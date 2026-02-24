Rozdiely medzi pražskou a bratislavskou DJ scénou ukazujú, že zatiaľ čo v Prahe rastie UK sound a silné komunity, v Bratislave mladé mená stále hľadajú priestor a publikum pre svoje umenie.
Pražská klubová scéna dnes pulzuje UK soundom, silnými kolektívmi a komunitou, ktorá často stojí nad headlinermi. Ale čo Bratislava? Mladé DJ mená a kolektívy na scéne často bojujú o priestor či záujem mladých o niečo, čo nie je overený vzorec. Aj preto som sa rozhodla v tomto článku pozrieť na rozdiely medzi DJ scénou v Prahe a Bratislave, ako aj na prepájanie rapu s DJ kultúrou, lokálnymi značkami či podporu zo strany venues.
Je možné, že by sa aj do Bratislavy dostal UK sound v takej miere ako v Prahe? Alebo si stále stojíme za DnB a techno akciami so zahraničnými headlinermi?
Z Prahy som oslovila kolektív FMLTHPY, ktorého členmi sú Madlow, Fill, Fitzz a Radekys. Okrem nich som sa na to isté pýtala aj chalanov z LoudSilentBoys. Tento kolektív zastrešuje nielen DJ-ov, ale aj producentov a raperov. Zakladateľmi sú bratia Silverbo1 a Polarboi a ich bratranec Tuqave, ako aj ich kamoši Matyáš Oriešek, digit Moan a SMB, no od založenia pribrali aj iných členov, ktorými sú meldaboi, Agstashe, Yachym, Simeone, Racyboi či Nochav z Madridu.
Čo sa týka našej lokálnej bratislavskej scény, oslovila som členov kolektívu Insomnia Sound – Mateya, Cenatta, Cobyho a Playboi Tranniho.
V Prahe sa v poslednej dobe UK sound rozšíril, na čom sa zhodujú chalani z oboch českých kolektívov. Nie je to však tak, že by to bola novinka. „Tento sound je tu už dlhé roky, len v menšej miere. Teraz však v Prahe predstavuje atraktívny žáner, kvôli ktorému sú ľudia ochotní prísť a užiť si večer,“ hovoria členovia LDSB.
„Odjakživa sa tu robil a hral grime a potom zrazu veľa ľudí začalo dávať do drillových beatov. DnB a jungle scéna tu má tiež svojich priaznivcov. To, že teraz práve frčí vyrábať a púšťať garage alebo duby, je len otázka toho, čo k nám dopláva z mainstreamu. Veľký rešpekt má u mňa každý, kto to robil už predtým,“ dodáva Madlow.
Napriek tomu sú techno a DnB stále najväčšími žánrami v Prahe a majú silnú základňu. Podľa Madlowa je tento žáner veľmi rozmanitý. „Niekto si skočí na neuro do Crossu, niekto si vychytá jump-upových headlinerov v Roxy alebo Epicu, iný zas zájde na Alixa Pereza do Fuchsu. Aspoň nejaká forma DnB je súčasťou takmer každého festivalu,“ hovorí.
Čo sa týka techna, člen FMLTHRPY predpokladá, že jeho popularita bude ešte rásť. Je však potrebné rozlišovať medzi techno eventmi a „techno“ eventmi, pričom tie druhé majú oveľa väčší presah do mainstreamu, dodáva. Chalani z LDSB si taktiež myslia, že tento sound rozhodne neustupuje, len ľudia objavujú nové veci, ako je napríklad UK sound.
Komunita je často viac, ako meno na plagáte
Jednou z vecí, ktoré som si všimla, je, že headliner nie je vždy najväčším ťahákom akcií v Prahe. Často tu fungujú kolektívy, ktoré priťahujú ľudí skôr svojím menom a konzistentnou kvalitou než zahraničným headlinerom. Medzi tie, ktoré spomínali LDSB členovia, patria napríklad Komiks, Cukr alebo Eden.
