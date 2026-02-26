Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“

Mnohé mladé ženy zostávajú doma, aby sa starali o muža a domácnosť. Podľa výskumníkov trend Instagramových tradwives nevznikol z nostalgie, ale ide o volanie o pomoc.
Tradičné manželky alebo tradwives sa do širšej pozornosti dostali najmä vďaka sociálnym sieťam. Sú to ženy, ktoré zostávajú doma a starajú sa o manžela, deti a spoločnú domácnosť. Na svojich účtoch zdieľajú príspevky o varení či pečení, manželské rady alebo o tom, ako pristupujú k výchove detí. Svoje posolstvá často zabalia do estetiky s nádychom minulého storočia.
Ony samy sa tomuto označeniu neraz vyhýbajú a nepoužívajú ho ani v hashtagoch pod svojimi príspevkami. Definovať tradičnú manželku nie je také jednoduché, ako sa zdá. Táto skupina žien je myšlienkovo aj vizuálne veľmi pestrá. Okrem už „mainstreamového“ vizuálu nájdeme na sociálnych sieťach rôzne podoby tradičných manželiek.
Ženy bez vejúcich sukní, romantických účesov a dizajnovo dokonalých príbytkov. Ženy, ktoré často popri tvorbe obsahu na sociálne siete tiež podnikajú alebo sa inak kreatívne realizujú.
Jednou z nich je aj Alyssa Rhoda, mama dvoch dcér z Michiganu, s ktorou sme sa porozprávali o tom, ako sa dostala k tradwives životu, či má plán B, ale aj o jej pohľade na rozdelenie rolí v manželstve.
„V našom manželstve sme si úlohy podelili spôsobom, ktorý odráža naše hodnoty a silné stránky. Môj manžel je zodpovedný za prísun financií. Ja som primárne zodpovedná za spravovanie domácnosti a vytváranie dobrej atmosféry v našej rodine,“ povedala pre Refresher.
-
Ako sa Alyssa dostala k tradwife životu.
-
Aké sú riziká tohto životného štýlu a či má Alyssa plán B.
-
V čom sa tradwives zhodnú s feministkami.
- Prečo si vedci fenomén tradwives vysvetľujú ako volanie o pomoc.
K tradwife životu prišla postupne
Alyssa svoj domov, deti či manžela v príspevkoch ukazuje málokedy. Svojím sledovateľom sa zvyčajne prihovára v športovom oblečení, často so šiltovkou na hlave. Vlasy aj mejkap má však vždy bezchybné. Alyssa otvorene hovorí o tom, že má tzv. „blue collar“ manžela. Je to muž, ktorý sa živí fyzickou prácou a často pracuje dlhé hodiny či na zmeny.
Ona sa stará o domácnosť a podporuje svojho manžela. V jednom zo svojich príspevkov hovorí o tom, ako každé ráno vstáva skôr ako on, aby mu zbalila obed a fľašu s vodou a pripravila čisté oblečenie do práce. Keď sa večer z práce vráti, čaká ho vo dverách a v kúpeľni mu vopred pripraví čistý uterák a čisté oblečenie na prezlečenie.
Alyssa hovorí, že k tomuto životnému štýlu prišla postupne: „Nebola to náhla zmena alebo estetické rozhodnutie. Vyvinulo sa to cez moje životné skúsenosti a presvedčenie.“
Alyssa si podľa jej slov prešla nezdravými vzťahmi, single materstvom a ťažkými obdobiami: „Po tom, čo som zažila nestabilitu a nezdravú dynamiku v partnerstve, začala som prehodnocovať, ako chcem, aby manželstvo vyzeralo. Nechcem súťaž, chcem jasnosť, pokoj a zdieľanú zodpovednosť.“
Odpoveď na nesplniteľné nároky
Fenomén tradičných manželiek sa v USA, ale aj v Európe rozrastá natoľko, že ho skúmajú aj vedci. Presnejšie, skúmajú, čo mladé ženy vedie k tomu, aby sa rozhodli pre takýto životný štýl. Výskumníci z King's College v Londýne si myslia, že trend tradwives nevznikol z nostalgie. Je to volanie o pomoc.
„Namiesto toho, aby bol trend „tradwife“ dôkazom návratu k staromódnym rodinným hodnotám, ukazuje, ako sa mladšie ženy snažia vyrovnať s nemožnými požiadavkami. Dávajú tým najavo frustráciu z pracovísk, ktoré stále očakávajú úplnú oddanosť práci, zatiaľ čo rodinné povinnosti sa nemenia a naďalej spočívajú na pleciach žien,“ píše v analýze profesor Heejung Chung.
Alyssa tvrdí, že odkedy zostala doma, jej život je pokojnejší: „Nelietam v jednom kole medzi povinnosťami. Ak je niektoré z mojich detí choré, som pri ňom. Ak si niečo v škole vyžaduje pozornosť, som k dispozícii. Nemusím si pýtať povolenie, aby som tu bola pre svoju rodinu. Táto sloboda prináša do nášho domova stabilitu.“
Tradičné manželky, akokoľvek šialene to znie, poukazujú na rovnaký problém ako feministky. Aj tie hovoria o potrebe lepšej flexibility v práci či dostupnejšej starostlivosti o deti. No zatiaľ čo feministky sa systém snažia aktívne zmeniť, tradičné manželky z neho odchádzajú.
Kde sú staršie tradičné manželky?
Tradwives, ktoré sa svojím životným štýlom prezentujú na sociálnych sieťach, sú prevažne mladé. Aspoň ja som zatiaľ staršiu ženu, ktorá by ukazovala takýto život, nenašla. Je tradwife rola časovo obmedzená? Teórií, ktoré by mohli zodpovedať túto otázku, je niekoľko. Výskumy potvrdzujú, že tradwife obsah na sociálnych sieťach tvoria väčšinou ženy vo veku 20 až 30 rokov. Teda ženy, ktoré majú často malé deti a cítia tlak, ako skĺbiť materstvo s kariérou.
