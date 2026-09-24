Internet je pre mladých viac než TikTok a YouTube. EduZóna ukazuje, ako z neho vyťažiť maximum a nestratiť sa v ňom

Pre mladú generáciu je internet úplne prirodzenou súčasťou každodenného života.
Je miestom, kde si pozrú video, píšu s kamarátmi, hľadajú odpoveď na otázku, sledujú svojich obľúbených tvorcov, ale čoraz častejšie aj študujú. Práve preto nestačí riešiť iba to, či majú deti k internetu prístup. Dôležité je aj to, čo v ňom robia a či sa v ňom dokážu bezpečne orientovať.
Aj na túto časť digitálneho života sa zameriava projekt Online Žiak, ktorý spadá pod Digitálnu koalíciu. Jeho súčasťou je EduZóna – priestor pre žiakov, rodičov aj učiteľov, ktorý prináša praktické témy z online sveta v podobe článkov, videí, e-bookov, infografík či rozhovorov.
Keď mladí sledujú YouTube, dáva zmysel hovoriť ich jazykom
Jedným z fenoménov, ktoré ukazujú, ako veľmi sa zmenil spôsob, akým mladí získavajú informácie a trávia voľný čas, je YouTube. Medzi známe slovenské tváre patrí aj Matej Slažanský alias menameselassie, ktorý na svojom kanáli dlhodobo kombinuje zábavný obsah s témami, ktoré idú aj pod povrch.
Jeho príklad zároveň ukazuje, že internetová tvorba nemusí byť iba o zábave. Selassie sa v minulosti zapojil aj do projektov, ktoré cez videá otvárali témy predsudkov, nenávisti či života ľudí v náročných podmienkach. Jeho videá sa tak dostávali k mladým spôsobom, ktorý je im prirodzený.
A presne o to ide aj EduZóne: nepoučovať mladých o internete zhora, ale ponúknuť im obsah, ktorý vychádza z reálnych situácií, ktoré online zažívajú.
Čo o tebe vie internet? A čo keď ti kamarát pošle cudziu fotku?
EduZóna sa venuje témam, ktoré pozná prakticky každý, kto sa pohybuje online. Napríklad tomu, čo všetko o človeku prezrádzajú fotografie, komentáre, poloha či osobné údaje. Neobchádza ani kyberšikanu, online podvody, hoaxy, sociálne siete, AI či situácie, keď sa mladý človek dostane do konfliktu s kamarátom, rodičom alebo učiteľom.
Na webe preto nájdu žiaci napríklad sériu „Žiak vs. žiak“, ktorá pracuje s modelovými situáciami zo života. Rodičia zase môžu riešiť, ako nastavovať hranice pri používaní technológií bez zbytočného narúšania súkromia dieťaťa. Učitelia dostávajú praktické príklady, ako otvárať digitálne témy priamo v triede.
Internet ako príležitosť, nie prekážka
EduZóna je zároveň dôležitým doplnkom projektu Online Žiak. Ten má oprávneným žiakom základných a stredných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo z domácností v hmotnej núdzi zabezpečiť poukaz v hodnote 480 eur na internet počas 24 mesiacov. Poukaz zahŕňa aj modem alebo router a inštaláciu, pričom minimálna garantovaná rýchlosť sťahovania je 30 Mb/s.
Pointa je jednoduchá: byť online je dnes iba prvý krok. Druhým je vedieť, ako internet používať tak, aby mladým pomáhal pri škole, rozvíjal ich digitálne zručnosti a zároveň ich zbytočne nevystavoval rizikám.
Aj preto má EduZóna ambíciu byť miestom, kam sa mladí, rodičia či učitelia môžu obrátiť vtedy, keď si povedia: OK, toto už poznám z internetu. Ale čo s tým mám vlastne robiť?