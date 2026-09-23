Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces

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Jesenná sezóna prináša do módy dialóg medzi tradíciou, eleganciou, pohodlím a avantgardným prístupom. Moderný šatník už nie je viazaný prísnymi pravidlami – klasické siluety ako Mary Jane či mokasíny dostávajú nové proporcie, zatiaľ čo „hiking“ modely prechádzajú sofistikovanou úpravou v duchu mestských trendov.
Pripravili sme zoznam TOP 10 najzaujímavejších jesenných modelov obuvi pre pánov aj dámy, ktoré spájajú kvalitné materiály, nečakané textúry a pohodlie v dokonalom súlade.
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UGG® Quill Mary Jane W – 159,90 €
Model UGG® Quill Mary Jane spája klasickú siluetu, mestskú ležérnosť a nenútenú eleganciu v modernom vyhotovení s dôrazom na pohodlie.
Zvršok je vyrobený zo semišu v svetlohnedom odtieni s jemnou textúrou, zatiaľ čo precízne prešívanie zvýrazňuje organické línie. Praktický remienok so zapínaním na suchý zips dopĺňa nenápadné vyrazené logo značky, čo podčiarkuje decentný charakter. Nízka gumová podrážka sa stará o celodenné pohodlie bez straty štýlu.
Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 25 eur. V predaji je tiež čierna verzia modelu za rovnakú cenu.
Clarks Originals Desert Trek – 160 €
Nadčasová obuv, ktorú budeš milovať. Takto by sme v stručnosti opísali model Clarks Originals Desert Trek, ktorý spája remeselné dedičstvo s nezameniteľnou estetikou pánskeho šatníka.
Dominantným prvkom vzhľadu je charakteristický stredový šev, ktorý modelu prepožičiava unikátny, architektúrou inšpirovaný profil. Zvršok zo semišu v hnedom odtieni dopĺňa robustná gumová podrážka Vibram®, zatiaľ čo zadné pútko uľahčuje obúvanie a dodáva jemný detail. Minimalistické šnurovanie podčiarkuje čisté línie a nenútenú eleganciu.
Clarks Originals Desert Trek vynikne s džínsami, ale aj vlnenými nohavicami, čo perfektne spája pohodlie s luxusom.
Diesel D-Mile Ballerina Lace Up W – 177,90 €
Romantické baleríny dostali industriálny nádych. Glenn Martens spoločne s návrhárskym tímom Diesel predstavil model D-Mile Ballerina Lace Up, ktorý má jasný postoj k mestskej rebélii.
Moderný nízkoprofilový strih s neprehliadnuteľnými tech detailmi kombinuje kožu s textilnými prekrytiami, zatiaľ čo jemné šnúrovanie z bočných strán prináša dynamiku a surový industriálny vibe. Ľahká gumová podrážka poskytuje plynulý krok pri chôdzi v betónovej džungli s maximálnym štýlom.
Ak hľadáš originálny doplnok ku každodenným outfitom, ide o skvelú voľbu.
New Balance 1890 – 190 €
Návrhársky tím značky New Balance najnovšie spojil ikonickú športovú siluetu s eleganciou a neprehliadnuteľným zvieracím motívom.
Model New Balance 1890 „Cowprint“ ponúka obuv v štýle klasických pánskych mokasín, ktorá je postavená na základe tenisiek, a výsledok je skvelý. Zvršok kombinuje jemný krémový semiš s textúrovanou srsťou, čo vytvára hravý, ale sofistikovaný kontrast. Robustná gumová podrážka s odpružením dodáva nezameniteľné pohodlie pri každom kroku, zatiaľ čo premyslené šnurovanie zachováva športovú DNA.
Timberland 6-Inch Premium Boots – 230 €
Prvú polovicu zoznamu uzatvára ikonický model Timberland 6-Inch Premium, tentoraz v čiernom vyhotovení so zvrškom zo semišu, tonálnym prešívaním a mäkkým koženým panelom na päte.
