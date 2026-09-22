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KVÍZ: Prečo chameleóny menia farbu tela a ako vyzerali vikingské prilby? Zisti, či by si naletel/a týmto mýtom
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dnes 22. září 2026 v 16:18
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KVÍZ: Prečo chameleóny menia farbu tela a ako vyzerali vikingské prilby? Zisti, či by si naletel/a týmto mýtom

Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
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Otestuj sa v našom kvíze a zisti, či máš fakty v malíčku, alebo sa stále necháš nachytať na najrozšírenejšie historické a vedecké mýty.

Všetci sme vyrastali s informáciami, ktoré sme počuli od rodičov, kamošov alebo ich jednoducho stokrát videli v slávnych filmoch. Problémom však je, že mnohé z týchto všeobecne známych faktov sú v skutočnosti len dobre zakorenené nezmysly.

Či už ide o zaručené pravdy o fungovaní ľudského tela, správaní zvierat alebo o živote našich dávnych predkov, kolektívna pamäť sa s nami občas poriadne zahráva. Priprav sa na to, že pri niektorých odpovediach budeš možno prekvapene krútiť hlavou, pretože realita je vo finále oveľa prekvapivejšia než samotný mýtus.

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Kvíz
KVÍZ: Zisti, či by si naletel najčastejším vedeckým a historickým bludom
Akú časť svojho mozgu využíva bežný človek počas svojho života?
Zdroj: Unsplash/Robina Weermeijer
1 10
Akú časť svojho mozgu využíva bežný človek počas svojho života?
Využívame len 10%, zvyšných 90% tvorí neobjavený potenciál.
Využívame zhruba 50%, pričom dominujúca je vždy len jedna hemisféra.
Využívame celých 100% mozgu, hoci nie všetky časti sú aktívne v rovnakom okamihu.
Vysvětlení
Moderné metódy skenovania mozgu dokazujú, že aj pri jednoduchých úlohách alebo počas spánku sú aktívne takmer všetky časti mozgu.
Aká je pravda o výške slávneho francúzskeho vojvodcu Napoleona Bonaparteho?
Zdroj: Wikipedia Commons/@Anderiba12
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Aká je pravda o výške slávneho francúzskeho vojvodcu Napoleona Bonaparteho?
Bol mimoriadne nízky, čo viedlo k jeho slávnemu „napoleonskému komplexu“.
Na prelome 18. a 19. storočia mal úplne priemernú výšku (zhruba 170 cm).
Na svoju dobu bol prekvapivo vysoký a prevyšoval väčšinu svojich vojakov (mal vyše 180 cm).
Vysvětlení
Mýtus o jeho malom vzraste je výsledkom britskej propagandy. K jeho zdanlivo malej výške prispieval aj fakt, že sa neustále obklopoval nadpriemerne vysokými vojakmi.
Prečo útočia býky v španielskej koride na červenú plachtu (muletu)?
Zdroj: Unsplash/2 Bull Photography/na voľné použitie (ilustračné foto)
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Prečo útočia býky v španielskej koride na červenú plachtu (muletu)?
Pretože červená farba v ich mozgu spúšťa inštinktívnu, agresívnu chemickú reakciu.
Pretože vnímajú červenú ako symbol krvi iných zvierat, čo ich privádza do zúrivosti.
V skutočnosti sú farboslepé a dráždi ich výlučne len samotný pohyb látky.
Vysvětlení
Býky sú dichromatické, čo znamená, že nedokážu rozoznať červenú farbu od zelenej.
Ktorý monumentálny ľudský výtvor je ako jediný zaručene viditeľný voľným okom z vesmíru?
Zdroj: NASA/European Space Agency/Thomas Pesquet
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Ktorý monumentálny ľudský výtvor je ako jediný zaručene viditeľný voľným okom z vesmíru?
Veľký čínsky múr.
Egyptské pyramídy v Gíze.
Žiadna konkrétna stavba z obežnej dráhy Zeme voľným okom viditeľná nie je.
Vysvětlení
Mýtus o Veľkom čínskom múre je veľmi starý, no astronauti z ISS potvrdili, že ho voľným okom vôbec nevidno.
Prečo chameleóny menia farbu svojho tela?
