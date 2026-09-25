Nasaď si slúchadlá a poď na najlepšie hudobné novinky za posledný týždeň.
Posledný týždeň v hudobnom svete potvrdil, že žánrové hranice už dávno neexistujú. Hlavným trendom zostáva nekompromisné spojenie temných elektronických žánrov s rapom, ale pozornosť pútajú aj vizuálne veľkolepé prepojenia s popkultúrou a návrat k sebavedomému R&B.
Na slovenskej, respektíve českej scéne diktuje tempo najmä underground – prešovský raper Dušan Vlk vydal EP goth boy summer, avšak silné novinky doručili aj Fobia Kid, Marko Damian či STEIN27, zatiaľ čo v zahraničí boduje Drake, ktorý po sérii albumov predstavil film FOMO s chytľavým singlom QUEBEC, The Weeknd v Japonsku, spojenie Madonny s Charli xcx a Taylor Swift s rozšírenou verziou svojho posledného albumu The Life of a Showgirl.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.
1. Dusan Vlk – goth boy summer
Najväčšiu radosť vo svete hudby za posledný týždeň nám urobil Dušan Vlk s releasom EP goth boy summer, na ktorom spolupracoval s producentom menom David-San.
Prešovský raper opäť posúva underground na úplne nový level, keď tentoraz prináša nekompromisnú fúziu temného rapu, post-punku a surovej elektroniky. Ako už napovedá názov projektu so 4 trackmi, namiesto klasických letných hitov očakávaj melanchóliu, úzkosť a autotune podfarbený rap, ktorý ide priamo pod kožu.
Ak hľadáš naozaj autentický slovenský zvuk, EP goth boy summer by nemalo chýbať v tvojom playliste. Sladkou čerešničkou je sloha od Sameya v tracku mačací hrad.
2. Fobia Kid – ODPOR!
Po tom, čo Fobia Kid nevydal žiadny album približne štyri roky, je v posledných mesiacoch neobvykle aktívny, keď po albume EVANGELION, ktorý zostal fanúšikmi trochu prehliadnutý, vydal 20. septembra EP s názvom ODPOR! so 7 novými trackmi a skvelým obalom.
ODPOR! je nekompromisnou a údernou náložou, ktorá presne vystihuje charakteristický, agresívny rukopis Fobia Kida. EP slúži ako nefalšovaný manifest proti pretvárke v hudobnom priemysle a celospoločenskému úpadku. Raper z Námestova doručuje neobyčajne rýchly a technicky dokonalý flow, ktorý dopĺňajú špinavé produkcie s ťažkým basovým základom. V textoch nešetrí nikoho – servíruje ostré punchlines, cynický nadhľad a surové pozorovanie reality bez prikrášlenia.
V rozhovore nám toho prezradil oveľa viac, nielen o EP.
3. Marko Damian – srdce_babiq
Album srdce_babiq od Marka Damiana je mimoriadne osobným a odvážnym dielom na domácej alt-R&B a rapovej scéne.
Marko na novinke, ktorá obsahuje 10 trackov a trvá približne 25 minút, plynule spája melancholické R&B, prvky rapu a elektroniku, čo spoločne vytvára intímnu atmosféru. Textovo ide o úprimnú spoveď o vzťahoch, dospievaní, rodinných väzbách a hľadaní pokoja v chaotickom svete. LP srdce_babiq je vyspelý projekt, ktorý potvrdzuje Markovu pozíciu jedného z najoriginálnejších slovenských interpretov.
Pozri si náš fresh spoločný rozhovor, v ktorom prezradil viacero zaujímavostí o albume.
Zase som prekopol screen time.
Všetky tie siete mi žmýkajú dopamín.
4. STEIN27 – Toulavej pes
Českú rapovú scénu zastupuje v tohtotýždňovom zozname STEIN27, ktorý po niekoľkomesačnej prestávke od vydávania predstavil singel Toulavej pes.
Člen populárneho labelu rychlí kluci je spoločne s D.Kopom podpísaný aj pod produkciou s melancholickou atmosférou a surovou autenticitou. STEIN27 metaforicky opísal svoj život ako život neukotveného, „túlavého psa“, keď v texte zachytáva pocit osamelosti, odcudzenia a neustáleho hľadania vlastného miesta v spoločnosti. Namiesto klasického chválenkárstva ponúka zraniteľnosť, ktorú podčiarkuje chytľavým, ale nostalgickým refrénom.
Nemáme výhrady, táto poloha 27-ročnému rodákovi z Brna sedí dokonale.
Tak vyju na měsíc, aby mě slyšel celej blok.
