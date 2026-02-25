V tureckom meste Kayseri sa odohrala jedna z najneuveriteľnejších lúpeží. Muž, ktorý sa vlámal do zlatníctva, si na útek namiesto auta či motorky zvolil osla, čím incident získal virálnu pozornosť online. Polícia muža neskôr zadržala.
Podľa záznamov z bezpečnostných kamier polícia neskôr identifikovala páchateľa ako 26-ročného muža. Najprv použil vysokozdvižný vozík, aby sa vlámal do zlatníctva, a následne rozbil kovové rolety a výkladné sklo, aby sa dostal dovnútra.
Vo vnútri zlodej prevrátil vitrínu, rozbil sklo a rozsypal zlaté šperky po podlahe. Následne pozbieral vypadnuté kusy zlata do tašky.
Najzvláštnejšou časťou incidentu bol však samotný útek . Muž opustil miesto činu nielen bez auta, ale posadil sa na osla, na ktorom prešiel prázdnymi ulicami, až kým ho nezadržali policajné hliadky.
Po incidente úrady spustili vyšetrovanie a pripravujú formálne obvinenia voči páchateľovi. Zlato, ktoré muž získal, bolo nakoniec nájdené a zabezpečené miestnymi policajnými útvarmi na vrátenie pôvodnému majiteľovi.