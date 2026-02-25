Zloděj si svým kouskem získal virální pozornost na sítích. Policie ho později zadržela.
V tureckém městě Kayseri se odehrála jedna z nejbizarnějších loupeží. Muž si pro útěk z místa činu zvolil neobvyklou taktiku: místo auta nebo motorky si připravil osla. Incident, zachycený na videu, se stal virálním online a přitáhl mediální pozornost nejen v Turecku. Informoval o tom deník The Guardian.
Podle záznamů z bezpečnostních kamer policie později identifikovala pachatele jako 26letého muže. Nejprve použil vysokozdvižný vozík, aby se vloupal do zlatnictví, a následně rozbil kovové rolety a výkladní sklo, aby se dostal dovnitř.
Uvnitř zloděj převrátil vitrínu, rozbil sklo a rozsypal zlaté šperky po podlaze. Následně posbíral vypadlé kusy zlata do tašky.
Nejpodivnější částí incidentu byl však samotný útěk. Muž opustil místo činu tak, že sedl na osla, na kterém jel prázdnými ulicemi. Nakonec ho nezadržely policejní hlídky.
Po incidentu úřady zahájily vyšetřování a připravují formální obvinění vůči pachateli. Zlato, které muž získal, bylo nakonec nalezeno a zabezpečeno místními policejními útvary k vrácení původnímu majiteli.