Takto vyzerala nočná policajná naháňačka sprejerov. Údajne mal byť medzi nimi aj Ego
Nočný zásah mestských policajtov na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave sa skončil zadržaním troch mužov. Na ich protiprávne konanie upozornil pracovník bezpečnostnej služby (SBS) v skorých ranných hodinách potom, ako si na bezpečnostných kamerách všimol skupinu vytvárajúcu čerstvé graffiti na stene budovy. Podľa zistení TV JOJ sa medzi podozrivými sprejermi nachádzal aj známy slovenský rapper Ego.