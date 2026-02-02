Čo začalo ako šepot v chodbách exkluzívnych rezidencií, sa dnes mení na krik, ktorý už nemožno ignorovať. Prípad Jeffreyho Epsteina zobrazuje životný štýl vrstvy, ktorá verila, že stojí nad zákonom i morálnymi princípmi.
Keď sa pozrieme na archívne fotografie z luxusných večierkov 90. rokov, Jeffrey Epstein je všade. Usmiaty, vždy v spoločnosti tých najvplyvnejších - od amerických prezidentov cez britských princov až po hollywoodske ikony. Pestuje si imidž človeka, ktorý pozná každého.
Dnes však vieme, že tento social butterfly nebol len úspešným finančníkom. Bol architektom jednej z najsofistikovanejších sietí zneužívania v modernej histórii, ktorej chápadlá siahali od karibských ostrovov až po kancelárie slovenskej diplomacie.
Muž, ktorý chcel byť jedným: bohatým
Aby sme pochopili, ako sa to mohlo stať, musíme sa vrátiť na začiatok a pozrieť sa na človeka, ktorý sa rozhodol, že pre úspech obetuje úplne všetko. Jeffrey Edward Epstein (1953) nepochádzal zo sveta, v ktorom neskôr kraľoval. Vyrastal v bežnej strednej triede. Jeho vstupenkou na pomyselný vrchol sa stala matematika. Bez dokončenej vysokej školy začal učiť na prestížnej Dalton School, liahni newyorskej smotánky.
Práve tam získal vytúžené kontakty na vplyvných rodičov svojich žiakov. Kariéru učiteľa mu síce ukončil vyhadzov pre flirtovanie so študentkami (oficiálne pre „slabý výkon“), no vďaka nazbieraným známostiam dopadol priamo na nohy. Z učiteľa bez diplomu sa stal maklér v banke Bear Stearns a jeho spoločenský rast sa mohol začať.
Vzostup „Gatsbyho“ 21. storočia
V 80. rokoch založil firmu J. Epstein & Co.. Prezentoval sa ako finančný génius, ktorý spravuje majetok len tým, ktorí vlastnia viac ako miliardu dolárov. Kľúčovou postavou jeho života sa v tom čase stal Leslie Wexner, zakladateľ impéria L Brands, pod ktoré patrí napríklad aj Victoria’s Secret.
Analytici a vyšetrovatelia sa dnes zhodujú, že Epstein zrejme nikdy nebol takým brilantným investorom, za akého sa vydával. Z jeho majetku v hodnote takmer 600 miliónov dolárov pochádzala drvivá väčšina priamo od Wexnera a Leona Blacka. Epstein v skutočnosti fungoval ako „fixer“ - človek, ktorý elite zabezpečuje diskrétnosť a plní aj tie najtemnejšie túžby.
Nadia Marcinkova: Od rodáčky zo Slovenska k pilotke Lolita Expressu
Príbeh ženy menom Naďa Marcinková (neskôr Nadia Marcinko) je jedným z najmrazivejších aspektov celej kauzy. Slovenka (narodená okolo roku 1986 v bývalom Československu) vstúpila do Epsteinovho sveta už ako tínedžerka. Podľa policajných správ z Palm Beach sa Epstein chválil, že si ju kúpil od jej rodiny a priviezol ju do USA ako svoju „juhoslovanskú sexuálnu otrokyňu“.
V extrémnom prejave štokholmského syndrómu sa Nadia zmenila z obete na Epsteinovu pravú ruku. Žila vo finančníkovom luxuse a neskôr sa podľa svedkov vraj sama aktívne podieľala na zneužívaní iných dievčat.
Jej ambície však siahali vyššie. Nadia sa zamilovala do lietania. Epstein, ktorý vlastnil flotilu lietadiel vrátane neslávne známeho Lolita Expressu a Gulfstreamu, jej umožnil výcvik. Z „otrokyne“ sa tak stala pilotka.
Názov je odvodený od temných tém románu o sexuálnej symbolike medzi 12-ročným dievčaťom a mužom stredného veku, čo odrážalo obvinenia voči Epsteinovi týkajúce sa maloletých dievčat. Kniha Lolita v článku zaznie opakovane.
