Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur

Vyber si svoj nový obľúbený pár a využi aj našu zľavu.
V módnej sekcii pravidelne predstavujeme zoznamy s najlepšími teniskami v rôznych štýloch, v ktorých zaboduješ na každom kroku, a to či už v uliciach Košíc či Bratislavy alebo Milána.
Čierne modely považujeme za dôležitú súčasť každej zbierky, keďže ponúkajú maximálnu univerzálnosť a vyžadujú oveľa menej údržby ako rovnako obľúbené biele vyhotovenia, na ktoré sme sa pozreli v článku minulý týždeň. Toto je TOP 10 čiernych tenisiek pre mužov aj ženy.
V pokladni použi náš zľavový kód 13QRF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Queens, a 10QRF na výpredajové kúsky.
Vans Skate Old Skool 36 + – 92,95 €
Zoznam otvára model Vans Skate Old Skool 36 +, ktorý vychádza z ikonického dizajnu, ale vďaka vylepšenému strihu a ďalším detailom, získal nový rozmer.
Atraktívne tenisky majú príjemný 90s vibe, ktorý zvýrazňujú široké šnúrky, zatiaľ čo zvršok je z priedušnej textílie v čierno-bielej kombinácii. Novinka je vyzbrojená hrubou gumovu podrážkou s ikonickým vafľovým vzorom a logom Vans na päte.
Nike Astra Ultra W – 109,95 €
Našu pozornosť si získal tiež úplne nový model Nike Astra Ultra, ktorý prináša budúcnosť, keď využíva 3D tlač aj umelú inteligenciu na preskúmanie tvaru a štýlu.
Novinka s nízkym strihom a ultra tenkou gumovou podrážkou čerpá inšpiráciu z klasických futbalových kopačiek, čím vzdáva hold športovému dedičstvu značky, a zároveň používa moderné technológie. Čierny zvršok zo syntetického materiálu dopĺňajú zamatové šnúrky a malé logo Nike umiestnené v prednej časti.
Tenisky Nike Astra Ultra sú v predaji v ženských veľkostiach. Použi náš zľavový kód 13QRF a ušetríš 15 eur.
Adidas Originals Gazelle Lo Pro W – 120 €
Návrhársky tím značky Adidas Originals reaguje na trend nízkoprofilových tenisiek upravenou verziou ikonického modelu Gazelle, ktorý dostal novú podrážku aj zaujímavé detaily.
Mäkký zvršok je vyrobený z kvalitnej kože v čiernej farbe a má charakteristické prešívanie v oblasti špicu, pričom minimalistický vzhľad dopĺňajú 3 pruhy a vyrazený nápis Adidas Gazelle z bočnej strany. Pohodlie zabezpečuje textilná podšívka a gumová podrážka, ktorá ťa prenesie každým mestským dobrodružstvom bez námahy.
Ak máš rád/rada klasický vzhľad a zároveň trendy, neváhaj a vyskúšaj model Adidas Originals Gazelle Lo Pro.
New Balance 509 – 130 €
Tenisky s logom New Balance ovládli ulice svetových metropol a v prípade, že hľadáš štýl, ktorý neuvidíš na každom, siahni po modeli s označením 509.
New Balance 509 sú inšpirované bežeckou estetikou zo začiatku tisícročia, pričom majú čierny zvršok z priedušnej sieťoviny so semišovými prekrytiami a reflexnými prvkami zo syntetických materiálov. Objemná konštrukcia je postavená na klasickej gumovej podrážke s odpružením ABZORB® pre rozptyl energie pri každom došľape na zem.
Nike Air Max Muse SE W – 169,95 €
Ďalší model, ktorý perfektne doplní tvoju zbierku aj jarné outfity, je Nike Air Max Muse SE vytvorený ako kombinácia futuristického dizajnu a pohodlia typického pre líniu Air Max.
Tenisky majú vysokú klenbu v stielke, mäkké odpruženie s viditeľnou vzduchovou jednotkou Air Max v medzipodrážke a vrstvený zvršok z textílie a syntetických materiálov s popraskaným efektom. Jedinečný vzhľad dopĺňa metalické logo Nike z bočných strán a nápis „AM“ na jazyku.
Cena s našim zľavovým kódom 13QRF je menej ako 150 eur.
New Balance ABZORB® 2010 – 170 €
V online obchodu Queens nájdeš aj model New Balance ABZORB® 2010 v schéme „Pink Heat“, ktorý sme zaradili do zoznamu TOP teniskových noviniek vo februári.
Tenisky s výraznými proporciami kombinujú vzrušenie z progresívneho štýlu s pocitom športovej nostalgie. Segmentovaná gumová podrážka s odpružením ABZORB® pre lepšiu stabilitu je charakteristickým prvkom viacerých modelov z 00s a v tomto prípade je stredobodom dizajnu. Zvršok v čierno-ružovej schéme je vyrobený z kvalitnej kože, syntetiky a priedušnej sieťoviny.
Ak hľadáš univerzálnu mestskú obuv s drzým šmrncom, ide o veľmi dobrú voľbu za adekvátnu cenu.
Nike Air Max Plus VII – 189,95 €
Vyjadri svoj štýl s teniskami Nike Air Max Plus VII v edícii Gradient. Ikona v podobe mriežky dodáva čiernemu športovému modelu jedinečný vzhľad, zatiaľ čo priedušná sieťovina ťa udrží v príjemnej teplote.
Viditeľné odpruženie Air Max v pružnej gumovej medzipodrážke posúva pohodlie na úplne novú úroveň. Tenisky Nike Air Max Plus VII budú ozdobou tvojich každodenných outfitov a s našim zľavovým kódom 13QRF môžu byť tvoje za približne 165 eur.
New Balance 9060 – 190 €
Tenisky, ktoré má v zbierke množstvo slovenských, respektíve českých influencerov, a vďaka svojmu vzhľadu a pohodliu si získal aj nás v redakcii.
Model New Balance 9060 je bestseller v online obchode Queens a čierna verzia so zvrškom z prvotriednej kože a textílie je ako stvorená do sychravého počasia počas jari. Kľúčovým prvkom je výrazná zvlnená medzipodrážka nabitý technológiami ABZORB®, SBS a ENCAP pre dokonalý pocit pri každom kroku, ktorý urobíš.
New Balance 2000 – 200 €
Čierna veľmi pristane aj novému modelu New Balance 2000, ktorý je definitívnou odpoveďou na súčasný dopyt po autentickej estetike Y2K.
Tenisky majú objemný, vrstvený vzhľad, ktorý dokonale odráža trend "otcovskej obuvi" v najčistejšej podobe. Kombinácia odolnej konštrukcie, prvotriednych materiálov a segmentovanej gumovej podrážky nabitej technológiami, nielen vyzerá skvelo, ale zvládne aj každodenné nástrahy mestskej džungle.
Mizuno Wave Prophecy 13.2 – 200 €
Bodku za zoznamom TOP čiernych tenisiek v ponuke online obchodu Queens dáva model Mizuno Wave Prophecy 13.2 s futuristickým dizajnom.
Tenisky sú inšpirované bežeckými líniami z prelomu tisícročí a prinášajú vzhľad aj funkčnosť založenú na maximálnom výkone do lifestyle sekcie. Mizuno Wave Prophecy 13.2 sú dôkazom schopnosti japonskej značky spojiť vysoko koncepčné inžinierstvo s nositeľnosťou.
Použi náš zľavový kód 13QRF a ušetríš presne 26 eur.