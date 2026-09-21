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Jesenný základ, ktorý potrebuješ. Vybrali sme TOP pánske tričká s dlhými rukávmi pre každý rozpočet
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včera 21. září 2026 v 16:00
Čas čtení 5:03

Jesenný základ, ktorý potrebuješ. Vybrali sme TOP pánske tričká s dlhými rukávmi pre každý rozpočet

Jesenný základ, ktorý potrebuješ. Vybrali sme TOP pánske tričká s dlhými rukávmi pre každý rozpočet
Zdroj: REPRESENT, The Frankie Shop
Richard Balog
Richard Balog
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Must-have do každého šatníka v najbližších mesiacoch.

Jeseň je tu a s ňou aj ideálny moment na to prehodnotiť obsah šatníka – a dlhé rukávy sú tento rok absolútne kľúčovou záležitosťou, a to v pánskom aj dámskom štýle.

Prechodné obdobie volá po kúskoch, ktoré sú dostatočne ľahké na to, aby sa dali nosiť samostatne, ale zároveň dostatočne teplé na chladnejšie dni. Tričko s dlhými rukávmi tak funguje ako univerzálny základ, ktorý môžeš nosiť samostatne, ale aj vrstviť s rôznymi košeľami, bundami, kabátmi a podobne.

Vybrali sme to najlepšie, čo aktuálna ponuka prináša – od cenovo dostupných kúskov až po high-end štýly. V zozname nájdeš TOP 10 modelov tričiek s dlhými rukávmi od značiek Uniqlo, Weekday, COS, REPRESENT, Cherry Los Angeles alebo DARKPARK, pričom ceny sa pohybujú od 25 do 225 eur. Či už hľadáš basic, alebo výraznejší kúsok s potlačou, prídeš si na svoje.

Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
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Uniqlo U AIRism Cotton Long Sleeve T-Shirt 24,90 €

Úvod zoznamu patrí japonskej značke Uniqlo, ktorá ponúka kvalitnú a nadčasovú módu za dostupné ceny.

V tomto prípade ide o basic čierne tričko s dlhými rukávmi z kolekcie Uniqlo U, ktorá je prácou návrhárov Christophe Lemaire a Sarah-Linh Tran. Univerzálny model je vyrobený z tkaniny AIRism s 53 % podielom bavlny, vďaka čomu je príjemné na dotyk aj nosenie. Má štandardný rovný strih, okrúhly golier a patenty na rukávoch.

K dispozícii je v ôsmich farebných vyhotoveniach vrátane bielej, sivej, tmavomodrej či bordovej. Cena je 25 eur.

Uniqlo U
Zdroj: Uniqlo

Weekday Graphic Boxy Long Sleeve T-Shirt 34,99 €

Našu pozornosť si získal aj model od značky Weekday, ktorá patrí do portfólia H&M Group.

Tričko s dlhými rukávmi v sivo-hnedej farbe má voľný boxy strih a je ušité z mäkkého bavlneného džerseja. Má okrúhly výstrih s rebrovanou textúrou, dvojito prešité lemy a na prednej strane výrazný grafický motív, ktorý dopĺňajú ladiace detaily na rukávoch – jemný odkaz na metalovú a undergroundovú módu, aktuálne veľmi obľúbenú medzi Gen Z.

Mäkká bavlnená úprava a, „vyblednutý“ efekt dodávajú nádych už obľúbeného trička, ktoré máš v šatníku roky. Cena je na úrovni 35 eur.

Weekday
Zdroj: Weekday

Arket Henley Long Sleeve T-Shirt 39 €

Portfóliu H&M Group zastupuje aj značka Arket, ktorá v kolekcii Fall/Winter 2026 predstavila aj perfektný model trička s dlhými rukávmi.

Model v štýle „Henley“ v krémovom vyhotovení predstavuje minimalistickú klasiku, ktorá nikdy nevyjde z módy. Je vyrobený z rebrovaného bavlneného úpletu v jemnej, ale zároveň štruktúrovanej textúre, pričom pôsobí súčasne pohodlne aj sofistikovane. Charakteristickým prvkom je polovičná légovka s gombíkovým zapínaním a rebrovaný lem okolo výstrihu, ktorý dodáva jedinečný henley detail s nádychom estetiky „quiet luxury“. Dlhé rukávy a mierne priliehavý, ale pohodlný strih robia z novinky od značky Arket univerzálny kúsok šatníka – ideálny na vrstvenie alebo ako samostatný element v neutrálnom mestskom outfite.

K dispozícii je v ďalších štyroch farebných vyhotoveniach za 39 eur.

Arket
Zdroj: Arket

COS Relaxed Jersey Interlock Long Sleeve T-Shirt 45 €

Skvelo vyzerá aj tričko s dlhými rukávmi v čierno-bielej pruhovanej schéme, ktoré je stelesnením parížskej elegancie v modernom vyhotovení.

Model je vyrobený zo 100 % bavlny, dvojvrstvového pleteného úpletu, ktorý je mäkký, odolný a príjemný na dotyk aj nosenie – ponúka kvalitu, ktorá vydrží sezónu po sezóne. Klasické pruhy sú nadčasovou voľbou, ktorá nikdy neomrzí. Má voľný strih s klasickým okrúhlym výstrihom, vďaka čomu pôsobí veľmi pohodlne.

Ideálny základný kúsok, ktorý funguje samostatne s voľnými nohavicami, ale aj ako spodná vrstva pod sako či bundu – nadčasová voľba pre moderného muža, ktorý oceňuje jednoduchosť. K dispozícii je tiež krémovo-zelená verzia za rovnakú cenu.

