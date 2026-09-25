Fashion Week v Paríži či Miláne nemusíte sledovať len na Instagrame. Answear oslavuje 15 rokov vo veľkom štýle

Módna prehliadka svetových značiek, atmosféra jednej z módnych metropol a k tomu človek, s ktorým chcete tento zážitok zdieľať. Answear pri príležitosti svojich 15. narodenín posúva módu z online sveta priamo na svetové Fashion Weeks.
Pred pätnástimi rokmi bolo nakupovanie oblečenia cez internet ešte pomerne novým spôsobom, ako si doplniť šatník. Sociálne siete neboli zaplavené každodennými outfitmi, módne prehliadky sme nesledovali v priamom prenose na telefónoch a dostať sa k zahraničným značkám nebolo také jednoduché ako dnes.
Práve v tomto období, v roku 2011, založili Krzysztof Bajołek a Arkadiusz Bajołek Answear. Z online obchodu, ktorý začínal na poľskom trhu, sa postupne stal módny e-commerce pôsobiaci na 12 trhoch, z toho na 11 zahraničných. Pätnáste výročie sa však značka rozhodla neoslavovať iba pohľadom do minulosti. Zákazníkom chce ponúknuť to, čo sa za tie roky stalo dôležitou súčasťou módneho sveta – zážitok. A ten môže viesť až na Fashion Week do Paríža, Milána alebo Kodane.
Od množstva oblečenia k starostlivejšiemu výberu
Za pätnásť rokov sa výrazne zmenil nielen spôsob nakupovania, ale aj to, čo od módnych e-shopov zákazníci očakávajú. Už dávno nejde iba o čo najväčší počet produktov na jednom mieste. Answear sa preto postupne začal viac orientovať na výber, kvalitu a značky, ktoré formujú súčasnú módu. Do portfólia pribúdali prémiové mená a ďalší krok smerom k high-end segmentu priniesla platforma PRM.com, zameraná na dizajnérsku módu, tenisky a limitované spolupráce. Zmena sa však neodohrávala iba na obrazovkách počítačov a smartfónov. Značka postupne preniesla módu aj do fyzického sveta.
Z e-shopu sa móda presunula až na mólo
Jedným zo symbolov tejto premeny sa stala Answear Runway SS26 „Your Reflection“, prvá módna prehliadka v histórii značky. Na móle sa objavili outfity z kolekcií viac ako 20 značiek dostupných v portfóliu Answear.
Prehliadka bola rozdelená do štyroch tematických kapitol – Retro Preppy, Resort, Gelato Pastels a Brit Pop. Každá z nich ponúkla inú interpretáciu súčasného štýlu a zároveň ukázala, že móda dnes nemá jednu univerzálnu podobu.
Runway bola zároveň ďalším krokom od klasického internetového predaja k širšiemu módnemu svetu. Popri online nakupovaní dnes doň patria módne inšpirácie, Concept Store, eventy či vlastné prehliadky. Na podobnej myšlienke stojí aj oslava 15. výročia.
Pätnásť rokov, pätnásť rôznych pohľadov na štýl
Móda je osobná. Rovnaké šaty, sako alebo tenisky môžu dvaja ľudia skombinovať úplne odlišne. Trendy síce prichádzajú z módnych domov a prehliadkových mól, no až ľudia v uliciach im dávajú vlastnú podobu. Práve na osobnom štýle zákazníkov je založená medzinárodná výročná súťaž „15 Years of Style“. Jej hlavnou témou je inšpirácia módou, kultúrou a atmosférou Fashion Weeks. Účastníci majú vytvoriť vlastný look a ukázať, ako svetové módne trendy interpretujú oni sami.
Vytvorte vlastný look a ukážte ho svetu
Do súťaže, ktorá potrvá od 22. septembra do 28. októbra 2026, sa môžu zapojiť zákazníci, ktorí počas jej trvania uskutočnia online nákup v minimálnej hodnote 90 eur v rámci jednej objednávky.
Potom prichádza kreatívnejšia časť. Úlohou je vytvoriť outfit inšpirovaný módou, kultúrou a štýlom Fashion Weeks a predstaviť ho na Instagrame. Súťažný príspevok môže mať podobu Reelu alebo carouselu s minimálne dvoma fotografiami. V príspevku je potrebné označiť hlavný profil Answear aj Answear.sk a použiť hashtagy #15yearsofanswear a #sutaz. Posledným krokom je vyplnenie formulára na súťažnej stránke, do ktorého súťažiaci uvedie číslo objednávky a odkaz na svoj instagramový príspevok.
Tentoraz pritom Fashion Week nemusí zostať iba videom či fotografiou na Instagrame.
Hlavná výhra sa do šatníka nezmestí
Najväčším lákadlom súťaže tentoraz nie je ďalší módny kúsok.
Desať víťazov získa cestu pre dve osoby na Fashion Week v jednej z troch európskych módnych metropol – v Paríži, Kodani alebo Miláne. Každý z nich si môže vybrať sprievodcu, s ktorým navštívi módnu prehliadku vybranú porotou. Answear zabezpečí letenky aj ubytovanie pre obe osoby.
Fashion Week v Paríži sa uskutoční od 19. do 24. januára 2027, Kodaň bude hostiť módne podujatie od 1. do 5. februára a Miláno od 23. februára do 1. marca 2027. Okrem desiatich hlavných výhier čaká na ďalších 15 vybraných účastníkov darčeková karta Answear v hodnote 350 eur.
Partnermi súťaže sú Gestuz, Munthe, Herskind, Luisa Spagnoli, Ermanno Scervino a adidas Y-3.
Keď sa módna inšpirácia z obrazovky presunie do reality
Výročná súťaž zároveň symbolicky kopíruje cestu, ktorou sa za pätnásť rokov posunulo samotné nakupovanie módy. Začínalo sa výberom oblečenia cez obrazovku počítača, dnes môže online svet slúžiť ako vstupná brána k zážitkom, ktoré sa odohrávajú ďaleko za ňou.
A práve Fashion Week je pre mnohých milovníkov módy miestom, ktoré poznajú najmä zo sociálnych sietí, fotografií celebrít, influencerov či záberov z prvých radov módnych prehliadok.
Tentoraz však môže byť cesta opačná. Vlastný outfit najskôr ukážete na Instagrame – a práve ten vás môže dostať z obrazovky priamo do centra svetového módneho diania.
Po pätnástich rokoch tak Answear svoje výročie nespája iba s bilancovaním toho, kam sa značka posunula. Oslavu obracia smerom k ľuďom, ktorí si z módy vytvárajú vlastný štýl. A niektorým z nich môže najbližší outfit priniesť aj spomienku, ktorá v šatníku rozhodne neskončí.
Viac informácií na https://15yearsofstyle.answear.sk/