Fitzz k tomu dodáva: „Myslím si, že to veľmi súvisí s tým, ako sa mení prístup ľudí ku klubovej kultúre. Pre mnohých návštevníkov už dnes nie je hlavným ťahákom jedno veľké meno na plagáte, ale celkový vibe akcie – hudba, energia, komunita a atmosféra. Ak akcia funguje ako celok, svetový headliner prestáva byť nutnosťou.“
Dôležitá je aj dôvera v brand, ktorý kolektívy dlhodobo buduje. Line-up má síce svoju rolu, no rozhodujúca je atmosféra, kvalita a hodnoty, ku ktorým sa ľudia radi vracajú. Lokálni DJs, ktorí sú súčasťou tej istej scény a komunity, často dokážu vytvoriť autentickejší a intenzívnejší zážitok než drahý zahraničný headliner.
Čo sa týka publika, ktoré chodí na akcie LoudSilentBoys, ide prevažne o mladých ľudí a tí, čo ich sledujú od začiatku, sa väčšinou zúčastnia každej akcie. Dá sa povedať, že si postupne „vychovali“ fans, ktorí im dokážu dôverovať, keď ide o atmosféru či line-up.
Fill si tiež všimol, že majú silnú základňu, ktorá chodí na ich akcie aj bez výrazného headlinera, ale line-up stále hrá dôležitú úlohu. „Našou snahou od začiatku bolo formovať komunitu tak, aby ľudia chodili hlavne pre atmosféru a pocit z akcie, nielen kvôli hudbe. Preto kladieme dôraz na komfort a bezpečie na akciách,“ hovorí.
Záujem o line-up je zároveň otázkou značky – silná značka dokáže prilákať ľudí aj bez konkrétnych mien. Je to proces, ale čím lojálnejšia fanbase, tým viac sú ľudia ochotní nechať sa prekvapiť.
Rap a DJ scéna idú ruka v ruke
Osobne vnímam aj silné prepojenie rapovej a DJ scény, najmä v undergroundovom prostredí, čo oba kolektívy berú ako prirodzenú súčasť toho, čo robia. „Konkrétne pri žánroch ako UK garage je to dosť prirodzené, pretože je už od základu silno prepojený s rapom,“ hovoria členovia LDSB.
V širšom kontexte podľa Filla prepojenie rapu a tanečnej hudby tiež silnie. „Raperi čoraz častejšie pracujú s tanečnými beatmi a soundmi, ktoré majú blízko k garage, grime alebo UK bass music, a tento prístup sa postupne dostáva aj do mainstreamu,“ dopĺňa.
Ďalším aspektom, ktorý spomenul, je to, že u nich funguje viacero rapperov zároveň aj ako DJs. Typickým príkladom je TK27, ktorý je súčasťou 58G a zároveň pôsobí v DJskom zoskupení Southead FM, ktoré nedávno založili spolu s Humlom, alebo napríklad Egy, ktorý sa pohybuje na oboch stranách.
Prepojenie rapu a DJingu u nás nie je obmedzené len na underground, ale postupne sa stáva bežnou súčasťou scény.
Podpora lokálnej scény a nedostatok priestorov
Čo sa týka klubov a venues v Prahe, Radekys, si myslí, že podpora lokálnej scény by nemala byť len pekným gestom, ale skôr nutnosťou. Najväčší problém vidí v extrémne obmedzenom počte priestorov na špecifickejšie akcie.
„Okrem Addictu, ktorý je už budgetovo inde, sa stále točí pár rovnakých podnikov. Je to škoda, najmä keď je vidieť, že DJ-orientované akcie majú v Prahe čoraz väčšie publikum a potenciál rásť. Dopyt tu podľa mňa je, chýba však infraštruktúra a odvaha otvárať nové priestory,“ vysvetľuje. Okrem toho sú pri podpore od venues dôležité aj osobné väzby na prevádzkových či organizátorov, podotkli LoudSilentBoys.
Jedným z hlavných DJ eventov, ktoré ľudia dnes vnímajú už ako household name, je spomínaný Addict, ktorý organizuje NobodyListen. Preto ma zaujímalo, či oba kolektívy vnímajú Addict ako event, ktorý výrazne vyzdvihol grime a UK sound kultúru.
