Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút

888 koní, z 0 na 100 km/h za 2,9 sekundy a žiadne emisie.
Spoločnosť Bentley Motors oficiálne vstupuje do novej éry, keď v Londýne predstavila očakávaný model Torcal – prvý plne elektrický automobil značky, ktorý dopĺňa portfólio britskej ikony luxusu ako štvrtý modelový rad.
Napriek tomu, že ide o bezemisné SUV, Bentley Motors sľubuje, že novinka ponúka nekompromisný charakter, na aký sú klienti zvyknutí.
Najvyššia „flagship“ verzia Torcal S prichádza s výkonom neskutočných 888 koní a krútiacim momentom 1 350 Nm. Šprint z 0 na 100 km/h zvládne len za 2,9 sekundy, čo z modelu robí najrýchlejšie zrýchľujúce Bentley v histórii. Pre menej náročných je pripravená základná verzia s výkonom 821 koní a zrýchlením za 3,4 sekundy.
Batéria s kapacitou 113 kWh zabezpečuje dojazd do 600 kilometrov, pričom vďaka 800-voltovej architektúre a podporovanému nabíjaniu s výkonom až 400 kW doplníš energiu z 10 na 80 % za 16 minút. Na ďalších 160 km jazdy ti vďaka tomu postačí 7-minútová prestávka.
Ticho k elektromobilom síce patrí, ale v Crewe nechceli vodičov obrať o emócie – inžinieri vyvinuli unikátnu zvukovú kulisu Bentley Dynamic Symphony. Namiesto umelého syntetizátora použili nahrávky reálnych nástrojov – vrátane bicích, violy či basgitary – inšpirované rytmom klasického 6,75-litrového motora V8. Dokonca aj zvuk smeroviek vznikol nahratím úderu kladiva o prémiovú kožu.
Interiér posúva hranice udržateľnosti. Tradičnú ponuku dopĺňa 100 % Merino vlna s certifikáciou RWS alebo špeciálna dýha Ombré Walnut, zložená z tisíc vrstiev recyklovaného papierového a dreveného odpadu. Cestujúci majú k dispozícii masážne sedadlá s automatickou úpravou držania tela či audiosystém Naim s 28 reproduktormi a meničmi priamo v sedadlách.
Oficiálne ceny pre európsky trh zatiaľ neboli stanovené, ale podľa informácií z britskej premiéry budú od približne 210-tisíc eur v prípade základného modelu, respektíve od 240-tisíc eur za verziu Torcal S.
Bentley Torcal dokazuje, že elektrická budúcnosť nemusí byť nudná ani sterilná – a britská automobilka do nej vstupuje vo veľkom štýle.