kde je.
Súperi si ju detailne študujú a radšej chcú podvádzať, ako vyhrať férovo
Janka je na tom v rámci mas-wrestlingu tak dobre, že si ju údajne súperi špeciálne študujú. „Rusi majú v Soči normálne tréningové centrum, kde trávia pred súťažou aj dva týždne. Viem, že si na mňa pripravujú taktiku. Naposledy, keď som prehrala zápas, mi súperka krútila palicu tak, že to bolo veľmi tesne na hrane diskvalifikácie od rozhodcu. Tušia, že silovo ma neporazia, tak skúšajú rôzne iné praktiky no,“ hovorí.
V rozhovore narážame aj na tému o tom, či Janka niekedy potrebovala využiť svoju silu v prospech svojej obrany či obrany niekoho blízkeho. Smeje sa, že okrem toho, ako raz musela jemne spacifikovať ženu, ktorá skočila na jej kamarátku. Seba nepotrebovala nikdy týmto spôsobom ochrániť a ako hovorí, jej pokojná myseľ vyhráva nad akoukoľvek agresiou.
Keď mi napísali z Guinessovej knihy rekordov, chcela som to hodiť do spamu
Janka drží rekordy v rôznych disciplínach, no v posledných rokoch sa dostala do pozornosti médií aj vďaka menej tradičným druhom prejavu sily. Podľa Guinessových rekordov je totiž najlepšou ženou v počte zrolovaných panvíc a v počte mužov prehodených nad hlavou. Stačilo však len málo a vôbec by sa tejto súťaže nezúčastnila.
„Jedného dňa mi prišiel mail od nejakej pani, ktorá sa predstavila ako členka komisie od Guinessa, neverila som tomu a mail som skoro poslala do spamu, vážne. Ale potom sa ukázalo, že je naozaj od nich. Vymysleli si, že chcú ženskú súťaž v rolovaní panvíc a v prehadzovaní mužov nad hlavu, obe som vyhrala, získala som certifikát, mala som výlet do Talianska a prize money boli asi 1 500 eur," hovorí s úsmevom Janka o tejto skúsenosti.
Videla som, ako doping niekoľkým súperkám zničil život
Často diskutovanou témou nielen v oblasti silového športu je doping. Janka hovorí, že určite sa dá robiť silový šport bez dopingu, no zároveň si musí vždy každý športovec v tomto odvetví vybrať, ako veľmi chce zasahovať do svojho zdravia.
Dozvedám sa, že na profi úrovni nie sú často ani antidopingové kontroly, keďže na niektoré súťaže nemajú páku. Je to však všeobecne nebezpečné, pokiaľ človek neodhadne limit svojho tela. Janka ďalej dodáva, že doslova pred očami videla, ako niekoľkým ženám v silovom športe doping viac ublížil než pomohol. „Ja viem, že nie som prototyp bežnej ženy, no aj v dopingu treba nájsť hranicu, aby sa z tej ženy nevytratilo všetko ženské, niekedy je to už veľa,“ hovorí.
Základom dobrej stravy je kuracie s ryžou
V závere sa ešte s Jankou bavíme o tom, akú stravu vlastne dodržiava najsilnejšia žena sveta a ako dlho vôbec môže podobné silové športy robiť na profesionálnej úrovni. Dozvedám sa, že nesmrteľný základ všetkého v strave je kuracie s ryžou, proteín, tvaroh, ovocie a vajíčka.
„Aby to zas nebolo príliš fitness, v piatok alebo v sobotu si rada doprajem aj burger alebo pizzu, haha. A s vekom je to tak, že ak si nemal zranenia, ako napríklad ja, vieš ísť naplno možno až do štyridsiatky,“ dodáva Janka.
V kancelárii sme s Jankou kecali takmer hodinu. Dozvedel som sa veľa o tom, ako funguje mas-wrestling, aké je to stať sa najsilnejšou ženou sveta či ako náročné je fungovať v tomto športe po finančnej stránke. Každopádne, Janka sa okrem seba venuje aj športovej výchove mládeže, za čo jej, okrem všetkého ďalšieho, čo v kariére dosiahla, patrí veľký rešpekt.