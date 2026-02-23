Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti ČSOB.
dnes 23. února 2026 v 9:00
Čas čtení 0:59
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Trúfneš si na 12 z 12?

Koľkokrát už si si povedal*a, že Slovensko poznáš ako svoju dlaň a že už ti nemá čo ponúknuť? Tento kvíz ťa s veľkou pravdepodobnosťou presvedčí o opaku.

Vydaj sa s nami na netradičnú prechádzku mestami, počas ktorej si otestuješ svoju schopnosť rozpoznať charakteristické ulice, námestia alebo pamiatky. Dokážeš rozpoznať, kde sa nachádzaš len na základe fotky? Odpovedz správne a ukáž, že máš slovenskú geografiu v malíčku. 

Okrem toho, že sa niečo nové dozvieš, kvíz ťa možno inšpiruje aj k spoznávaniu nových slovenských miest. So Smart účtom od ČSOB je teraz cestovanie po Slovensku ešte jednoduchšie. V aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť pohodlne parkovanie, lístky na MHD alebo vlak. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.

Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 50 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.

Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy či PPV kódy na streamovanie MMA zápasov. 

Aktuálne môžeš využiť napríklad jednodňovú lyžovačku na Stuhlecku s dopravou zdarma, bielenie zubov v Dr. Úsmev či lístok zdarma na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat. 

Viac informácií o podmienkach nájdeš na refresher.sk/plus/smart.
Aktivuj ČSOB SMART PREDPLATNÉ
Doporučeno
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ 16. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ 22. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ 19. února 2026 v 7:00
Kvíz
Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Do ktorého slovenského mesta musíš prísť, ak sa chceš prejsť touto ulicou?
Zdroj: Google Maps
1 12
Do ktorého slovenského mesta musíš prísť, ak sa chceš prejsť touto ulicou?
Bratislava
Bardejov
Košice
Kde na Slovensku nájdeš túto ulicu?
Zdroj: Google Maps
2 12
Kde na Slovensku nájdeš túto ulicu?
Kremnica
Spišské Podhradie
Banská Štiavnica
Toto nádherné námestie sa nachádza v historickom meste zapísanom v zozname UNESCO. V ktorom?
Zdroj: Google Maps
3 12
Toto nádherné námestie sa nachádza v historickom meste zapísanom v zozname UNESCO. V ktorom?
Levoča
Trenčín
Podbiel
Prechádzka touto malebnou dedinkou pohladí tvoje vnútorné dieťa. Kam musíš zamieriť, ak si chceš užiť nostalgické pohľady?
Zdroj: Google Maps
4 12
Prechádzka touto malebnou dedinkou pohladí tvoje vnútorné dieťa. Kam musíš zamieriť, ak si chceš užiť nostalgické pohľady?
Vlkolínec
Zuberec
Pružina
Do ktorého slovenského mesta musíš prísť, ak sa chceš prejsť touto ulicou?
Zdroj: Google Maps
5 12
Do ktorého slovenského mesta musíš prísť, ak sa chceš prejsť touto ulicou?
Senica
Modra
Jelka
Vieš, ktoré mesto je na obrázku?
Zdroj: Google Maps
6 12
Vieš, ktoré mesto je na obrázku?
Banská Bystrica
Trnava
Prešov
Uhádneš názov mesta zachyteného na obrázku?
Zdroj: Google Maps
7 12
Uhádneš názov mesta zachyteného na obrázku?
Brezno
Pezinok
Poprad
Vieš, ktoré mesto je zachytené na obrázku?
Zdroj: Google Maps
8 12
Vieš, ktoré mesto je zachytené na obrázku?
Lučenec
Nitra
Trnava
Táto historická ulička sa nachádza v známom slovenskom skanzene. Uhádneš v ktorom meste leží?
Zdroj: Google Maps
9 12
Táto historická ulička sa nachádza v známom slovenskom skanzene. Uhádneš v ktorom meste leží?
Vlkolínec
Zuberec
Pribylina
V ktorom slovenskom meste sa ti naskytnú takéto výhľady?
Zdroj: Google Maps
10 12
V ktorom slovenskom meste sa ti naskytnú takéto výhľady?
Kežmarok
Revúca
Štrba
Kde na Slovensku nájdeš toto námestie?
Zdroj: Google Maps
11 12
Kde na Slovensku nájdeš toto námestie?
Banská Štiavnica
Kremnica
Trenčianske Teplice
V ktorom slovenskom meste nájdeš aj toto známe divadlo?
Zdroj: Google Maps
12 12
V ktorom slovenskom meste nájdeš aj toto známe divadlo?
Bratislava
Zvolen
Trnava
Vyhodnotit kvíz
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS
Doporučujeme
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Storky
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Lifestyle news
Při cenách BAFTA se ozývaly výkřiky aktivisty s Tourettem. Zazněla i rasistická nadávka
před 7 minutami
Česko slaví úspěch na britských Oscarech. Syrová výpověď z Ruska si odnáší BAFTA za dokument
před 45 minutami
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
před 3 hodinami
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
včera v 16:51
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44 5
Štve tě AI v prohlížeči? Firefox vydává update, kde si ji budeš moct zablokovat
včera v 15:06
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
včera v 13:34
Tvůj profil nezemře s tebou: Meta patentovala AI pro správu profilů mrtvých uživatelů a uživatelek
včera v 11:11
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
včera v 08:19
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
před 2 dny
Zpravodajství
Válka na Ukrajině Invaze na Ukrajině Předpověď počasí Slovensko
Více
Ministr Oto Klempíř měl autonehodu. Byl převezen do nemocnice
před 31 minutami
VIDEO: Mexická armáda zabila nejhledanějšího drogového bosse. Kartel v reakci zakládal požáry po celé zemi
před hodinou
Za přeposílání a tvoření nudes s pomocí AI můžeš jít nově až na pět let do vězení
před 3 hodinami

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
Osobnosti
před 3 hodinami
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
před 3 hodinami
Každá z nich přichází s vlastním příběhem, ale všechny spojuje jedno – touha najít partnera, který bude stát po jejich boku.
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
dnes v 07:00
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
včera v 16:51
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
včera v 08:19
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 4 dny
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
včera v 13:34
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
před 3 dny
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44
5
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 4 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44
5
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse