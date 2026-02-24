Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Vybavenkoo.
Do najnovšej epizódy Close Friends prijala pozvanie dvojica, ktorú na internete poznáš pod menom Vybavenko. Bratov Ondreja a Štefana preslávili vtipné videá a nekompromisný humor. Tentokrát odpovedali na otázky priamo od fanúšikov.
Hneď na úvod vysvetlili, kto vlastne sú a ako vyzeral ich život predtým, než začali točiť videá na sociálne siete. Padla aj otázka, či bol starší brat niekedy MMA bojovník, čo radi pijú a ako vyzerá ich súkromie vrátane toho, či majú priateľky a ako sa spoznali.
Reč prišla aj na fyzickú prípravu a fighty. Chalani prezradili, ako vyzerá príprava na zápas, prečo práve súboj s Flexkingom a koho tento nápad napadol ako prvého. Odpovedali aj na otázku prečo „len tak“ bijú ľudí v Prázovni.
Nechýbali ani témy zo zákulisia tvorby. Dozvieš sa, ako riešia spolupráce, či sa im už stal nejaký poriadny fuckup a ktorá chvíľa v ich živote bola doteraz najťažšia. Samozrejme, prišla reč aj na Štefanove ikonické rifle vytiahnuté poriadne vysoko.
V prémiovej verzii pre predplatiteľov chalani prezradili, aké mali detstvo, čo trápne vedia jeden o druhom, či sa pri tvorbe na sociálnych sieťach niekedy cítia trápne a z akej témy by si už srandu nerobili.