Zdroj: kuritafsheen77 / Freepik
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Prečo chameleóny menia farbu svojho tela?
Aby dokonale splynuli so svojím okolím a maskovali sa pred predátormi.
Pre reguláciu telesnej teploty a komunikáciu s inými chameleónmi.
Aby pestrými farbami zhypnotizovali hmyz a uľahčili si tak lov.
Vysvětlení
Chameleóny stmavnú, keď sa potrebujú zohriať, alebo zmenia farbu, ak chcú zastrašiť soka či prilákať samičku. Ich prirodzená farba je už sama o sebe dobrým maskovaním v ich prostredí.
Ako vyzerali prilby, ktoré nosili Vikingovia do boja?
Zdroj: Netflix
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Ako vyzerali prilby, ktoré nosili Vikingovia do boja?
Mali na nich pripevnené rohy, aby zastrašili nepriateľov.
Vyrábali sa z lebiek ich najsilnejších porazených protivníkov.
Boli to hladké praktické prilby bez rohov.
Vysvětlení
Historicky sa nenašla ani jedna vikingská bojová prilba s rohmi. Tento mýtus vznikol až v 19. storočí vďaka divadelným kostýmom vo Wagnerových operách.
Aký bol vzťah slávneho fyzika Alberta Einsteina k matematike počas jeho školských čias?
Zdroj: Getty Images/Bettmann-Contributor
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Aký bol vzťah slávneho fyzika Alberta Einsteina k matematike počas jeho školských čias?
Bol známy tým, že na strednej škole z matematiky prepadol.
Odmalička v matematike a fyzike absolútne exceloval.
Matematiku nenávidel a všetky zložité výpočty za neho robila jeho prvá priateľka.
Vysvětlení
Mýtus o jeho prepadnutí vznikol pre nedorozumenie, pretože počas jeho štúdia vo Švajčiarsku sa zmenil systém známkovania a najlepšia známka (1) sa zrazu stala najhoršou (6).
Ako funguje známa „mapa jazyka“, ktorú sa mnohí učili aj v škole?
Zdroj: Flickr/Marco Verch
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Ako funguje známa „mapa jazyka“, ktorú sa mnohí učili aj v škole?
Rôzne časti jazyka sú špecializované len na jeden typ chuti - sladkú chuť cítime na špičke, horkú vzadu a kyslú po bokoch
Mapa platí len u detí a v puberte sa vytráca, pretože dospelí už vnímajú chute rovnomerne.
Je to výmysel - všetky základné chute vnímame ktoroukoľvek časťou jazyka, kde sú chuťové poháriky.
Vysvětlení
Mýtus vznikol v roku 1901 iba nesprávnym prekladom nemeckého vedeckého článku do angličtiny. V skutočnosti sú receptory pre všetky chute rozmiestnené po celom povrchu jazyka a žiadne zóny neexistujú.
Čo urobí pštros, keď sa zľakne alebo sa cíti v ohrození?
Zdroj: Pexels/Eva Bronzini
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Čo urobí pštros, keď sa zľakne alebo sa cíti v ohrození?
Zaborí hlavu hlboko do piesku vo viere, že keď on nevidí predátora, predátor nevidí jeho.
Zvalí sa na bok a predstiera smrť, pričom dokáže na niekoľko minút výrazne spomaliť svoj dych.
Spolieha sa na útek (beží rýchlosťou až 70 km/h), prípadne sa bráni silnými kopancami.
Vysvětlení
Mýtus o strkaní hlavy do piesku zrejme vznikol pri pozorovaní pštrosov z diaľky, keď sa nakláňajú nízko k zemi, aby obracali vajcia v hniezde. V skutočnosti by sa pštros takto rýchlo udusil.
Akú pamäť má bežná akváriová rybička?
Zdroj: Wikimedia Commons/Pogrebnoj-Alexandroff/volně k užití
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Akú pamäť má bežná akváriová rybička?
Jej pamäť trvá iba 3 sekundy, takže každý okruh v akváriu je pre ňu novým zážitkom.
Pamätá si iba svoju vlastnú veľkosť, aby vedela, do akej skrýše sa zmestí.
Dokáže si pamätať veci celé mesiace a je možné ju dokonca vycvičiť.
Vysvětlení
Výskumy ukazujú, že rybky dokážu riešiť jednoduché bludiská a pamätajú si tvary, farby či zvuky kŕmenia aj po niekoľkých mesiacoch.
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Náhledový obrázek: Wikimedia Commons, NASA
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