Podľa LDSB sa Addict napojil na už rozbehnutú vlnu, ktorá v tom čase rezonovala v Prahe. Radekys si pri odpovedi zaspomínal aj na to, ako sa Addict počas rokov zmenil: „Čo si pamätám, Addict bol kedysi hlavne o hudbe, ktorá bola trendy ($B, Night Lovell, Lil Peep, XXX a pod.) medzi hypebeast komunitou, ktorá bola u nás v začiatkoch Addictu obrovská,“ hovorí.
Podľa neho je to však za posledné dva roky, odkedy NobodyListen tieto akcie organizuje, úplne niečo iné a celé je to viac zamerané na DJ-ov. „Všetci, ktorí na Addicte vystupujú, majú voľnú ruku a nemusia nasilu hrať trendy veci (vďakabohu za to),“ zakončil.
Klubová scéna na Slovensku
Opýtala som sa aj na to, prečo si DJ-i z Prahy myslia, že sa to u ich susedov, teda u nás v hlavnom meste, až tak nerozbehlo. Oba kolektívy sa zhodli, že nemajú zatiaľ toľko skúseností s bratislavskou DJ scénou a kultúrou na to, aby to mohli posúdiť.
LoudSilentBoys taktiež povedali, že namiesto toho, aby dávali našej scéne, ktorú nepoznajú, nejaké tipy, by radi vyzdvihli niekoľko projektov, ktoré ich bavia. Sú to Young Aesthete a jeho Jašenie či Mäsokombinát a samozrejme eventy, ktoré organizujú chalani z Etne.
Členovia Insomnia Sound sa zhodli, že na bratislavskej scéne nevidia jeden žáner, ktorý by výrazne prevažoval nad ostatnými. Skôr si všímajú, že ľudia sa zameriavajú na „overené koncepty“, ktoré v minulosti doručili kvalitný produkt, a nie je tu toľko priestoru na nové veci.
Zaujímalo ma tiež, prečo dokážu DJ akcie v Prahe pritiahnuť davy ľudí, zatiaľ čo u nás je to stále skôr výnimočné, ak ide o lokálnych DJ-ov. „Určite v tom hrá rolu fakt, že Praha má omnoho viac obyvateľov, takže jednotlivé komunity môžu byť väčšie. Ak sa na to pozrieme v širšom kontexte, okrem samotných Čechov odchádza do Prahy kvôli lepším podmienkam pre kreatívu aj množstvo šikovných Slovákov, ktorí tieto komunity posilňujú,“ podotkli chalani.
Zároveň si myslíme, že v Prahe je väčšie povedomie o DJstve. DJi sú vnímaní ako plnohodnotní performeri, nielen ako support act.
„Čo sa týka samotného soundu, máme pocit, že ľudia idú skôr na istotu a volia komerčnejší zvuk,“ zhodli sa. Keď som sa ich pýtala, čo by odporučili ľuďom, odpovedali, že sa netreba báť experimentovať s eventami a hľadať to, čo ich skutočne baví.
„Back in the days tu fungoval klub Dole, kde boli najikonickejšie trapové sety, takže potenciál tu vždy bol. Treba mu len vdýchnuť nový život," o čo sa ich eventmi nepochybne snažia a rozhodne sa im darí.
Keď prišlo na otázku toho, či cítia aj podporu od klubov či ľudí na scéne, povedali, že určite existuje, a nie v malom. „Keď človek v BA ukáže potenciál, tak príležitosť si ho nájde. My konkrétne sme dostali veľa lásky zo strany M. Bihariho a Alchymistu rovnako ako od Yanka Kráľa a klubu Šafko. Náš širší okruh má tiež svojich supporterov. Takže kvety všetkým, podpora existuje.“
Nezabudli poznamenať aj to, že aj v Bratislave vnímajú za posledný rok pokrok. Či už ide o hudbu, handry alebo rôzne eventy, vznikla tu silná komunita mladých ľudí, z ktorých do toho každý prináša „niečo svoje“.