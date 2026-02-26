Internetový virál okolo americkej influencerky Gwen McMullen, ktorú Slováci začali masovo prirovnávať k premiérovi Robertovi Ficovi, naberá na obrátkach.
Po tom, čo si samotná Gwen zo situácie uťahovala a zmenila si bio na „Queen of Slovakia“, pridala ďalšie video - tentoraz už so slovenskou vlajkou za chrbtom. K divákom sa v prvej vete prihovorila dokonca po slovensky.
Vo videu s úsmevom hovorí: „Som veľmi nadšená z prívalu lásky, ktorý ste mi v posledných dňoch prejavili. Bolo to neuveriteľné. Bavilo ma čítať vaše komentáre, vidieť vaše správy a baviť sa rovnako ako vy touto bláznivou situáciou.“
Gwen priznala, že mala možnosť dozvedieť sa veľa o Slovensku a ešte viac o „úžasných ľuďoch, ktorí v ňom žijú“.
Momentálne sa údajne pokúša dostať priamo sem. „S vašou podporou si myslím, že sa mi naozaj podarí dostať sa k mojim novým priateľom v Slovenskej republike.“
Influencerka pretavila virálnu podobnosť s Ficom aj do merchu a oficiálne spustila predaj tematických tričiek. Humor jej rozhodne nechýba. Už v predchádzajúcich videách naznačila, že premiér „vyzerá ako jej otec“ a s odkazom na film The Princess Diaries žartovala, či náhodou nie je „tajnou následníčkou trónu“.
Zo žartu biznis
Ako sme ťa už informovali, McMullen sa o vlne pozornosti dozvedela až po tom, čo jej fanúšikovia začali písať komentáre o Slovensku a Ficovi. Tvrdí, že spočiatku netušila, čo sa deje, a situáciu si overovala online. Následne priznala, že ju prekvapilo, že sa ocitla na spravodajských weboch s tvrdením, že sa podobá na „staršieho chlapa“.
Zdá sa však, že influencerka berie celú situáciu s nadhľadom a zároveň ju dokázala využiť vo svoj prospech.