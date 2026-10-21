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21. října 2026 v 11:30
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Ella Petrová
„Hejty mi chodí od matek s dětmi.“ Nepochopená Pája vysvětluje, proč jí to s Ondřejem nevyšlo
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Na vile to měla turbulentní i tak si ale odváží nejlepší vzpomínky a reality show by ji znovu lákala.
Pája Čermáková na to během pobytu na ostrově lásky nejprve chtěla jít s Ondrou pomalu, ale pak jí přišlo, že jí naopak nevěnuje dostatek pozornosti. Jak to doopravdy bylo a jaký typ kluka hledá?