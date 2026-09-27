Nevieš, čo nosiť túto jeseň? Tieto 4 štýly topánok ovládnu sezónu a ty si ich zamiluješ

Privítaj sychravú jeseň v nových topánkach.
Módne magazíny majú jasno v tom, čo sa bude nosiť túto jeseň. Vytrieď si botník, pretože tento rok patrí ležérnym mokasínam, mini podpätkom, výrazným „slouchy“ boots, ale aj nadčasovým balerínkam v minimalistickom, či extra prevedení.
Kitten heel
Nenápadné, pohodlné a stále chic. Kitten podpätok (či už na čižme, alebo lodičkách) je perfektný prvok, s ktorým vyjadríš nenútenú eleganciu. Tento typ si zamiluješ najmä vtedy, ak nezvládaš vysoké ihličky a budeš behať po meste celý deň.
Kitten podpätok bol kľúčovým prvkom pre mnohých dizajnérov, ktorí ho vyšperkovali so zaujímavými ženskými detailmi – ako napríklad Celine, Prada a Proenza Schouler. A obľúbila si ich aj Dakota Johnson, ale aj Dua Lipa.
Lodičky s otvorenou pätou a nízkym opätkom (tmavohnedé, béžové, čierne) – 23,99 €
Kitten heeled slingback (khaki, tmavohnedé) – 22,99 €
Špicaté členkové čižmy (čierne) – 38,99 €
Loafers a mokasíny s otvorenou pätou
Kto hovorí, že loafers (papuče) patria len do obývačky? Conner Ives a Calvin Klein ich na prehliadkach skombinovali s výraznými sukňami, či flitrovanými šatami. Tento model, ktorý v sebe spája balerínky a šľapky, sa hodí k voľným širokým džínsom a vojenskej bunde, čo outfitu dodá trendy look.
Mokasíny s otvorenou pätou (burgundy, čierne) – 26,99 €
COS kožené mokasíny (čierne) – 99 €
Kožené našuchovacie mokasíny (tmavohnedé, čierne) – 64,99 €
Kožené mokasíny cow print – 64,99 €
Slouchy boots
Pamätáš si tie časy, kedy boli trendy vysoké úzke čižmy? Tak toto je úplný opak. Do popredia sa dostávajú „slouchy boots“, čiže čižmy, ktoré sú objemnejšie, uvoľnenejšie, alebo pokrčené. Takéto čižmy by mali byť povinnou výbavou každého šatníka. Instantne pútajú pozornosť a skombinuješ ich naozaj so všetkým – či už si obliekaš úzku sukňu, tenisovú sukňu, džínsy, nohavice, alebo šaty. A to hovoríme zo skúsenosti.
Špicaté čižmy (béžové, sivé, čierne) – 64,99 €
Steve Madden členkové čižmy semišové (khaki, hnedé) – 199,90 €
Answear.Lab čižmy (hnedé, čierne) – 87,99 €
Čižmy po kolená (béžové, čierne, tmavohnedé) – 64,99 €
Balerínky
Nie, balerínky nikam neodchádzajú. Povedali by sme, že 2026 je ich primetime – sú jednoducho univerzálnou obuvou k akémukoľvek outfitu (či už si ideš preppy eleganciu alebo uvoľnený street štýl). A to najlepšie? Vyzerajú skvelo v každej podobe: v nesmrteľnej čiernej klasike, výraznom farebnom akcente, alebo v podobe trendy šnurovacích modelov.
A keď chceš byť o niečo extra, obuj sa do odvážneho zvieracieho printu – ktorý je trendom jesene sám osebe.
COS kožené balerínky (čierne, červené, biele) – 99 €
Kožené balerínky Mary Jane z ovčieho semišu (svetlotyrkysové, svetlohnedé) – 47,99 €
Saténové balerínky so šnurovaním (fialové, pudrovoružové, tmavomodré) – 27,99 €
Animal print balerínky Mary Jane (leopardie, tigrie) – 23,99 €