Po Epsteinovom prvom uväznení v roku 2008 sa snažila vybudovať kariéru v letectve. Založila spoločnosť Aviloop a prezentovala sa ako úspešná podnikateľka a modelka. Málokto tušil, že táto atraktívna blondínka, ktorá v kokpite tancovala na „Gangnam Style“, bola ženou, ktorá Epsteina vo väzení navštívila neuveriteľných 90-krát, píše portál News18.
Práve táto Slovenka sa dnes často označuje za kľúč k celým Epsteinovým spisom, nakoľko ako pilotka mala pravdepodobne dokonalý prehľad o tom, kto zo známych osobností ostrov v skutočnosti navštevoval a za akým účelom. Teraz, keď sa kruh uzatvára, jej právnici tvrdia, že bola ťažko traumatizovanou obeťou, píše The Daily Beast.
Osudová žena menom Ghislaine Maxwell
V celom toxickom ekosystéme zohrávala kľúčovú úlohu aj iná žena, ktorej príbeh je rovnako fascinujúci ako desivý. Ide o Ghislaine Maxwell. Dcéra mediálneho magnáta Roberta Maxwella (pôvodom zo Slatinských Dolov na území bývalého Československa) sa narodila do zlatej klietky. Po smrti svojho otca našla útočisko v náručí Epsteina.
Ich vzťah bol akousi zvláštne fungujúcou symbiózou. Ona mu dodala modrú krv a najrôznejšie kontakty, on jej zabezpečil pocit moci. Ghislaine nebola len jeho priateľkou, no neskôr i hlavnou náborárkou obetí na Epsteinove tajomné ostrovy. Pôsobila ako sofistikovaná „staršia sestra“, ktorá mladým dievčatám sľubovala kariéru modelky alebo štipendium.
Ostrov hrôzy
Centrom celého systému bol súkromný ostrov Little St. James na Amerických Panenských ostrovoch. Miesto, ktoré malo byť rajom, premenil Epstein na pevnosť zvrátenosti. Ostrov bol kompletne prestavaný. Epstein tu nechal vybudovať vily, bazény a údajne aj podzemné komplexy.
Práve tu, ďaleko od očí verejnosti, prebiehali tzv. „masáže“, šlo však len o akýsi krycí kód pre systematické zneužívanie, ktoré mal Epstein v kalendári zapísané vedľa bežných obchodných stretnutí. Celý systém navyše fungoval ako zvrátená pyramídová hra: ak dievča prividlo ďaľšiu obeť, dostalo finančný bonus alebo prísľub kariéry.
Čo sú to Epstein files a odkiaľ sa vlastne vzali?
O tom, že existujú tzv. Epstein files (Epsteinove spisy), si už zrejme počul. Možno sa však pýtaš, čo presne tieto dokumenty sú, kde sa vzali, odkiaľ sa v nich berú všetky mená a ako je možné, že k nim máme prístup.
Na začiatok je potrebné si ujasniť, že nejde o žiadnu náhodnú zbierku papierov, ktorú by dali dokopy vyšetrovatelia či svedkovia, ale o cynicky vybudovanú zbraň samotným Epsteinom. Ten si totiž celý archív budoval celé roky zámerne ako svoju najsilnejšiu životnú poistku.
Celý ostrov bol prešpikovaný skrytými kamerami na zaznamenávanie intímnych momentov vplyvných hostí. Ešte dôležitejšiu rolu však hrali jeho „dievčatá“. Okrem „masáží“ pôsobili ako špiónky, ktoré museli po každom stretnutí Epsteinovi a Maxwellovej detailne hlásiť slabosti a tajné túžby klientov.
Epstein tak vlastnil arzenál kompromitujúcich materiálov s jednoduchou stratégiou: ak by sa mu niekto z mocných otočil chrbtom, mal v rukáve triumf na jeho okamžitú spoločenskú popravu.
Čo zatiaľ zo spisov vieme
Hoci je Epstein od roku 2019 mŕtvy, jeho duch straší elitu dodnes. V spisoch sú intímne fotografie žien, z ktorých mnohé nemuseli byť plnoleté, píše New York Post.