Zatiaľ čo generácia našich mám či starých mám často zostávala doma pre nedostatok pracovných príležitostí, dnešné tradičné manželky si túto rolu väčšinou vyberajú samy. Navyše, algoritmy automaticky uprednostnia účty mladých a krásnych žien.
Niektorí výskumníci upozorňujú, že časť tohto obsahu sa na sociálnych sieťach prelína s konzervatívnymi či ultra-pravicovými myšlienkami. Tieto smery často využívajú koncept tradičnej rodiny na šírenie svojich posolstiev. To však automaticky neznamená, že každá žena, ktorá zostáva doma a realizuje sa cez manželstvo a materstvo, prijíma tieto idey.
Podporuje ho a vytvára mu bezpečné miesto
Alyssa sa vo svojich príspevkoch nezaoberá politikou, ani varením či výchovou detí. Sústredí sa na témy manželstva a postavenia muža a ženy v ňom: „V našom manželstve sme si úlohy podelili spôsobom, ktorý odráža naše hodnoty a silné stránky. Môj manžel je zodpovedný za prísun financií. Ja som primárne zodpovedná za spravovanie domácnosti a vytváranie dobrej atmosféry v našej rodine.“
Na svojom profile zdieľa zamyslenia o manželstve a tipy, ako dosiahnuť, aby manželstvo fungovalo. Napríklad, ako je dotyk a starostlivosť manželky pre manžela liečivý, ako manžela podporovať a vytvárať mu doma bezpečné miesto.
„Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru. Ženy sú jedinečne nastavené na to, aby sa starali, budovali vzťahy a formovali emocionálny základ domova. Nerobí nás to podriadenými. Robí nás to silnými – len iným spôsobom,“ vysvetľuje Alyssa svoje vnímanie manželskej dynamiky. Zdôrazňuje, že pre ňu je úloha manželky a matky v živote prvoradá, no neznamená to, že ženy nie sú schopné budovať kariéru či podnikať.
Romantika a riziká finančnej závislosti
Niektoré tradičné manželky sa pre takýto život rozhodnú dobrovoľne, mnohé k tomu donútia okolnosti – nedostatok miest v škôlkach či zamestnávatelia, ktorí im neponúknu flexibilnejší pracovný čas. Keď prestanú zarábať, stávajú sa finančne závislé od partnera.
„Mnohé mladšie ženy, ktoré láka tradwife životný štýl, nemajú predstavu o realite, ktorej čelili ženy v obdobiach, keď boli pre finančnú závislosť zraniteľné – bez právnej či ekonomickej moci a často uväznené vo vzťahoch,“ hovorí Shiyu Yuan, výskumníčka z King's College London.
Na financie a prípadné zlé scenáre, ako strata zamestnania, choroba či rozvod som sa pýtala aj Alyssy. Hovorí, že tieto veci sú v živote určite reálne, no ona svoje manželstvo nezakladá na strachu. Všetko čo s manželom vlastnia, vlastnia spolu a vo dvojici robia aj finančné rozhodnutia.
Alyssa zarába tiež – má online platformu, kde predáva e-knihy a knihy s tipmi na zlepšenie manželstva. Nie je to hlavný rodinný príjem, ale hovorí, že ak by sa situácia zmenila, prispôsobí sa a finančne sa zariadi.
Po prvej vlne tradwife trendu sa na internete objavujú aj príbehy, ktoré nedopadli najlepšie. Bývalá tradičná manželka Tsitsi Muza zverejnila text s názvom: Bola som tradwife. A bolo to nanič. Píše, že o takomto živote nesnívala, dostali ju doňho okolnosti. Navonok sa usmievala, bola pokojná, varila, starala sa o domácnosť. Vyzeralo to tak dobre, že jej ženy z okolia, ktoré mali kariéry, vraveli, že by si taký život vedeli predstaviť tiež.
V skutočnosti však ticho trpela a svoj život nenávidela. Hovorí, že jej pocit bezpečnosti bol podmienený tým, ako dobre si plnila svoju úlohu a že na finančnej závislosti nie je romantické vôbec nič. „Ak si žena vyberie tradičný život sama, so svojím vlastným príjmom, prostriedkami a je pripravená z neho v prípade nespokojnosti odísť, tak potom je to skutočne jej výber. To rešpektujem.“
Fáza alebo dlhodobá cesta?
Tradwife trend je ešte príliš nový na to, aby sme vedeli povedať, či je pre ženy tento životný štýl dlhodobo udržateľný alebo je to skôr časovo obmedzená epizóda života. Neexistujú zatiaľ dlhodobé výskumy, ktoré by sledovali tieto ženy v horizonte desiatok rokov a ukázali, ako sa ich rozhodnutia vyvíjajú po zmene rodinnej či ekonomickej situácie. To, čo dnes vidíme, je najmä online aktivita viazaná na konkrétnu životnú fázu – najčastejšie skoré materstvo – nie potvrdený model celoživotnej dráhy.
Aj Alyssa hovorí, že deti odrastú a okolnosti sa menia: „Nevidím tieto úlohy ako fixne dané. Vnímam ich ako niečo, čo nám teraz slúži. Verím, že zdravé manželstvá sa prispôsobia jednotlivým fázam života.“
Či sa tradwife fenomén ukáže ako dlhodobo udržateľná alternatíva alebo skôr ako reakcia na tlaky súčasnosti, zatiaľ nevieme. Už teraz však odhaľuje jedno: mnohé mladé ženy hľadajú stabilitu a zmysel vo svete, ktorý je často v nesúlade s rodinným životom.