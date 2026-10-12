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Zaběhli jsme si Copenhagen Half Marathon. Koukni, jak to vypadalo
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dnes 12. října 2026 v 13:45
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Zaběhli jsme si Copenhagen Half Marathon. Koukni, jak to vypadalo

Takhle vypadal dvacetikilometrový závod Copenhagen Half Marathon našima očima. Zdroj: REFRESHER
Takhle vypadal dvacetikilometrový závod Copenhagen Half Marathon našima očima. Zdroj: REFRESHER
Takhle vypadal dvacetikilometrový závod Copenhagen Half Marathon našima očima. Zdroj: REFRESHER
Takhle vypadal dvacetikilometrový závod Copenhagen Half Marathon našima očima. Zdroj: REFRESHER
Takhle vypadal dvacetikilometrový závod Copenhagen Half Marathon našima očima. Zdroj: REFRESHER
Takhle vypadal dvacetikilometrový závod Copenhagen Half Marathon našima očima. Zdroj: REFRESHER
Takhle vypadal dvacetikilometrový závod Copenhagen Half Marathon našima očima. Zdroj: REFRESHER
Takhle vypadal dvacetikilometrový závod Copenhagen Half Marathon našima očima. Zdroj: REFRESHER
Takhle vypadal dvacetikilometrový závod Copenhagen Half Marathon našima očima. Zdroj: REFRESHER
Takhle vypadal dvacetikilometrový závod Copenhagen Half Marathon našima očima. Zdroj: REFRESHER
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Copenhagen, running, fashion & a city full of energy. Společně se Zalandem jsme vyrazili na Copenhagen Half Marathon a objevovali město trochu jinak: v běžeckých botách, mezi lokální komunitou a dalšími běžci a běžkyněmi z celého světa.

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