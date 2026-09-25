Kto ovláda módnu scénu?
Móda na slovenskej, respektíve českej scéne neustále naberá na pútavosti a najnovší OUTFIT CHECK známych osobností je dôkazom.
Od oslnivej predsvadobnej haute couture elegancie v podaní Dary Rolins, cez rafinovanú benátsku čipku Moniky Marešovej, až po sviežu neformálnosť od Majka Spirita či Davida Luuho. Domáce hviezdy dokazujú, že dokážu majstrovsky prepojiť high fashion s uvoľnenosťou, športovou estetikou aj extravaganciou.
Dara Rolins
Čerstvo vydatá Dara Rolins ukázala na predsvadobnej párty oslnivú večernú eleganciu s nádychom haute couture.
Dominantou outfitu sú ružové puzdrové šaty bez ramienok, po celej ploche posiate drobnými perličkami a trblietavými detailmi. Architektonicky tvarovaný výstrih s plastickými prvkami pridáva dramatický rozmer, zatiaľ čo styling zostáva rafinovane vyvážený. Vlasy vypnuté do ležérneho drdolu nechávajú vyniknúť odhalené ramená a jemné visiace náušnice s perlami. Zlaté hodinky a jemné tetovania dodávajú vzhľadu osobný charakter.
Výsledkom je glamour, ktorý dokonale spája romantiku so sebavedomím a modernou estetikou.
Monika Marešová
Pre fotografiu v čarovných Benátkach zvolila Monika Marešová styling, ktorý dýcha nenútenou nonšalantnosťou s nádychom dramatickosti.
Kľúčovým prvkom sú čierne čipkované šaty s dlhými rukávmi a zvýšeným golierom od talianskej značky Intimissimi, ktorá je známa vďaka kvalitnej spodnej bielizni. Ich silueta s prestrihom v páse zvýrazňuje postavu a vytvára zmyselnú hru priehľadnosti. Monika ich majstrovsky kombinuje s minimalistickými striebornými šperkami.
Vzhľad je moderný, sofistikovaný a plný osobnosti, vďaka čomu je ideálny na spoločenskú udalosť.
Andrea Bezděková
Premiéru v našom zozname OUTFIT CHECK má modelka a influencerka Andrea Bezděková, ktorá je držiteľkou titulu Miss Česko 2016.
175 centimetrov vysoká plavovláska si získala našu priazeň vďaka stylingu, v ktorom prišla na Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Základom je dvojdielny tmavomodrý set – vrchnú časť tvorí skrátená košeľa v boxy strihu s krátkymi rukávmi a strieborným zipsom. Spodná časť ponúka elegantné šortky s vysokým pásom a pukmi, končiace tesne nad kolenami.
Výrazným akcentom sú biele kožené čižmy po kolená s ostrou špicou, ktoré dodávajú vintage nádych, ale aj kabelka Jacquemus s imitáciou zebrej srsti.
Maria Dušička
Radosť svojim outfitom na MBPFW nám urobila aj Maria Dušička, ktorá si najväčšiu módnu udalosť v Česku užila v modeli od návrhárky Alexandry Gnidiak.
Manželka Majka Spirita, ktorého nájdeš nižšie, predviedla v minimalistickej a nesmierne elegantnej siluete vlastnú verziu „french girl style“. Základom sú čierne puzdrové šaty bez rukávov s rolákom v bielej farbe, čo dodáva príjemný kontrast. Výstrih na chrbte a prepracovaný strih jemne kopírujú línie postavy, zatiaľ čo styling je čistý a zameraný na detaily – trendy úzke slnečné okuliare a decentné šperky od značky Roberto Coin.
Takto si predstavujeme nadčasový a svieži elegantný outfit, ktorý dokonale vyvažuje ženskosť a modernú estetiku.
Karolína Chomisteková
Karolína Chomisteková opäť potvrdzuje svoj status trendsetterky, keď sa nebojí riskovať, ale zároveň si zachováva eleganciu. Pre MBPFW zvolila sofistikovaný, ale odvážny outfit, ktorý spája klasické prvky s modernými akcentmi.
Základom vzhľadu je prepracovaná čierna kožená bunda s výrazným prešívaním v skrátenom strihu, ktorý dokonale zvýrazňuje pás. Pod ním má Karolína oblečený čierny top v tvare bustier, ktorý ladí s nohavicami s vysokým pásom a bočnými prestrihmi. Styling dotvára ikonická kabelka s logom Chanel a elegantná obuv s hranatou platformou na nízkych podpätkoch.