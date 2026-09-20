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Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili
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dnes 20. září 2026 v 7:00
Čas čtení 3:56

Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili

Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili
Zdroj: Netflix
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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Toto je skutočný príbeh Lizzie Borden zo seriálu Monsters.

4. augusta 1892, Fall River, Massachusetts – Bolo horúce augustové dopoludnie. Slúžka Bridget Sullivan si práve ľahla na posteľ vo svojej podkrovnej izbe, pretože jej prišlo nevoľno.

„Maggie, poď rýchlo dole! Niekto zabil otca!“ zakričala na ňu z prízemia Lizzie Borden, dcéra majiteľov domu. Keď zbehla dole, uvidela zmasakrované telo Andrewa Bordena. Nehybne ležalo na zakrvavenej pohovke v obývačke. Niekto mu rozmlátil hlavu. Rovnaký osud postihol aj macochu Lizzie, Abby Borden. Jej telo našli o hodinu a pol neskôr v hosťovskej izbe. Podľa policajtov jej neznámy páchateľ až 19-krát zaťal do hlavy sekerou.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo policajti spočiatku podozrievali strýka Lizzie. 
  • Ako Lizzie pri výsluchu menila svoje výpovede. 
  • Ako proti Lizzie vypovedal na súde miestny lekárnik. 
  • Kto každý sa v čase vrážd nachádzal v dome. 


Kto vraždy spáchal, dodnes nie je jasné. Všetky indície však ukazujú práve na Lizzie. Zároveň išlo taktiež o jedinú osobu, ktorú kedy z vrážd obvinili. V júni 1893 ju však nakoniec porota súdu oslobodila. 

 

Prípad Lizzie Borden patrí medzi jednu z najväčších a najznámejších záhad americkej kriminalistiky. Inšpiroval mnohé knihy, filmy, operu a v neposlednom rade aj štvrtú sériu antológie Monsters, ktorú nájdeš už teraz na Netflixe.

Dom, v ktorom žila rodina Bordenovcov Policajné fotografie tela Andrewa Bordena Policajné fotografie tela Abby Bordenovej Maplecroft Manor.
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Predtým, ako sa spoločne pozrieme na prípad Lizzie Borden, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo policajti spočiatku podozrievali strýka Lizzie.
  • Ako Lizzie pri výsluchu menila svoje výpovede.
  • Ako proti Lizzie vypovedal na súde miestny lekárnik.
  • Kto každý sa v čase vrážd nachádzal v dome.
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Zdroj: bbc.com, allthatsinteresting.com, famous-trials.com, cbsnews.com, biography.com
Náhledový obrázek: Getty Images/ Bettmann, Netflix
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