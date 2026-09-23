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Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces
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Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
23. září 2026 v 19:00
Čas čtení 3:58
Richard Balog

Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces

Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces
Zdroj: Filling Pieces
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Jesenná sezóna prináša do módy dialóg medzi tradíciou, eleganciou, pohodlím a avantgardným prístupom. Moderný šatník už nie je viazaný prísnymi pravidlami – klasické siluety ako Mary Jane či mokasíny dostávajú nové proporcie, zatiaľ čo „hiking“ modely prechádzajú sofistikovanou úpravou v duchu mestských trendov.

Pripravili sme zoznam TOP 10 najzaujímavejších jesenných modelov obuvi pre pánov aj dámy, ktoré spájajú kvalitné materiály, nečakané textúry a pohodlie v dokonalom súlade.

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Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
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UGG® Quill Mary Jane W 159,90 €

Model UGG® Quill Mary Jane spája klasickú siluetu, mestskú ležérnosť a nenútenú eleganciu v modernom vyhotovení s dôrazom na pohodlie.

Zvršok je vyrobený zo semišu v svetlohnedom odtieni s jemnou textúrou, zatiaľ čo precízne prešívanie zvýrazňuje organické línie. Praktický remienok so zapínaním na suchý zips dopĺňa nenápadné vyrazené logo značky, čo podčiarkuje decentný charakter. Nízka gumová podrážka sa stará o celodenné pohodlie bez straty štýlu.

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 25 eur. V predaji je tiež čierna verzia modelu za rovnakú cenu.

UGG® Quill Mary Jane W
Zdroj: Footshop

Clarks Originals Desert Trek 160 €

Nadčasová obuv, ktorú budeš milovať. Takto by sme v stručnosti opísali model Clarks Originals Desert Trek, ktorý spája remeselné dedičstvo s nezameniteľnou estetikou pánskeho šatníka.

Dominantným prvkom vzhľadu je charakteristický stredový šev, ktorý modelu prepožičiava unikátny, architektúrou inšpirovaný profil. Zvršok zo semišu v hnedom odtieni dopĺňa robustná gumová podrážka Vibram®, zatiaľ čo zadné pútko uľahčuje obúvanie a dodáva jemný detail. Minimalistické šnurovanie podčiarkuje čisté línie a nenútenú eleganciu.

Clarks Originals Desert Trek vynikne s džínsami, ale aj vlnenými nohavicami, čo perfektne spája pohodlie s luxusom.

Clarks Originals Desert Trek
Zdroj: Footshop

Diesel D-Mile Ballerina Lace Up W 177,90 €

Romantické baleríny dostali industriálny nádych. Glenn Martens spoločne s návrhárskym tímom Diesel predstavil model D-Mile Ballerina Lace Up, ktorý má jasný postoj k mestskej rebélii.

Moderný nízkoprofilový strih s neprehliadnuteľnými tech detailmi kombinuje kožu s textilnými prekrytiami, zatiaľ čo jemné šnúrovanie z bočných strán prináša dynamiku a surový industriálny vibe. Ľahká gumová podrážka poskytuje plynulý krok pri chôdzi v betónovej džungli s maximálnym štýlom.

Ak hľadáš originálny doplnok ku každodenným outfitom, ide o skvelú voľbu.

Diesel D-Mile Ballerina Lace Up W
Zdroj: Footshop

New Balance 1890 190 €

Návrhársky tím značky New Balance najnovšie spojil ikonickú športovú siluetu s eleganciou a neprehliadnuteľným zvieracím motívom.

Model New Balance 1890 „Cowprint“ ponúka obuv v štýle klasických pánskych mokasín, ktorá je postavená na základe tenisiek, a výsledok je skvelý. Zvršok kombinuje jemný krémový semiš s textúrovanou srsťou, čo vytvára hravý, ale sofistikovaný kontrast. Robustná gumová podrážka s odpružením dodáva nezameniteľné pohodlie pri každom kroku, zatiaľ čo premyslené šnurovanie zachováva športovú DNA.

New Balance 1890
Zdroj: Footshop

Timberland 6-Inch Premium Boots 230 €

Prvú polovicu zoznamu uzatvára ikonický model Timberland 6-Inch Premium, tentoraz v čiernom vyhotovení so zvrškom zo semišu, tonálnym prešívaním a mäkkým koženým panelom na päte.

