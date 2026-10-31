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Na Zemplíne odťali mŕtvemu hlavu, aby nevstal z hrobu. Vybrali sme sa do dedín, kde stále veria na upírov (Reportáž)
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dnes 31. října 2026 v 7:00
Čas čtení 4:34

Na Zemplíne odťali mŕtvemu hlavu, aby nevstal z hrobu. Vybrali sme sa do dedín, kde stále veria na upírov (Reportáž)

Na Zemplíne odťali mŕtvemu hlavu, aby nevstal z hrobu. Vybrali sme sa do dedín, kde stále veria na upírov (Reportáž)
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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V minulosti pri pochovávaní ľudia pribíjali odev zosnulého klincami o rakvu. Prečo? Aby nevstal z mŕtvych.

Je chladný jesenný deň. Hoci sa ranné slnko snaží predrať cez sivé mraky, vonku je pochmúrne. Chodník pred kostolom ma zavedie až na cintorín. Zatiaľ čo míňam staré kríže bez označenia zabité do zeme, sledujem, ako silnejúci vietor nadnáša popadané lístie. 

Na tomto mieste pred viac ako 100 rokmi otvorila neznáma žena hrob vlastnej sestry a do srdca jej vrazila drevený kôl. Verila totiž, že jej nebohá sestra vstávala v noci z mŕtvych ako upírka a prenášala na ňu a jej blízkych nešťastie, choroby a smrť.

upir
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper

„Je to už dávno, čo o tom v dedine hovorili. Počuli sme o tom aj my, ale boli to len klebety. Niekto tomu veril, niekto nie. Ale nedávno som počula, že v okolí ešte niekto stále verí, že za nešťastím sú upírske kliatby,“ prezrádza mi staršia pani z Fekišoviec – z dediny, ktorú pred rokmi preslávilo virálne video z obecného zastupiteľstva.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako v jednej obci na Zemplíne ani nie pred 40 rokmi otvorili rakvu a odťali hlavu zosnulému. 
  • Prečo ľudia preventívne pribíjali oblečenie mŕtvych o rakvu a o akých ľuďoch si mysleli, že sú upíri. 
  • Čo nám o viere v revenantov povedali ľudia z obcí. 
  • V ktorej obci na upírov údajne veria aj v súčasnosti. 


Fekišovce sú však „známe“ aj kvôli temnejším a desivejším veciam než regionálna politika. Ešte v úvode 20. storočia tu ľudia verili na upírov. Zabudni však na Twilight či Upírske denníky. Bytosti, ktorých sa miestni báli, boli omnoho desivejšie:

 

„Ľudia si dnes upírov predstavujú ako krásne mystické bytosti s čistou pleťou, žiarivými očami a peknými vlasmi. Podľa legiend to však bol presný opak. Zrastené nízko položené obočie, krivá chrbtica či dlhé nechty,“ vysvetlila pre Refresher etnologička Katarína Nádaská. 

Nádaská
Zdroj: TASR – Pavol Zachar

Fekišovce nie sú jedinou obcou na východnom Slovensku, ktorá je opradená upírskymi legendami. Verili na ne ľudia z celého Zemplína. V inej menšej obci, ešte na konci 80. rokov, dedinčania vykopali hrob mŕtveho muža a odsekli mu hlavu, lebo boli presvedčení, že je upír. 

„Tohto muža počas života označovali za zlého človeka. V podstate mal s každým konflikt. Podľa miestnych klebiet ešte hodinu pred smrťou všetkých okolo seba preklial,“ prezrádza Katarína Nádaská.

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Aby som sa dozvedel čo najviac o viere v upírov, vydal som sa do obcí s mrazivou minulosťou. Na spomínané historky som sa pýtal miestnych a zisťoval som, či sa stále nájdu ľudia, ktorí na tieto krvilačné tvory dodnes veria. 

V Refresheri ti pravidelne prinášame rôzne reportáže z východného Slovenska. Prečítaj si napríklad o ceste po stopách sériového vraha Jána Románeka, prípadne o miestach, kde sa v 90. rokoch stretávala košická mafia. 

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako otvorili rakvu a odťali hlavu nebohému mužovi.
  • Ako Fekišovskému upírovi vrazili kôl do srdca.
  • Prečo ľudia preventívne pribíjali oblečenie mŕtvych o rakvu.
  • Čo sme sa dozvedeli od ľudí o zemplínskych upíroch.
  • Kto tomu údajné verí aj v roku 2026.
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Náhledový obrázek: Werner Herzog Filmproduktion / REFRESHER
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