V druhej polovici roka 2025 sa do príbehu ponorila aj širšia verejnosť, a to vďaka zverejneniu fotografií a dokumentov americkým Kongresom. Ako sa ukázalo, tieto materiály môžu byť dôkazom toho, že rozsah jeho kontaktov bol ešte širší, než sme si mysleli.
Bill Gates: Spoluzakladateľ Microsoftu je zachytený na dvoch fotografiách v spoločnosti žien, ktorých tváre boli začiernené. Gates sa už v minulosti priznal, že stretávanie sa s Epsteinom bolo „obrovskou chybou“, nové dôkazy však rozprudzujú debatu o povahe ich vzťahu
Steve Bannon: Bývalý poradca Donalda Trumpa a architekt jeho kampane sa taktiež objavuje na záberoch zverejnených v decembri 2025
Donald Trump: Jeho meno sa v spisoch objavuje takmer najčastejšie. Epstein svojim právnikom povedal, že „pozná mnoho zlých ľudí, ale nikto sa nevyrovná Donaldovi Trumpovi.“ Prezident USA sa roky snaží tvrdiť, že Epstein bol chorý a že s ním prerušil kontakt
Princ Andrew: Britského princa neusvedčila len neslávne známa fotografia s neplnoletou Virginiou Giuffre, ale aj Epsteinova zákulisná snaha o jeho potopu. Nové e-maily ukazujú, že Epstein tlačil na vplyvných publicistov, aby v médiách očiernili princovu obeť
Bill Clinton: Bývalý prezident, v spisoch prezývaný „Bubba“, absolvoval podľa letových záznamov desiatky ciest Epsteinovým lietadlom. Hoci Clinton popiera vedomosť o zločinoch, Epstein v komunikácii so svojimi spoločníkmi naznačoval, že aj exprezident má svoje tajomstvá, ktoré by ho mohli politicky ohroziť
Larry Summers: Bývalý minister financií USA sa v e-mailoch sťažuje na to, že „polovicu svetového IQ vlastnia ženy bez toho, aby sa spomenulo, že tvoria viac ako 51 % populácie“
Stephen Hawking: Prítomnosť slávneho fyzika na ostrove Little St. James, zachytená na fotografiách z barbecue, slúžila Epsteinovi ako dôkaz, že jeho peniaze si dokážu kúpiť prístup aj k tým najbrilantnejším mozgom sveta
Naomi Campbell: Supermodelka figuruje priamo v letových záznamoch pilotky Nadie Marcinkovej, často sa objavovala aj po boku Ghislaine Maxwellovej. Špekuluje sa, že pre Epsteina slúžila ako luxusná návnada
Michael Jackson (kráľ popu), Kathryn Ruemmler (bývalá poradkyňa Bieleho domu), Ehud Barak (bývalý izraelský premiér), Woody Allen (slávny režisér), David Copperfield (svetoznámy kúzelník) a mnoho ďalších.
Jedným z najdesivejších detailov je aj Epsteinova posadnutosť románom Lolita. Na nových fotografiách vidieť telá obetí, na ktorých sú fixkou vpísané citáty priamo z knihy Vladimira Nabokova.
Súčasťou dôkazov je tiež snímka obrazovky z aplikácie WhatsApp. Správa od neznámeho odosielateľa znie stroho: „I will send u girls now“ (Teraz ti pošlem dievčatá). V konverzácii sa spomína aj „friend scout“, ktorá žiada „1000 dolárov za dievča“.
Fotografie odhalili aj Epsteinove plány na rozvoj druhého, väčšieho ostrova Great St. James, píše NBC News. Nákresy ukazujú ambiciózne plány na výstavbu domov, kancelárií a bazénov, čo naznačuje, že Epstein nemal v úmysle prestať. Práve naopak, budoval impérium, ktoré malo pretrvať. 3D prehliadku Epsteinových ostrovov pripravil The Wall Street Journal.
Keď sa Epstein dotkol aj našej diplomacie
Mnoho ľudí vníma túto kauzu ako vzdialený americký problém. Opak je však pravdou. Portál TV Noviny upozorňuje, že Epsteinova sieť bola globálna a jej vlákna siahali aj na Slovensko. Informácie v dokumentoch potvrdzujú, že Jeffrey Epstein udržiaval komunikáciu aj s vtedajším slovenským ministrom zahraničných vecí a predsedom Valného zhromaždenia OSN, Miroslavom Lajčákom.