COS
Zdroj: COS

Merz b. Schwanen Loopwheeled Lightweight Long Sleeve T-Shirt 95 €

Univerzálne biele tričko s dlhými rukávmi od nemeckej značky Merz b. Schwanen, ktorej modely nosil aj herec Jeremy Allen v seriáli The Bear, je stelesnením remeselnej dokonalosti a nadčasového dizajnu.

Silueta inšpirovaná 50. rokmi minulého storočia ponúka klasický strih a ultra jemnú textúru, ktorá je príjemná na dotyk. Tajomstvo kvality spočíva vo výrobe na tradičnom loopwheel stroji priamo v Nemecku – pomalej, ale precíznej technike, vďaka ktorej úplet zostáva elastický a odolný bez napätia vo vlákne. Tričko si vďaka tomu zachová tvar aj po rokoch nosenia.

Cena 95 eur je priamoúmerná kvalite použitých materiálov aj spracovaniu.

Merz b. Schwanen
Zdroj: Merz b. Schwanen

REPRESENT Lowercase Logo Long Sleeve T-Shirt 100 €

George Heaton v posledných rokoch posunul REPRESENT do neuveriteľných rozmerov a každou kolekciou nás presviedča, že zaslúžene patrí medzi najvyhľadávanejšie streetwearové značky.

Tričko s dlhými rukávmi vo vyhotovení „Flat White“ s „Lowercase“ logom na zadnej strane definuje uvoľnenú, ale premyslenú pouličnú estetiku v roku 2026. Model v oversized strihu je ušitý zo zmesi bavlny (85 %) a konopného vlákna (15 %), čo zaručuje čistú, vyváženú štruktúru vhodnú do každého ročného obdobia. Branding je zámerne diskrétny. Detaily ako rebrovaný golier v rovnakom materiáli, krátke manžety, dvojitý šev na leme a charakteristický kovový štítok REPRESENT podčiarkujú remeselnú precíznosť značky.

Cena je presne 100 eur.

REPRESENT
Zdroj: REPRESENT

REPRESENT „EngLAnd“ Long Sleeve T-Shirt 130 €

V ponuke značky REPRESENT nás zaujal aj model z kolekcie „EngLAnd“, ktorá vznikla ako oslava otvorenia obchodu v Los Angeles.

Tričko je vyrobené z jemnej bavlny s gramážou 160 gramov na štvorcový meter, ktorá padá mäkko a nenútene. Má oversized strih typický pre súčasný streetwear a dominantným prvkom je reliéfny puff-print nápis "EngLAnd" na hrudi, ktorý pôsobí ako sochárska aplikácia. Značka nezabudla ani na detaily, ktoré podčiarkujú autentický, obnosený vzhľad – jemné zničené efekty na manžetách a leme, dvojihlové prešívanie a rebrovaný golier. Vzhľad dopĺňa charakteristický kovový štítok s logom REPRESENT.

REPRESENT
Zdroj: REPRESENT

MISBHV Waffle Long Sleeve T-Shirt 190 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš viacero atraktívnych tričiek s dlhými rukávmi, spomedzi ktorých sme vybrali model od značky MISBHV v bielom vyhotovení s kontrastným čiernym nápisom.

Novinka kombinuje jemnú „waffle“ štruktúru s posolstvom v podobe nápisu „here i am still thinking of you“, ktoré je typické pre osobitý rukopis MISBHV. Uvoľnený, mierne oversized strih pôsobí pohodlne a nenútene, zatiaľ čo štruktúrový úplet dodáva vizuálny aj hmatový rozmer.

Ide o kúsok, ktorý spája minimalistický vzhľad s emocionálnym podtextom – ideálny pre tých, ktorí hľadajú v móde aj osobný príbeh. Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 30 eur z ceny.

MISBHV
Zdroj: Footshop

Cherry Los Angeles Logo-Print Cotton Waffle-Jersey T-Shirt 200 €

Tričko s dlhými rukávmi od značky Cherry Los Angeles čerpá inšpiráciu z vojenskej vrstvenej estetiky a prináša ju do súčasnej mestskej módy.

Model je vyrobený z mäkkého bavlneného vafľového úpletu v boxy strihu, pričom na prvý pohľad pripomína klasické termo tričká. Textúrovaná štruktúra pletenia dodáva materiálu hĺbku aj príjemný pocit na dotyk, zatiaľ čo mierne skrátená silueta podčiarkuje nenútený charakter. Jediným kontrastným prvkom je sieťotlačové červeno-biele logo Cherry Los Angeles umiestnené pri leme – detail, ktorý nekričí, ale potvrdzuje pôvod značky.

Cena je 200 eur a v predaji je aj modrá verzia.

Cherry Los Angeles
Zdroj: MR PORTER

DARKPARK Troy Double Colour Long Sleeve T-Shirt 225 €

Bodku za zoznamom TOP pánskych tričiek s dlhými rukávmi dáva model od talianskej high-end značky DARKPARK, ktorý je v predaji v online obchode The Frankie Shop za 225 eur.

Novinka je dokonalou ukážkou moderného vrstvenia vytvoreného priamo v konštrukcii jedného kusu. Kombinácia tmavomodrej a bielej vytvára efekt dvoch vrstvených tričiek, ale v skutočnosti ide o jeden strih z ľahkej, mäkkej bavlny. Oversized strih so spadnutými ramenami dodáva uvoľnený, súčasný charakter, zatiaľ čo kontrastné dvojfarebné rukávy s krátkym tmavým vrchným dielom a bielym spodným rukávom pôsobia ako štýlový optický trik.

DARKPARK
Zdroj: The Frankie Shop
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Foto: Uniqlo, Weekday, Arket, COS, Merz b. Schwanen, REPRESENT, Footshop, MR PORTER, The Frankie Shop
Náhledový obrázek: REPRESENT, The Frankie Shop
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