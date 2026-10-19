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Kája a Filip plánují dovolené na míru. „Lidé nám svěří i měsíční pobyt v Japonsku za 300 tisíc korun“
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dnes 19. října 2026 v 7:00
Čas čtení 5:59

Kája a Filip plánují dovolené na míru. „Lidé nám svěří i měsíční pobyt v Japonsku za 300 tisíc korun“

Kája a Filip plánují dovolené na míru. „Lidé nám svěří i měsíční pobyt v Japonsku za 300 tisíc korun“
Zdroj: archiv respondentů/se svolením
Adriana Královičová CZ
Adriana Královičová CZ
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Ještě před pár lety si Kája a Filip hlídali každou korunu. Dnes mají byznys z cestování. Když začali vydělávat víc, rozhodli se nenechat peníze jen tak ležet a první větší částky investovali do nemovitostí.

Na sociálních sítích je sleduje přes 300 tisíc lidí. Pracují z Bali, cestují po světě a plánují lidem dovolené na míru, za které dnes klienti neváhají utratit i stovky tisíc korun. Ještě před pár lety ale Kája a Filip řešili úplně jiné věci: brigády, školu, levné letenky a hlavně to, jak si na vlastní cestování vydělat.

Dnes z projektu Levně po světě vybudovali fungující byznys. Společně procestovali přes 50 zemí, naplánovali tisíce dovolených a vytvořili stovky podrobných itinerářů. Klienti jim svěřují plánování cest do Japonska, na Maledivy nebo na řecké ostrovy. Sami přitom říkají, že na začátku žádný velký podnikatelský plán neměli. Všechno vznikalo postupně.

Jejich příběh ale nezačal na Bali ani na Instagramu. Oba byli od mládí zvyklí pracovat, cestovat a přemýšlet o tom, co s vydělanými penězi udělají. Právě jejich rozdílný vztah k financím dnes výrazně ovlivňuje, jak podnikají, investují i jak přemýšlejí o budoucnosti. 

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Kája si našla brigádu už v 15 letech

Kája vyrůstala na vesnici v rodině, kde se podle jejích slov obracela každá koruna. Peníze proto začala vnímat jinak než mnoho jejích vrstevníků. Už v 15 let si našla první brigádu a postupně jich měla i několik najednou.

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Vedle školy pracovala, věnovala se modelingu a cestovala do zahraničí. Právě modeling jí zároveň dal jednu z prvních lekcí finanční samostatnosti. Když byla na cestách, dostávala přesně stanovené kapesné a nemohla se spoléhat na to, že jí rodiče kdykoliv pošlou další peníze.

„Měli jsme dva tisíce pocket money na týden, a to bylo třeba v Koreji. Neměla jsem komu zavolat, ať mi pošlou peníze. Neměla jsem žádný svůj účet, nic. Pokud jsem s tím nevyžila, tak jsem nevyžila,“ vzpomíná.

Musela proto plánovat, kolik utratí, co si může dovolit a co si raději nechá na později. Zároveň si ale z domova odnesla i velmi silný návyk šetřit.

Říká, že dnes ji Filip učí trochu opačnou věc, aby se za utrácení automaticky necítila provinile. Snaží se hledat rovnováhu mezi šetřením, investováním a tím, aby si peníze také užili.

Nejprve brigády, potom Dánsko a život s pár tisíci

Ani Filip se k podnikání nedostal bez předchozích zkušeností. Vyzkoušel si práci číšníka, fast food, kancelářskou práci nebo rozvoz pizzy. V Dánsku se nakonec na dva roky stal sushi kuchařem.

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Do země přitom oba odjeli ještě jako velmi mladí. Původně měli být pouze spolubydlící na vysoké škole, ještě před odjezdem se z nich ale stal pár. Po dvou měsících vztahu tak začali společně žít, a rovnou v cizí zemi.

„Bylo toho opravdu hodně a na začátku byl ten vztah velmi složitej. Ale naučili jsme se spolu pracovat a myslím si, že jsme za to oba hrozně rádi,“ říká Kája.

Ani jejich první cestování přitom nebylo o luxusu. Jako studenti hledali levné letenky a jednoduché ubytování, ale nechtěli šetřit na samotných zážitcích. Na Filipínách si například půjčili skútr a s obrovskými batohy projížděli ostrovy.

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