VI Group spustil predaj projektu Nové Šuty II. Vo Vajnoroch rozšíri ponuku komorného rodinného bývania

Bratislava – Vajnory získajú nový rezidenčný projekt.
Developer VI Group spustil predaj projektu Nové Šuty II, ktorý po desiatich rokoch nadviaže na prvú etapu rovnomennej rezidenčnej zóny dokončenej v roku 2016.
Vajnory sú pre VI Group prirodzeným prostredím, v ktorom spoločnosť dlhodobo pôsobí. Má tu svoje sídlo aj hlavné klientske centrum a dobre pozná miestny charakter aj spôsob, akým sa táto časť Bratislavy rozvíja. Nové Šuty II na to nadväzujú svojou mierkou, architektúrou aj celkovým riešením projektu.
Tri typy bývania
Nové Šuty II vzniknú v priamom pokračovaní existujúcej rezidenčnej zóny pri uliciach Buzalkova a Uhliská. Projekt nadväzuje na prvú etapu nielen svojou polohou a urbanistickým riešením, ale čiastočne aj architektonickým rukopisom.
Projekt tvorí dvojdom, trojdom a samostatný rodinný dom. V dvojdome a trojdome vznikne spolu 15 troj- a štvorizbových bytových jednotiek – šesť v dvojdome a deväť v trojdome. Prízemné byty budú disponovať vlastnými predzáhradkami, vyššie podlažia balkónmi alebo lodžiami, pričom súčasťou trojdomu budú aj byty s veľkorysými terasami a podkrovné jednotky s balkónmi.
Jednotlivé objekty sa budú odlišovať aj svojím architektonickým riešením. Dvojdom výraznejšie nadviaže na architektonický jazyk prvej etapy Nových Šút, zatiaľ čo trojdom prinesie modernejšie spracovanie a výraznejší charakter.
Ponuku by mal v ďalšej fáze doplniť aj samostatný štvorizbový rodinný dom s vlastnou záhradou. Ten je podľa developera aktuálne ešte v príprave a zatiaľ nie je zaradený do predaja.
Práve kombinácia viacerých foriem bývania patrí medzi charakteristické prvky Nových Šút II. Projekt je určený ľuďom, ktorí hľadajú viac súkromia a vlastného vonkajšieho priestoru než v klasickom bytovom dome, no zároveň chcú zostať súčasťou Bratislavy bez potreby presunu do satelitnej obce.
Vlastné záhrady aj veľkorysé terasy
Výraznú úlohu v projekte zohráva vlastný exteriérový priestor. Prízemné byty budú disponovať súkromnými záhradami, pričom pri dvojdome dosahujú výmeru až približne 200 m² a pri trojdome približne 180 m². Vybrané byty v trojdome získajú pobytové terasy s výmerou až do 60 m².
Projekt počíta aj s 29 parkovacími miestami, čo predstavuje takmer dve parkovacie miesta na jednu bytovú jednotku. Parkovanie bude riešené v bezprostrednej blízkosti jednotlivých objektov.
Moderný štandard pre každodenný komfort
Súčasťou projektu bude jednotný technologický štandard. Byty budú vybavené podlahovým vykurovaním, rekuperáciou, klimatizáciou, izolačnými trojsklami a tepelným čerpadlom. Pri trojdome sa počíta aj s predprípravou na vonkajšie žalúzie. Dokončené budú spevnené plochy, vstupy aj základná úprava exteriéru.
Pokojnejšie bývanie bez odchodu z Bratislavy
Jedným z kľúčových argumentov projektu zostáva samotná lokalita. Vajnory si zachovávajú charakter pokojnejšej mestskej časti s nižšou zástavbou, množstvom zelene a komunitnou atmosférou, no zároveň sú plnohodnotnou súčasťou Bratislavy. Majú vlastnú občiansku vybavenosť aj napojenie na bratislavskú MHD, vďaka čomu obyvatelia nie sú pri každodennom fungovaní odkázaní výlučne na automobil či prímestskú dopravu.
Dobrá dostupnosť pritom zostáva jednou z veľkých výhod lokality. Z projektu je diaľničné napojenie dostupné približne do 5 minút autom, Letisko M. R. Štefánika približne do 8 minút a centrum Bratislavy približne do 15 minút. Vajnory zároveň ponúkajú vlakové spojenie aj zastávky MHD.
Blízkosť Vajnorských jazier, cyklotrás a Malých Karpát rozširuje možnosti trávenia voľného času o cyklistiku, prechádzky, šport či pobyt pri vode. Nové Šuty II tak oslovujú najmä ľudí, ktorí hľadajú viac pokoja, priestoru a súkromia, no zároveň chcú zostať v každodennom kontakte s Bratislavou.
Predaj projektu je spustený
Začiatok výstavby projektu Nové Šuty II je plánovaný na druhý kvartál 2027. Dokončenie výstavby sa predpokladá v treťom kvartáli 2028
Predaj projektu je aktuálne spustený. Podrobnejšie informácie o dostupných jednotkách, cenách a možnostiach rezervácie sú dostupné na oficiálnej webovej stránke www.novesuty.sk.
Developerom projektu je spoločnosť VI GROUP, ktorá už viac ako 20 rokov formuje slovenský trh nehnuteľností a patrí medzi popredných developerov na Slovensku. Od svojho založenia v roku 2005 sa VI GROUP z malého rodinného podniku vypracovala na jednu z top desiatich developerských spoločností v krajine, pričom jej úspechy presahujú aj hranice Slovenska