Odtajnené e-maily ukazujú, že si dopisovali ešte v roku 2018. Je dôležité zdôrazniť kontext: v tom čase bol už Epstein desať rokov registrovaným sexuálnym delikventom po svojom prvom odsúdení na Floride.
„Naša následná komunikácia, ktorú inicioval on, mala spoločenský charakter, bola dominantne venovaná komentovaniu aktuálneho diania vo svete,“ uviedol diplomat pre TASR.
Z dokumentov však vyplýva, že ešte tri týždne pred svojím zatknutím v roku 2019 Epstein písal z Paríža správu „Som tu s Mirom“, čím myslí práve Lajčáka. Podľa denníka SME Epstein s inými osobami rozoberal aj slovenské prezidentské voľby. Zuzanu Čaputovú označil za ľavičiarku bez skúseností a šíril názor, že z „Mira“ treba urobiť silného nacionalistického lídra.
Na Epsteinovu otázku, čo bolo najlepšie na výlete v Spojených arabských emirátoch Lajčák odpovedá, že masáž.
Lajčák sa vzdal funkcie
Koncom januára 2026, len niekoľko hodín po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo ďalšie tri milióny strán z Epsteinových spisov, sa situácia okolo slovenského diplomata dramaticky vyostrila.
V jednej zo správ z októbra 2018 napísal Lajčák Epsteinovi: „Len chcem potvrdiť, že dievčatá sú tu nádherné ako vždy.“ V inej výmene, o ktorej informovali Hospodárske noviny a zahraničné médiá vrátane BBC, Epstein provokatívne navrhoval, že Lajčákovi pošle dve dievčatá, na čo mal diplomat odpovedať žartovným tónom: „Nebuď zlý. Nepoznáš ma v akcii.“
Denník N ďalej upozornil, že Lajčákovo meno sa v nových dokumentoch objavuje až 346-krát, pričom Epstein ho v komunikácii opakovane oslovoval skratkou „Miro“, ktorá je tam ďalších 700-krát navyše.
Miroslav Lajčák sa najnovšie v reakcii na aktuálne dianie vzdal funkcie poradcu Roberta Fica. Tvrdí však, že nerobil nič zlé, iba nechce, aby kauza škodila súčasnej vláde.
Pád, smrť a otázniky, ktoré nemiznú
Epsteinov príbeh je aj príbehom o zlyhaní spravodlivosti. Už v roku 2005 začala totiž polícia na Floride vyšetrovanie po tom, čo rodičia jednej z obetí nahlásili zneužívanie. Dôkazy boli silné a výpovede dievčat sa zhodovali. Napriek tomu v roku 2008 uzavrel Epstein dohodu s federálnou prokuratúrou.
Dostal 18 mesiacov, z ktorých si odsedel len 13. Ešte šokujúcejšie je, že počas väzby mohol až 12 hodín denne tráviť na slobode v rámci „pracovného uvoľnenia“. Mal vlastného šoféra, chodil do svojej kancelárie a v podstate viedol normálny život, pričom do väzby sa chodieval len vyspať. Táto dohoda mu nielenže zachránila krk, ale zaručila imunitu aj jeho „potenciálnym spolupáchateľom“.
Koniec prišiel až v roku 2019, keď ho po sérii investigatívnych článkov v Miami Herald opäť zatkli. O mesiac neskôr, 10. augusta 2019, spáchal Jeffrey Epstein vo svojej cele samovraždu.
Čo nám tento príbeh hovorí dnes?
Kauza Epstein naďalej nie je uzavretá. Viac ako 2 milióny spisov na zverejnenie ešte len čaká, uvádza NBC News. Doposiaľ bolo v troch várkach odtajnených len 12 000 dokumentov v rozsahu 125 000 strán. Stránky navyše obsahujú nespočetné množstvo začiernených pasáží, niektoré časti dokonca nevidíme vôbec.
Epstein nebol anomáliou, no produktom systému, ktorý uctieva peniaze a vplyv nadovšetko. Jeho schopnosť preniknúť do blízkosti amerických prezidentov (Trumpa aj Clintona), britskej kráľovskej rodiny či svetovej inteligencie nám nastavuje nepríjemné zrkadlo.