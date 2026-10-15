Luborův tým navrhl obří LEGO® tramvaj: „Nepřestávejte snít, vaším jediným limitem je vaše představivost," vzkazuje

V pražské ulici Na Příkopě 25 se ve čtvrtek 22. října 2026 otevřou dveře nové prodejny LEGO® Store Praha Centrum. Na ploše téměř 500 čtverečních metrů nabídne malým i velkým stavitelům vedle kompletního sortimentu také řadu interaktivních herních prvků.
Samotný obchod bude designován podle atmosféry Prahy, inspirovaný její architekturou, kulturou i příběhy a legendami. Motivy narážející na město, ve kterém se obchod nachází, tam najdeš na každém rohu, ale několik prvků určitě nepřehlédneš. V obchodě potkáš velkoformátové modely LEGO® Karla IV., dvouocasého lva nebo model Pražského orloje. Jedním z největších lákadel je ale ikonická tramvaj linky 23, do které můžeš vstoupit a po boku LEGO řidiče tramvaje se vyfotit.
My jsme dostali exkluzivní možnost se podívat na stavbu této tramvaje přímo do českého srdce LEGO, do továrny na Kladně, kde nás přivítal i designer Lubor Zelinka za tým LEGO Model Production.
Kolik kostiček bylo potřeba na takovýhle „big build“?
Na tramvaj bylo potřeba 195 303 kostiček a trvalo 1 040 hodin dát ji dohromady.
Jaký nejzvláštnější dílek jste na tuto stavbu použili?
Nepoužili jsme žádný výslovně speciální dílek. Všechny kostky jsou standardní, přesně takové, jaké byste našli v běžné stavebnici. Například z kulatých dílků, které běžně slouží jako satelity na vesmírné lodi, jsme udělali knoflíky nebo grafiku na řídicím pultu.
Jaká byla největší výzva při navrhování tohoto velkoformátového modelu?
V tomto případě to byla asi samotná velikost a volba správného měřítka tak, abyste měli v obchodě opravdu autentický zážitek. Není to jen model, na který se pouze díváte, ale můžete do něj přímo vstoupit a představovat si, že opravdu jedete v LEGO tramvaji.
Jak dlouho trvala celá cesta od zrodu myšlenky k položení posledního dílku?
Kolegové strávili prací na tomto modelu asi 10 měsíců – od prvního nápadu až do chvíle, kdy je tady skoro připraven k instalaci.
S čím musí člověk počítat při stavbách takové velikosti? Nebo co vás na tom překvapilo?
Pro stavbu v takovéto velikosti je zapotřebí součinnost mnoha profesí. Není to jenom o designu; jsou to i kolegové, kteří mají na starosti technickou stránku věci, konstrukci, elektrické zapojení, osvětlení, zvuky a podobně. Pro designéry je asi nejtěžší přemýšlet ve zcela jiném měřítku, protože tohle není malý model, který si postavíte na stůl.
I když tomu pořád říkáme „model“, musíte přemýšlet o tom, jak se s ním člověk setká v reálném prostoru – aby do něj mohl bezpečně vejít a pořídit si hezkou fotku, ať už je to dospělý, nebo dětský návštěvník. A jak jste si asi všimli, ta tramvaj určitě není v reálné velikosti, ale působí tak. Je potřeba najít správnou velikost ve vztahu k minifigurce, která to řídí, protože jsme pořád ve světě LEGO.
Jaký máte vy osobně vztah ke stavebnicím LEGO? Máte nějakou oblíbenou stavebnici?
Vztah ke kostkám LEGO mám obrovský, díky rodičům si se stavebnicemi hraju asi od svých tří let. Teď už většinou s dcerou nestavíme klasické sady podle návodů, ale věnujeme se volnému stavění. Aktuálně s ní mám například rozestavěný princeznovský hrad se sklepením na poklad.
Je něco, co byste si z kostek LEGO chtěl ještě postavit, ale zatím na to neexistuje stavebnice? Jaké máte plány s tím vaším volným stavěním (freebuildem)?My všichni tady věříme, že největším limitem je jen naše představivost. Takže pokud jsme něco ještě nepostavili, tak jsme si to zkrátka zatím jen nevymysleli. A co se týče snů – uvidíme, co přinesou další zajímavá zadání od našich partnerů, ať už to budou obchody, nebo další projekty, na kterých pracujeme. Těžko říct, u čeho dalšího se nám poštěstí být.
Jakou radu byste dal začínajícím designérům, kteří by chtěli pro LEGO Group pracovat?
Nepřestávejte snít, vaším jediným limitem je vaše představivost. A zůstaňte tak trochu dětmi.