Výrazné kovové očká, precízne švy a decentne vyrazené logo Timberland na päte podčiarkujú nekompromisnú kvalitu aj dedičstvo značky, ktorá je úzko spätá s hip-hopovou kultúrou. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj charakteristickú hnedú verziu.
Filling Pieces Hybrid Loafers Quilted – 350 €
Ak ťa neoslovil New Balance 1890, ktorý kombinuje športovú siluetu s mokasínami, veríme, že si prídeš na svoje pri pohľade na model Filling Pieces Hybrid Loafers Quilted.
Novinka v ponuke holandskej značky stiera hranice medzi formálnou obuvou a modernou mestskou estetikou. Tradičná silueta „penny loafers“ získala nový rozmer vďaka čiernemu koženému zvršku s lesklou povrchovou úpravou, prešívaným vzorom a výrazným švom na špici. Elegantný vzhľad dopĺňa podrážka s vyrazeným logom značky inšpirovaná bežeckými teniskami.
Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 50 eur.
Filling Pieces Loafers – 350 €
Spojenie tradície a ľahko nositeľnej elegancie nikdy nevyzeralo lepšie. Model Filling Pieces Loafer „Broken Plate“ pretvára klasické mokasíny na umelecké dielo inšpirované motívom rozbitej keramiky.
Hladkú čiernu kožu lemuje pevná gumová podrážka a vzhľad dopĺňa luxusný zlatý kovový detail na priehlavku. Najvýraznejším prvkom je však textilný panel s modro-bielym motívom pripomínajúcim tradičný porcelán, ktorý dopĺňajú jemné detaily vrátane decentného brandingu Filling Pieces. Biela línia na päte prináša jasný, hravý kontrast.
MM6 Ankle Boots W – 550 €
MM6 Ankle Boots prinášajú do dámskeho šatníka charakteristickú estetiku parížskeho módneho domu v mimoriadne nositeľnej podobe.
Zvršok z hladkej čiernej kože sa vyznačuje čistou siluetou, ktorú definuje jemný stredový šev a charakteristické biele prešitie na hornom okraji – neprehliadnuteľný podpis Maison Margiela. Stabilné valcovité podpätky s vyrazeným číslom „6“ v tonálnom vyhotovení dodávajú architektonický rozmer a zároveň pohodlie pri chôdzi v mestskom prostredí.
Takto si predstavujeme manifest avantgardného minimalizmu a čistých línií. Obuv dokonale doplní jemné šaty, oversized tailoring, ale aj klasické džínsy. V predaji je aj krémová verzia s výraznejším detailom „Tabi“.
Heliot Emil Low Hiking Boots – 670 €
Model Heliot Emil Low Hiking Boots prináša surový škandinávsky industrializmus v spojení s horskou estetikou a výsledok je pastvou pre oči.
Zvršok z hnedého semišu dopĺňajú odolné obvodové výstuže a výrazné kovové kovanie, ktoré slúži pre netradičné šnurovanie po celom obvode. Objemná podrážka s výraznými výstupkami zaisťuje stabilitu, zatiaľ čo kovové detaily na päte podčiarkujú futuristický a industriálny podpis značky.
K dispozícii je aj čierna verzia odvážneho „hiking“ modelu, ktorý rozhodne neuvidíš na každom turistovi. Cena s naším zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 570 eur.
Our Legacy Quest Boots – 730 €
Bodku za zoznamom dáva objemný model Quest Boots od značky Our Legacy, ktorá patrí medzi to najlepšie na pomedzí minimalistickej škandinávskej estetiky a high fashion.
Silhuete dominuje sofistikovaný kontrast textúr – zatiaľ čo spodná časť a špic sú potiahnuté hrubou látkou, horná časť prechádza do jemnej čiernej kože. Výrazné kovové háčiky na šnúrovanie, predĺžený jazyk a traktorová podrážka dodávajú utilitárny charakter.
Obuv ukážkovo doplní hrubý vlnený kabát, džínsy aj široké nohavice.