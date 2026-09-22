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Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
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dnes 22. září 2026 v 14:43
Čas čtení 1:18
Richard Balog

Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike

Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
Zdroj: Supreme
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Launch, ktorý by si nemal/-a zmeškať.

Dlhoročná spolupráca medzi značkami Supreme a Nike pokračuje aj v kolekcii Fall 2026, ktorá dokonale spája surovú streetwearovú estetiku s nekompromisným športovým štýlom. 

Novinka, ktorá bude v predaji od 26. septembra v online obchode Supreme, ponúka rozsiahly výber oblečenia a doplnkov, v ktorom sa snúbi vysoká odolnosť technických materiálov s charakteristickou estetikou newyorskej značky s viac ako 30-ročnou históriou.

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Supreme, Nike
Zdroj: Supreme

Stredobodom kolekcie je obojstranná parka z umelej kožušiny, ktorá ukazuje odlišné štýlové svety – z jednej strany funkčný, voči vode odolný nylon do nepriaznivého počasia, z druhej strany jemný a hebký umelý kožuch s extravagantným vzhľadom.

Dôraz na funkčnosť a pripravenosť do chladných dní pokračuje aj pri nepremokavej nylonovej bunde s kapucňou, odolných cargo nohaviciach či zateplenej čiapke typu „Trooper“. Všetky kúsky využívajú rovnakú technológiu zosilneného nylonového vlákna.

Supreme, Nike
Zdroj: Supreme

Športové dedičstvo Nike sa premietlo do futbalového dresu vyrobeného z kombinácie poly-mesh sieťoviny a lesklých tkanín. Pre neformálne dni kolekcia ponúka mikiny a nohavice z ťažkého flísu, ktoré sú zárukou maximálneho pohodlia. Výber dopĺňa pletená čiapka so žakárovým vzorom a jemným vyšívaným co-brandingom oboch značiek.

Collab ukazuje, že hranica medzi funkčným športovým oblečením a high-end streetwearom má množstvo podôb, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozornosť. 

Launch je naplánovaný na 26. september. Pozri si lookbook kolekcie. 

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(23)
Značku Supreme založil James Jebbia v roku 1994, keď mal pocit, že v New Yorku nie je žiadny poriadny skate shop. Prvý obchod s červeným box logom otvoril na Lafayette Street v Manhattane s cieľom osloviť najmä tých, ktorí sa o oblečenie zaujímajú viac ako len z funkčného hľadiska a boli by ochotní zaplatiť viac za prémiovú kvalitu s originálnym dizajnom. Supreme má dnes obchody v celom svete vrátane Paríža, Milána, Londýna, Tokia, New Yorku alebo Los Angeles a od roku 2024 patrí do portfólia EssilorLuxottica. 
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Foto: Supreme
Náhledový obrázek: Supreme
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