Platforma Netflix predstavila prvý teaser k seriálovej adaptácii románu Pýcha a predsudok od Jane Austen. Nová séria prinesie ikonický príbeh Elizabeth Bennetovej a pána Darcyho v modernom, no vernom spracovaní.
Netflix práve zverejnil teaser k dlho očakávanej adaptácii klasického románu Pýcha a predsudok. Šesťdielna séria prinesie nový pohľad na známe romantické dielo a jej ikonické postavy.
Hlavné postavy stvárnia Emma Corrin ako inteligentná a húževnatá Elizabeth Bennet a Jack Lowden ako hrdý a tajomný Mr. Darcy. Teaser ponúka prvé zábery ich postáv, vrátane romantických momentov a vizuálnych symbolov, ktoré naznačujú silné emocionálne puto.
Okrem ich dvojice sa v seriáli objavia aj uznávaní herci ako Olivia Colman v úlohe pani Bennet a Rufus Sewell ako pán Bennet, doplnení množstvom talentovaných interpretov v ďalších rolách.
Autorkou scenára je Dolly Alderton, ktorá zároveň pôsobí ako výkonná producentka. Režisérom je Euros Lyn, známy svojimi prácami na seriáloch pre Netflix. Produkcia sľubuje verné spracovanie pôvodného románu z roku 1813.
Oficiálne uvedenie je plánované na jesenné mesiace 2026, hoci presný dátum ešte nebol oznámený. Seriál má zaujať nielen fanúšikov literárnej klasiky, ale aj novú generáciu divákov, ktorí milujú romantické a historické príbehy plné napätia, vtipu a vášne.