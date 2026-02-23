Zahraničná influencerka reaguje na podobnosť s Ficom: „Vyzerá ako môj otec...“

Vtipy a meme zaplavili sociálne siete a virál sa dostal až k samotnej Gwen.
Slovenský internet sa už niekoľko dní baví na podobnosti americkej influencerky Gwen McMullen s naším premiérom Robertom Ficom. Vtipy, koláže aj meme zaplavili sociálne siete a situáciu si napokon všimla aj samotná Gwen. Aktuálne to dokonca vyzerá, že mieri na Slovensko.
Influencerka zverejnila video, v ktorom priznala, že spočiatku vôbec nechápala, čo sa deje. V komentároch si začala všímať zmienky o sebe a o slovenskom premiérovi a myslela si, že sa ocitla uprostred nejakého internetového „beefu“. Až neskôr si podľa vlastných slov situáciu overila: „Spravila som to, čo by spravil každý – hodila som to do ChatGPT a zistila som, že ma práve dali na nejaký spravodajský web s tým, že vyzerám ako starý chlap.“
Vo svojom najnovšom videu posunula situáciu ešte ďalej. S humorom oznámila, že plánuje prísť na Slovensko. „Ďakujem mojim novým štedrým daňovým poplatníkom za letenku! Kiežby ste tu boli so mnou, ale keby ste boli, možno by som letela aj ekonomickou triedou,“ napísala v popise.
Vo svojom príbehu dokonca naznačila, že by premiér mohol byť jej otec. „Počkať, on vyzerá ako môj otec... je toto Denník princeznej?,“ s vtipom odkázala na film s Anne Hathaway, v ktorom tínedžerka Mia zistí, že jej zosnulý otec bol princom a ona je jedinou následníčkou trónu. Svoje bio si dokonca zmenila na „Queen of Slovakia" (v preklade „Kráľovná Slovenska", pozn. red.).
Robert Fico sa k celej situácii zatiaľ nevyjadril, no pod Gweninými príspevkami sa objavujú komentáre Slovákov, ktorí sú z podobnosti šokovaní.