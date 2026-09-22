Nivy oslavujú 5. narodeniny vo veľkom štýle. Čaká ťa K-Pop workshop, šou 3T a súťaž o auto Chery Tiggo 7

26. septembra si to zamier na Nivy. 👀
Keď sa obchodné centrum na vlastné narodeniny nechá roastovať, vieš, že o zábavu bude postarané. Nivy oslávia 26. septembra 5 rokov po svojom. Celý deň bude priamo z centra vysielať Europa 2, ŠOKO si pripraví narodeninový roast a večer zahrá Emma Drobná s kapelou. Medzitým môžeš tancovať, zabaviť sa na improve a oslavovať na mieste, ktoré má už tak poriadne vysoké tempo.
Nivy nikdy neboli len miesto, kam prídeš po nákup a ideš domov. Tu sa ti z plánu na hodinu veľmi ľahko stane program na celý deň. Prídeš po tenisky. O päť hodín neskôr sedíš na streche, máš štyri tašky, dve kávy za sebou a matnú spomienku na to, čo si vlastne chcel/-a.
Presne túto energiu si Nivy berú aj na oslavu svojich piatych narodenín. A ak si pod oslavou päťročného predstavíš tortu, balóniky a detské šampanské, rovno na to zabudni. Oslava Nív bude mať o pár decibelov viac.
Na Nivách bude poriadne živo
Europa 2 bude priamo z Nív vysielať celý deň naživo so Sketch Bros. A popri tom sa to celé ešte trochu utrhne:
- Shufflingbros rozbehnú K-pop: Najprv tanečné vystúpenie, potom workshop. Ak si doteraz K-pop sledoval/-a najmä cez displej, na Nivách si ho môžeš skúsiť aj naživo.
- 3T úplne bez scenára: Tri Tvorivé Tvory stavajú na improvizácii, takže čo presne sa udeje, nikto nevie. Ani oni.
- ŠOKO príde roastovať. A terčom budú samotné Nivy: Juraj „ŠOKO“ Tabaček si na päťročného oslávenca pripravil samostatný narodeninový roast. Žiadny slávnostný príhovor. ŠOKO si ich radšej podá po svojom.
- Večer prevezme Emma Drobná: Narodeninový program si zaslúži aj hudobnú bodku. O tú sa postará Emma Drobná s kapelou, ktorá prevezme stage a uzavrie oslavu narodeninovým koncertom.
Všetko sa začne o 11:30 a medzi stage vstupmi sa môžeš zastaviť pri 360° fotospine, skúsiť Just Dance alebo o 17:19 prísť na krájanie narodeninovej torty. Kompletný program nájdeš na webe Nív.
Naprázdno neodídeš
Kým sa v sobotu rozbehne hlavný program, môžeš sa už teraz zapojiť do súťaže s narodeninovým balónom I ❤️ NIVY. Na nivy.com/balon nahráš fotku svojho obľúbeného miesta, AI do nej pridá balón a hotový obrázok potom pridáš do komentára pod súťažný príspevok. Najlepší obrázok získa poukážku na nákup na Nivách. A nie, Nivy na fotke byť nemusia.
A keď prídeš oslavovať 26. septembra, oplatí sa zastaviť aj pri Narodeninovom kolese šťastia. Ak počas dňa nakúpiš na Nivách aspoň za 50 €, môžeš si zatočiť o jednu z cien a zároveň sa automaticky zapojíš do žrebovania o hlavnú výhru, Chery Tiggo 7 s plnou nádržou.
Keď Nivy otvorili v roku 2021, asi málokto čakal, že si o päť rokov na vlastnú oslavu objednajú roast. Ale keď už oslavuješ päťku, prečo potichu. V sobotu môžeš skočiť na obed, vybehnúť na strechu a večer skončiť pod pódiom na Emme. Na piate narodeniny celkom slušná jazda.