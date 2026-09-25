Tesco je opäť bližšie k zákazníkom Nitry a okolia: Nový supermarket v Dolných Krškanoch rozšíri sieť na 188 obchodov

Dynamické rozširovanie predajnej siete Tesco v tomto roku pokračuje.
Do novovybudovaného obchodného centra OC Klokan v Nitre-Dolných Krškanoch reťazec prináša moderné a pohodlné nakupovanie v novom supermarkete, ktorý svoje brány otvára vo štvrtok 24. septembra 2026. S novou prevádzkou Tesco zvyšuje celkový počet svojich kamenných obchodov na Slovensku už na 188. Nový supermarket s veľkorysou plochou 1 500 m² zabezpečí komfortný nákup nielen pre obyvateľov okolitých obcí, ale aj pre ľudí každodenne dochádzajúcich za prácou do južnej priemyselnej časti mesta Nitra.
„Sme veľmi radi, že otvorením už siedmej novej predajne tento rok pokračujeme v napĺňaní nášho cieľa ponúkať zákazníkom kvalitné služby a pohodlné nákupy presne tam, kde to potrebujú. Nový supermarket v Nitre-Dolných Krškanoch je skvelým príkladom moderného obchodu situovaného v dynamickej obytnej, tranzitnej a priemyselnej zóne. Ponúka širší sortiment potravín aj výber nepotravinového tovaru šitý na mieru potrebám miestnych zákazníkov a teší nás, že jeho otvorením zlepšujeme občiansku vybavenosť v tejto lokalite Nitry,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Moderné technológie a širšia ponuka
Obyvateľom a návštevníkom lokality Nitra-Dolné Krškany doteraz chýbali možnosti moderného nakupovania a za väčším nákupom potravín museli cestovať. Nový supermarket Tesco v OC Klokan ponúka na predajnej ploche 1 500 m² komfortný priestor na veľké rodinné nákupy, ako aj na rýchly doplnkový nákup potravín v rámci dňa. O komfort zákazníkov sa tu stará tím 17 vyškolených kolegýň a kolegov.
Zákazníci v ponuke nájdu oproti bežnému supermarketu významne rozšírený sortiment potravín, bohatý sezónny tovar a ponuku nepotravinového tovaru vrátane obľúbenej módnej značky F&F. Plynulé vybavenie nákupov zabezpečuje celkovo 9 pokladní – 3 klasické pásové pokladne a 6 samoobslužných pokladní.
Supermarket ponúka aj praktickú službu Scan&Shop, vďaka ktorej si zákazníci môžu naskenovať tovar priamo počas nákupu, a nechýba ani zálohomat na odovzdávanie vratných obalov. Nový supermarket Tesco v OC Klokan v Nitre-Dolných Krškanoch bude zákazníkom k dispozícii od pondelka do soboty v čase od 6.00 do 21.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod.
Podpora miestnej komunity aj špeciálna zľava s Clubcard
Otvorenie nového obchodu spája Tesco už tradične s konkrétnou pomocou pre lokálnu komunitu. Nová predajňa sa pridá do programu darovania potravín pre ľudí v núdzi, ktorých distribúciu zabezpečí charitatívny partner Potravinovej banky Slovenska.
Počas prvých dvoch dní od otvorenia, od 24. do 25. septembra 2026 reťazec daruje 1 euro z každého nákupu v novej predajni nad 10 eur Slovenskému zväzu včelárov Nitra. Vyzbieraná suma pomôže organizácii zrealizovať Včelárske slávnosti 2027.
Pre všetkých zákazníkov je pripravená aj atraktívna uvítacia akcia. V dňoch 24. septembra až 27. septembra 2026 získajú všetci členovia vernostného programu Tesco Clubcard zľavu 10 % na celý svoj nákup.