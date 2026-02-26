Hlavní témata
dnes 26. února 2026 v 19:00
Čas čtení 6:00

Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“

Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“
Zdroj: Archív/Alyssa
Barbara Dudeková
Barbara Dudeková
Mnohé mladé ženy zostávajú doma, aby sa starali o muža a domácnosť. Podľa výskumníkov trend Instagramových tradwives nevznikol z nostalgie, ale ide o volanie o pomoc.

Tradičné manželky alebo tradwives sa do širšej pozornosti dostali najmä vďaka sociálnym sieťam. Sú to ženy, ktoré zostávajú doma a starajú sa o manžela, deti a spoločnú domácnosť. Na svojich účtoch zdieľajú príspevky o varení či pečení, manželské rady alebo o tom, ako pristupujú k výchove detí. Svoje posolstvá často zabalia do estetiky s nádychom minulého storočia.

Ony samy sa tomuto označeniu neraz vyhýbajú a nepoužívajú ho ani v hashtagoch pod svojimi príspevkami. Definovať tradičnú manželku nie je také jednoduché, ako sa zdá. Táto skupina žien je myšlienkovo aj vizuálne veľmi pestrá. Okrem už „mainstreamového“ vizuálu nájdeme na sociálnych sieťach rôzne podoby tradičných manželiek.

Influencerka a tradwife Alyssa Rhoda. tradwife
Zobrazit galerii
(2)

Ženy bez vejúcich sukní, romantických účesov a dizajnovo dokonalých príbytkov. Ženy, ktoré často popri tvorbe obsahu na sociálne siete tiež podnikajú alebo sa inak kreatívne realizujú.

Jednou z nich je aj Alyssa Rhoda, mama dvoch dcér z Michiganu, s ktorou sme sa porozprávali o tom, ako sa dostala k tradwives životu, či má plán B, ale aj o jej pohľade na rozdelenie rolí v manželstve.

„V našom manželstve sme si úlohy podelili spôsobom, ktorý odráža naše hodnoty a silné stránky. Môj manžel je zodpovedný za prísun financií. Ja som primárne zodpovedná za spravovanie domácnosti a vytváranie dobrej atmosféry v našej rodine,“ povedala pre Refresher.

Ešte predtým, než sa bližšie pozrieme na to, ako fungujú tradwives a v čom sa zhodujú s feministkami, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody. 

V tomto článku si prečítaš:

  • Ako sa Alyssa dostala k tradwife životu.

  • Aké sú riziká tohto životného štýlu a či má Alyssa plán B.

  • V čom sa tradwives zhodnú s feministkami.

  • Prečo si vedci fenomén tradwives vysvetľujú ako volanie o pomoc.

K tradwife životu prišla postupne

Alyssa svoj domov, deti či manžela v príspevkoch ukazuje málokedy. Svojím sledovateľom sa zvyčajne prihovára v športovom oblečení, často so šiltovkou na hlave. Vlasy aj mejkap má však vždy bezchybné. Alyssa otvorene hovorí o tom, že má tzv. „blue collar“ manžela. Je to muž, ktorý sa živí fyzickou prácou a často pracuje dlhé hodiny či na zmeny.

tradwife
Zdroj: Archív/Alyssa

Ona sa stará o domácnosť a podporuje svojho manžela. V jednom zo svojich príspevkov hovorí o tom, ako každé ráno vstáva skôr ako on, aby mu zbalila obed a fľašu s vodou a pripravila čisté oblečenie do práce. Keď sa večer z práce vráti, čaká ho vo dverách a v kúpeľni mu vopred pripraví čistý uterák a čisté oblečenie na prezlečenie.

