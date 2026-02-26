Jedno z najnavštevovanejších miest Európy reaguje na tlak miestnych obyvateľov.
Katalánsky parlament schválil návrh zákona, podľa ktorého sa turistická daň v meste Barcelona od apríla zdvojnásobí. Súčasný poplatok vo výške 5 až 7,50 eura za noc sa zvýši na 10 až 15 eur v závislosti od kategórie ubytovania.
Zvýšenie sa dotkne najmä hotelových hostí. Napríklad dvojdňový pobyt pre pár v štvorhviezdičkovom hoteli bude po novom približne o 45,60 eura drahší než doteraz. Poplatok pre pasažierov výletných lodí, ktoré kotvia v mestskom prístave, zostáva na úrovni približne 6 eur za noc.
Miestne úrady týmto krokom reagujú na dlhodobú nespokojnosť obyvateľov s nadmerným turizmom. Podľa kritikov masová návštevnosť zvyšuje ceny bývania a podporuje rozmach krátkodobých prenájmov, ktoré vytláčajú miestnych z centra mesta. Časť verejnosti preto dlhodobo požaduje prísnejšiu reguláciu cestovného ruchu.
Zo schváleného zákona vyplýva, že štvrtina príjmov zo zvýšenej dane poputuje na riešenie bytovej krízy. Mesto zároveň plánuje do roku 2028 úplne zakázať krátkodobý prenájom dovolenkových bytov, čo má pomôcť stabilizovať trh s bývaním.
V európskom porovnaní patrila Barcelone doteraz 11. priečka medzi mestami s najvyššou turistickou daňou. Vyšší poplatok platia napríklad návštevníci Amsterdamu, kde sa daň za noc pohybuje približne na úrovni 18,45 eura.