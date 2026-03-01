Hlavní témata
dnes 1. března 2026 v 8:00
Čas čtení 3:47

Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €

Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
Sofia Angušová
Február v gastre priniesol nové podniky aj čerstvé menu.

Ahoj foodies, február síce rýchlo ubehol, ale v gastre sa toho udialo dosť. Vznikli nové miesta a niektoré podniky prišli s novým menu, ktoré stojí za ochutnanie. Vybrala som pre teba pár tipov, ktoré ma tento mesiac zaujali najviac – možno medzi nimi nájdeš aj svoj nový obľúbený spot.

Chceš pravidelné tipy na nové gastro miesta, chutné raňajky, nové kaviarne alebo degustačné večere? Prihlás sa na odber témy CHUTNÉ SPOTY, aby ti nič dôležité neušlo.

Novootvorené prevádzky, ktoré stojí za to skúsiť

Február priniesol niekoľko nových a zaujímavých podnikov. Nechcem vypisovať všetko, vybrala som len tie, ktoré ma najviac zaujali a o ktorých by si určite mal/a vedieť. 

Pekáreň Kruh

Od februára nájdeš obľúbenú bratislavskú pekáreň aj na Žilinskej 2. Okrem novej lokality ju nájdeš aj vo Vydrici a na Vajnorskej. Myslím, že ti Kruh nemusím veľmi predstavovať, no predsa len majú jednu novinku, ktorú ti odporúčam vyskúšať. Do ponuky pridali aj šišky. 

Dáš si ich buď s pistáciovou plnkou, alebo s marhuľovým džemom. Ja som si vybrala džemovú verziu, ktorá bola krásne nadýchaná. Myslela som, že šišky od mojej babky Ľudky nemajú konkurenciu, ale zjavne som sa mýlila. Sú fakt výborné.

Remeselná pekáreň Kruh otvorila svoju tretiu prevádzku v Bratislave. Nájdeš ju na Žilinskej 2, len kúsok od Slovenského rozhlasu. Mňa oslovili šišky, ktoré sú novinkou v ponuke. Ak si ale skôr milovník sladkého, majú pre teba pestrú ponuku. Odporúčam ti skúsiť ich maslové croissanty. Remeselná pekáreň Kruh otvorila svoju tretiu prevádzku v Bratislave. Nájdeš ju na Žilinskej 2, len kúsok od Slovenského rozhlasu.
Zobrazit galerii
(8)

Bistro SÁNG

Raňajky po celý deň? Áno, v novom bistre SÁNG si ich vieš dať hocikedy počas dňa. Nová prevádzka, ktorú nájdeš na Košickej 19, stavia na all day breakfast koncepte. Niečo podobné v hlavnom meste chýbalo.

 

Menu je postavené na známych raňajkových klasikách, ktoré však majú jemný ázijský twist. V ponuke nájdeš vajíčka na rôzne spôsoby, sendvič, focaccia, „raňajky, bo né“, ale aj vegánske verzie s tofu, marinovanými hubami či fermentovanými surovinami.

Majiteľka pre Refresher prezradila, že sa chcú sústrediť výhradne na raňajky podávané po celý deň. Otvorené majú každý deň okrem utorka. V pondelok, stredu, štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu ich môžeš navštíviť v čase od 7:30 do 17:30.

Sang Ja som ochutnala turecké vajíčka – mäkké vajíčka na spôsob ramen vajec na krémovom jogurte so smotanou, kôprom a edamame, dochutené chilli olejom, shichimi a sezamom. Chlieb je z pekárne Kruh. Menu je postavené na známych raňajkových klasikách, ktoré však majú jemný ázijský twist. V ponuke sú vajíčka na rôzne spôsoby, sendvič, focaccia, „raňajky, bo né“, ale aj vegánske verzie s tofu, marinovanými hubami či fermentovanými surovinami.
Zobrazit galerii
(5)

Kaviareň Kolektív

Táto novinka poteší tých, ktorí obľubujú výberovú kávu a zaujíma ich, čo pijú. Na Nivách, na adrese Mlynské Nivy 10, nájdeš novú kaviareň s názvom Kolektív, ktorá však neslúži len ako obyčajná kaviareň. 

 

Je zároveň aj miestom, kde si okrem dobrej kávy či matchy, vieš vyskúšať aj kávovary značky La Marzocco, ktoré patria medzi špičku v odbore. Takže ak premýšľaš nad novým kávovarom do tvojej domácnosti, využi ich showroom. Kaviareň bude otvorená denne od 7:00 do 17:00.