Výrazné kovové očká, precízne švy a decentne vyrazené logo Timberland na päte podčiarkujú nekompromisnú kvalitu aj dedičstvo značky, ktorá je úzko spätá s hip-hopovou kultúrou. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj charakteristickú hnedú verziu.

Timberland 6-Inch Premium Boots
Zdroj: Footshop

Filling Pieces Hybrid Loafers Quilted 350 €

Ak ťa neoslovil New Balance 1890, ktorý kombinuje športovú siluetu s mokasínami, veríme, že si prídeš na svoje pri pohľade na model Filling Pieces Hybrid Loafers Quilted.

Novinka v ponuke holandskej značky stiera hranice medzi formálnou obuvou a modernou mestskou estetikou. Tradičná silueta „penny loafers“ získala nový rozmer vďaka čiernemu koženému zvršku s lesklou povrchovou úpravou, prešívaným vzorom a výrazným švom na špici. Elegantný vzhľad dopĺňa podrážka s vyrazeným logom značky inšpirovaná bežeckými teniskami.

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 50 eur.

Filling Pieces Hybrid Loafers Quilted
Zdroj: Footshop

Filling Pieces Loafers 350 €

Spojenie tradície a ľahko nositeľnej elegancie nikdy nevyzeralo lepšie. Model Filling Pieces Loafer „Broken Plate“ pretvára klasické mokasíny na umelecké dielo inšpirované motívom rozbitej keramiky.

Hladkú čiernu kožu lemuje pevná gumová podrážka a vzhľad dopĺňa luxusný zlatý kovový detail na priehlavku. Najvýraznejším prvkom je však textilný panel s modro-bielym motívom pripomínajúcim tradičný porcelán, ktorý dopĺňajú jemné detaily vrátane decentného brandingu Filling Pieces. Biela línia na päte prináša jasný, hravý kontrast.

Filling Pieces Loafers
Zdroj: Footshop

MM6 Ankle Boots W 550 €

MM6 Ankle Boots prinášajú do dámskeho šatníka charakteristickú estetiku parížskeho módneho domu v mimoriadne nositeľnej podobe.

Zvršok z hladkej čiernej kože sa vyznačuje čistou siluetou, ktorú definuje jemný stredový šev a charakteristické biele prešitie na hornom okraji – neprehliadnuteľný podpis Maison Margiela. Stabilné valcovité podpätky s vyrazeným číslom „6“ v tonálnom vyhotovení dodávajú architektonický rozmer a zároveň pohodlie pri chôdzi v mestskom prostredí.

Takto si predstavujeme manifest avantgardného minimalizmu a čistých línií. Obuv dokonale doplní jemné šaty, oversized tailoring, ale aj klasické džínsy. V predaji je aj krémová verzia s výraznejším detailom „Tabi“.

MM6 Maison Margiela
Zdroj: Footshop

Heliot Emil Low Hiking Boots 670 €

Model Heliot Emil Low Hiking Boots prináša surový škandinávsky industrializmus v spojení s horskou estetikou a výsledok je pastvou pre oči.

Zvršok z hnedého semišu dopĺňajú odolné obvodové výstuže a výrazné kovové kovanie, ktoré slúži pre netradičné šnurovanie po celom obvode. Objemná podrážka s výraznými výstupkami zaisťuje stabilitu, zatiaľ čo kovové detaily na päte podčiarkujú futuristický a industriálny podpis značky.

K dispozícii je aj čierna verzia odvážneho „hiking“ modelu, ktorý rozhodne neuvidíš na každom turistovi. Cena s naším zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 570 eur.

Heliot Emil Low Hiking Boots
Zdroj: Footshop

Our Legacy Quest Boots 730 €

Bodku za zoznamom dáva objemný model Quest Boots od značky Our Legacy, ktorá patrí medzi to najlepšie na pomedzí minimalistickej škandinávskej estetiky a high fashion.

Silhuete dominuje sofistikovaný kontrast textúr – zatiaľ čo spodná časť a špic sú potiahnuté hrubou látkou, horná časť prechádza do jemnej čiernej kože. Výrazné kovové háčiky na šnúrovanie, predĺžený jazyk a traktorová podrážka dodávajú utilitárny charakter.

Obuv ukážkovo doplní hrubý vlnený kabát, džínsy aj široké nohavice.

Our Legacy Quest Boots
Zdroj: Footshop
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Zdroj: footshop.sk
Foto: Footshop
Náhledový obrázek: Filling Pieces
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