Ty noci jsou tak lonely, promrzlej až na kost.
5. Drake – QUEBEC
Drake nepoľavuje v tempe a po troch albumoch (ICEMAN, HABIBTI a MAID OF HONOUR, pozn. redakcie), ktoré vydal spoločne 15. mája, najnovšie predstavil film FOMO vrátane videoklipu k zatiaľ nevydanému tracku QUEBEC.
Novinka plynulo prechádza z jemnejšieho R&B úvodu do plynulého, chytľavého rapu, pričom Champagne Papi otvára v texte svoje obľúbené témy – luxus, nedôveru k okoliu, ale aj chladné vzťahy, ktoré ho sprevádzajú. Sprievodný videoklip ponúka estetický pohľad do sveta jednej z najväčších popkultúrnych hviezd v 21. storočí a záberov z Montrealu.
Bring you to my crib, it's a cathedral in here.
Dancin' in my kitchen, it's Ibiza in here.
6. The Weeknd feat. Yoko Takahashi – TOKYO
The Weeknd odpálil ázijskú časť turné After Hours Til Dawn vo veľkom štýle. V japonskom meste Saitama šokoval fanúšikov, keď naživo vytiahol singel s pracovným názvom TOKYO, ktorý využíva sampel soundtracku A Cruel Angel’s Thesis z anime Neon Genesis Evangelion.
Abel Tesfaye si na pódium prizval priamo speváčku Yoko Takahashi a o vizuálnu šou sa postaral Yoko Taro, tvorca hernej série NieR. Výsledkom bol špičkový multimediálny zážitok prepojený s popkultúrou. Pevne veríme, že The Weeknd čoskoro predstaví ďalšiu novú hudbu.
I should say, "Where's your heart desired to be?"
Genetically, my makeup always takes the lead.
Presented by YOKO TARO ft. YOKO TAKAHASHI pic.twitter.com/a8wUBHV7k6— The Weeknd (@theweeknd) September 19, 2026
7. Madonna & Charli xcx – Danceteria (Afterhours Mix)
HOT popovú novinku predstavili včera Madonna a Charli xcx, keď odhalili collab s názvom Danceteria (Afterhours Mix) s dokonalou klubovou atmosférou.
Nová verzia tracku s produkciou od watta, Cirkuta a Stuarta Pricea z albumu CONFESSIONS II, ktorý ovládol rebríček Billboard 200, vzdáva poctu legendárnemu newyorskému klubu Danceteria, kde Madonna začínala po boku mnohých hviezdnych umelcov. Mix zachováva pôvodnú časť v podaní kráľovnej popu, ale Charli xcx pridáva svoju vlastnú spoveď klubového dospievania – od svojich tínedžerských začiatkov v Londýne, až po divoké obdobie v Los Angeles.
I'm sweet fifteen in a weird outfit.
Got invited to perform at this party through Myspace.
8. Taylor Swift – The Life of a Showgirl: The Encore
Ak patríš medzi fanúšikov Taylor Swift, nepochybujeme o tom, že si už zachytil/-a vydanie rozšírenej verzie albumu The Life of a Showgirl: The Encore, ktoré je dostupné na všetkých streamoch.
Projekt, ktorý má 4 nové tracky, vznikol opäť v spolupráci so švédskymi producentmi Maxom Martinom a Shellbackom ako spontánne poďakovanie fanúšikom za rekordný úspech pôvodného LP z októbra 2025. Novinka zvukovo nadväzuje na energiu pódií, svieži pop a kabaretný lesk, ale zároveň prináša ešte viac emócie a textárskej hravosti v podaní 36-ročnej rodáčky z mestečka West Reading.
Swift definuje moderný pop a dokazuje, že z javiska tak ľahko neodíde.
I've gotta be honest, I've been expecting your call.
No, it’s not a bad time at all.
9. Victoria Monét – Juicy
Záver tohtotýždňového zoznamu patrí singlu s názvom Juicy, pod ktorým je podpísaná Victoria Monét, a predstavuje ochutnávku z pripravovaného albumu Frequency Of Love s dátumom vydania 2. októbra.
37-ročná rodáčka z Atlanty doručila R&B novinku, ktorá ťa okamžite vtiahne svojou neodolateľnou náladou. Text je plný sebavedomia, hravého flirtu a oslavy ženskej atraktivity a Victoria opäť dokazuje, že patrí k absolútnej špičke v žánri. Súčasťou je aj videoklip s vintage nádychom a šťavnatou atmosférou.
You say you're serious 'bout your money, don't you lose this dime.
Even if I am not the one, you found the prototype.