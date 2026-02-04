Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní

Ktorý je tvoj favorit?
Tiež máš pocit, že táto zima nemá konca a už sa nevieš dočkať teplých slnečných lúčov a jarného šatníka? Ak máš v pláne jarný refresh svojej skrine, mám pre teba niekoľko tipov. Pozreli sme sa na aktuálne kolekcie známych módnych domov a vybrali pre teba niekoľko trendov z prehliadkových mól, ktoré budú túto nasledujúcu sezónu dominovať.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Návrat ku klasike
Módne domy sa opäť začínajú vracať ku klasickým siluetám, čo ukázali prehliadky značiek ako Dior, Jil Sander a Calvin Klein. Pri výbere sa uisti, že nohavice majú rovný strih od bedra až po členok – na stehnách pôsobia priliehavejšie a od kolena nadol zas voľnejšie.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- LEVI'S ® Štandardný strih '501®' – 109,95 €
- MANGO Štandardný strih Džínsy 'SIENNA' – 26,90 €
- Reserved Straight džínsy – 29,99 €
Svetlý závan
Denimové trendy pre rok 2026 výrazne ovplyvnila aj farba roka Cloud Dancer – jemný odtieň bielej s rovnováhou chladných a teplých podtónov. Okrem svetlých tričiek a búnd nastal čas vytiahnuť aj denim v krémových odtieňoch.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- LEVI'S ® Baggy Džínsy 'Cinch Baggy Jeans' – 79,90 €
- Rifle By Malene Birger VINOLA – 119,90 € (219,90 €)
- Wide leg džínsy s vyšívanými detailmi – 32,99 €
Zemité tóny
Okrem svetlého denimu, módne domy ako Loewe, Celine a Dior stavili túto sezónu aj na zemité tóny v spraných odtieňoch od hlinenej, terakotovej až po kamennú sivú.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- MANGO Široký strih Džínsy 'IRIS' vo farbe žltohnedá – 39,90 €
- LEVI'S ® Štandardný strih Džínsy 'Wedgie Slim Jeans' – 105 €
- Rifle Marciano by Guess RAINA – 119,90 €
Džínsy na mieru
Rifle vnímame skôr ako súčasť casual outfitov. Valentino a Chloe nám však ukázali, že dokážu dobre fungovať aj ako elegantné nohavice. Jediné, čo potrebuješ, je dobrý strih a puky.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- MANGO Široký strih Džínsy 'AYLIN' – 39,90 €
- DRYKORN Široký strih Džínsy 'MEDLEY 10' – 149 €
- Rifle Levi's x Toy Story – 82,99 €