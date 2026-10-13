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Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
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dnes 13. října 2026 v 7:15
Čas čtení 6:32

Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol

Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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Čo mi ako prvé začalo chýbať?

Tlačím pred sebou nákupný vozík, postupne ho zapĺňam potravinami, no nie je to môj bežný nákup, kedy kupujem hlavne to, na čo mám chuť a čo by som si chcel uvariť.

Mojou úlohou je nakúpiť tak, aby som sa vošiel do 25 €, pretože toľko priemerne podľa štatistického úradu míňali Slováci týždenne na potraviny a nealkoholické nápoje v roku 2025.

130 eur mesačne minieme len na základné veci a nejaké vody, a to nerátam nákup mäsa a podobných produktov, a to šetríme," zaznelo v komentároch pod uvádzacím reelskom.

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo presne som si v nedeľu nakúpil a koľko ma to stálo.
  • Ako som zostavoval jedálniček.
  • Na ktoré jedlo som sa tešil najviac.
  • Ktorá surovina od rodičov ma zachránila.
  • Čo som dokupoval v piatok pred víkendom.
  • Ako som šikovne minul väčšinu vecí, ktoré mi ostali na dve jedlá.
  • Koľko mi po týždni ostalo v peňaženke.

Je nedeľa, počas nasledujúceho týždňa sa musím vystravovať maximálne do 25 €, čo mi najskôr príde ako veľmi málo a premýšľam, ako to vymyslím. „25 €? To sa dá? No držím palce, to bude asi náročný týždeň,“ hovorí mi známa, ktorú náhodne stretávam cestou do obchodu.

Ide sa do obchodu

Ešte pred nákupom sedím doma pred počítačom a očami prelietavam online leták v Lidli. Zostavujem si predbežný jedálniček, s ktorým mi pomáha umelá inteligencia.

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Základné pravidlá sú, aby som mal denne raňajky, obed a večeru a aby bola strava ako-tak pestrá a vyvážená. Zároveň platí, že pomoc od susedov, rodiny či pozvanie na obed alebo večeru môžem bez problémov prijať. 

 

Ako sa mi to darilo plniť, čo som si musel dokúpiť a akú potravinu som si začal oveľa viac vážiť? A je 25 eur týždenne na osobu dostačujúca suma? Dozvieš sa v článku.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo presne som si v nedeľu nakúpil a koľko ma to stálo.
  • Ako som zostavoval jedálniček.
  • Na ktoré jedlo som sa tešil najviac.
  • Ktorá surovina od rodičov ma zachránila.
  • Čo som dokupoval v piatok pred víkendom.
  • Ako som šikovne minul väčšinu vecí, ktoré mi ostali na dve jedlá.
  • Koľko mi po týždni ostalo v peňaženke.
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