Na Nivách, na adrese Mlynské Nivy 10, nájdeš novú kaviareň s názvom Kolektív, ktorá však nefunguje len ako obyčajná kaviareň. kolektiv V ponuke nájdeš výberovú kávu, pričom pražiarne sa budú striedať. Je zároveň aj miestom, kde si okrem dobrej kávy či matche, môžeš vyskúšať aj kávovary značky La Marzocco, ktoré patria medzi špičku v odbore.
Zobrazit galerii
(5)

Ringšpír 

Nová tržnica sa tento mesiac rozrástla o novú prevádzku Ringšpír, ktorá sa zameriava na kebaby, no v modernejšom šate. Priznám sa, zakaždým, keď som tam prišla, boli vypredané. Ale kamaráti mi ho chválili tak veľmi, že som ho jednoducho musela sem spomenúť. Verím, že pri najbližšej návšteve mi aspoň jeden zostane, haha.

A ešte poteší cena – za kebab zaplatíš 5,90 €. Ak máš chuť na niečo sýtejšie, kurací bowl s hranolkami alebo ryžou vyjde na 6,90 €.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ringišpír (@ringispir.trznica)

Toto si nenechaj ujsť budúci mesiac

Kávičkárifest x Tržnica Nivy

Ak máš rád kávu (alebo len rád niečo ochutnávaš), 7. marca sa oplatí skočiť do Tržnice Nivy. Bude tam kopec slovenských pražiarní, čokoláda, matcha, víno aj remeselné pivo – čiže ideálny program na sobotu. 

 

Teším sa najmä na slovenské pražiarne ako Casa del Caffè, Mlsná Cava, Incuple či Profile Coffee Roastery, ale aj na LYRU (čokoláda a káva je vždy dobrý nápad). Plus budú aj rôzne diskusie a mnoho iného. Celý program si vieš prečítať tu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kávičkári.sk (@kavickari)

Brunch v kaviarni Liv a Little 

A ešte jeden tip k MDŽ. Kaviareň Liv a Little bude mať 8. marca otvorené, hoci v nedeľu zvyčajne nefungujú. Tentoraz spravia výnimku kvôli sviatočnému brunchu. Ako sami píšu: „MDŽ si zaslúži viac než ružu z pumpy. Zaslúži si brunch, bublinky a poriadny girls time.“ 

Ak teda hľadáš miesto, kde si tento deň pripomenúť trochu inak a v príjemnej atmosfére, môže to byť veľmi dobrá voľba. Zober seba, kamarátku alebo mamu a doprajte si kvalitne spoločný čas. Rezervácie prijímajú cez správu. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Liv a little (@livalittle.bratislava)

Pár tipov na záver

Nové menu v bistre FACH

Bistro FACH má od februára štyri nové hlavné jedlá. V ponuke je napríklad vyprážaný kravský syr so zelerovou tatarkou, údenou jalapeño salsou a maslovými baby zemiakmi. Nechýbajú ani kuracie prsia s rizotom s nakladaným citrónom a cuketou.

 

Za mňa však určite stojí za pozornosť údené hovädzie líčko s lokšou, bylinkovou salsou a nakladanou cibuľkou. Je vynikajúce. Celé aktuálne menu si prečítaš na tomto linku.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa FACH Bratislava (@fachbratislava)

Nové jedlá v Moozi

Ak patríš medzi fanúšikov ázijskej kuchyne s moderným twistom, určite sa zastav v Moozi na Dunajskej 7. Momentálne majú v ponuke aj niekoľko nových jedál – napríklad lososa v chrumkavej tempure, riečneho úhora v teriyaki omáčke s kačacou foie gras alebo hovädzí tatarák. Je toho fakt veľa a stojí to za ochutnanie.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MOOZI (@moozi_sk)

Bež do kaviarni ROH

Priznám sa, že hoci som veľký kaviarenský povaľač a myslela som si, že mám prejdené všetky dobré kávové spoty, tak predsa len som tento mesiac navštívila po prvý raz kaviareň ROH, ktorá je paradoxne len pár metrov od môjho bytu. A najviac ma potešilo, že okrem toho, že ide o útulný priestor, majú výbornú kávu značky Gorriffe. Takže ak si ešte nebol, určite sa zastav.

roh
Zdroj: Sofia Angušová / Refresher

Po prechádzke sa zastav v Žufete

Jar je konečne tu a s ňou aj víkendy strávené vonku. Ak sa vyberieš na prechádzku okolo Železnej studničky, určite sa oplatí skočiť do bufetu Žufet.

Menu menia podľa sezóny. Aktuálne ponúkajú hovädzie so sviečkovou omáčkou, zapečený kváskový chlieb plnený ragú či dukátové buchtičky. Naposledy som skúšala dukátové buchtičky a boli fakt vynikajúce. Takže určite sa zastav, kým ešte sú!

zufet zufet zufet zufet
Zobrazit galerii
(5)
