včera 24. února 2026 v 11:00
Čas čtení 0:14

KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl

KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
Sofia Angušová
Dokážeš mať všetkých 15 otázok správne?

Ako dobre si pamätáš učivo zo školy z dejepisu? Vieš, aké dôležité udalosti sa stali, alebo kto stál za veľkými objavmi, napríklad kto vymyslel taký padák?

Pripravili sme pre teba kvíz, pri ktorom si preveríš svoje vedomosti a možno objavíš aj veci, na ktoré si už zabudol/a. Poď ukázať, či sa môžeš považovať za skutočného odborníka, ktorý sa vyzná v dejinách.

Kvíz
KVÍZ: Myslíš si, že poznáš históriu? Over si svoje vedomosti z dejepisu
V ktorom roku prišiel Cyril a Metod na Veľkú Moravu?
Zdroj: wikimedia commons/pudelek/volně k použití
1 15
V ktorom roku prišiel Cyril a Metod na Veľkú Moravu?
863
780
670
870
Tento dátum by si mal/a vedieť. V ktorom roku vznikla Slovenská republika?
Zdroj: Wikipedia / Kiwiev / volně k užití
2 15
Tento dátum by si mal/a vedieť. V ktorom roku vznikla Slovenská republika?
2.1. 1990
1.1. 1992
1.1. 1993
1.1. 1991
Ktorý slovenský kňaz a zároveň vedec sa významne podieľal na rozvoji bezdrôtového prenosu signálu a v minulosti sa objavil aj medzi kandidátmi na Nobelovu cenu?
Zdroj: Wiki
3 15
Ktorý slovenský kňaz a zároveň vedec sa významne podieľal na rozvoji bezdrôtového prenosu signálu a v minulosti sa objavil aj medzi kandidátmi na Nobelovu cenu?
Štefan Banič
Jozef Murgaš
Andrej Hlinka
Vieš, v ktorom storočí zanikla Západorímska ríša?
Zdroj: wiki
4 15
Vieš, v ktorom storočí zanikla Západorímska ríša?
5. storočie
7. storočie
4. storočie
6. storočie
Ktorý svetoznámy vynález si dal patentovať rodák zo Smoleníc Štefan Banič?
Zdroj: dobrá škola
5 15
Ktorý svetoznámy vynález si dal patentovať rodák zo Smoleníc Štefan Banič?
Teplovzdušný balón
Rogalo
Padák
Lietadlo
Ako sa nazýval prvý známy štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska?
Zdroj: wiki
6 15
Ako sa nazýval prvý známy štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska?
Veľká Morava
Nitrianske kniežatstvo
Samova ríša
Koľko rokov v skutočnosti trvala tzv. Storočná vojna medzi Anglickom a Francúzskom?
Zdroj: wiki
7 15
Koľko rokov v skutočnosti trvala tzv. Storočná vojna medzi Anglickom a Francúzskom?
101 rokov
100 rokov
98 rokov
116 rokov
Vieš, ktorý bývalý prezident alebo predseda vlády získal Nobelovu cenu za literatúru?
Zdroj: Wikimedia/ British government/ volně k užití
8 15
Vieš, ktorý bývalý prezident alebo predseda vlády získal Nobelovu cenu za literatúru?
Charles de Gaulle
Franklin D. Roosevelt
Václav Havel
Winston Churchill
Ako sa volali bratia, ktorí sú považovaní za priekopníkov kinematografie a zakladateľov filmu?
Zdroj: Kino Lumière
9 15
Ako sa volali bratia, ktorí sú považovaní za priekopníkov kinematografie a zakladateľov filmu?
Bratia Warnerovci
Bratia Lumièrovci
Bratia Grimmovci
Kto bol prvým kodifikátorom spisovnej slovenčiny?
Zdroj: TASR/ Radovan Stoklasa
10 15
Kto bol prvým kodifikátorom spisovnej slovenčiny?
Andrej Hatala
Ľudovít Štúr
Michal M. Hodža
Anton Bernolák
Ako sa nazýva najstaršia univerzita, ktorá bola založená na území Slovenska a fungovala v rokoch 1465 až 1491?
Zdroj: Wikimedia Commons/JoJan
11 15
Ako sa nazýva najstaršia univerzita, ktorá bola založená na území Slovenska a fungovala v rokoch 1465 až 1491?
Universitas Istropolitana
Trnavská univerzita
Univerzita Komenského
Dokážeš povedať, kto bol prvým prezidentom Spojených štátov amerických?
Zdroj: wiki
12 15
Dokážeš povedať, kto bol prvým prezidentom Spojených štátov amerických?
George Washington
Thomas Jefferson
Abraham Lincoln
V ktorom roku sa konala Nežná revolúcia?
Zdroj: TASR - Peter Brenkus
13 15
V ktorom roku sa konala Nežná revolúcia?
1968
1999
1989
1979
Vieš, kto bol prvým rímskym cisárom?
Zdroj: Unsplash/David Köhler
14 15
Vieš, kto bol prvým rímskym cisárom?
Augustus
Claudius
Nero
Ktorá vojna sa skončila v roku 1918?
Zdroj: WikimediaCommons/na voľné použitie
15 15
Ktorá vojna sa skončila v roku 1918?
Studená vojna
Druhá svetová vojna
Prvá svetová vojna
Rusko-japonská vojna
Vyhodnotit kvíz
