12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov

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27-ročný Kyle William Spitze dostal doposiaľ najprísnejší trest za online vykorisťovanie a zneužívanie.
Počas videohovoru prikázal iba 12-ročnému dievčaťu, aby sa rezala tak hlboko, ako dokáže. Keď zaváhala, vyhrážal sa, že zverejní jej kompromitujúce videá. Pri ďalšom telefonáte ju zase prinútil zabiť sliepku a z vnútorností vyskladať jeho online prezývku. Záznam z videohovoru neskôr zverejnil na svojich sociálnych sieťach s popisom: „úžasné“.
- Čo presne je sieť 764 a prečo ju FBI považuje za teroristickú hrozbu najvyššej kategórie.
- Ako Kyle Spitze lákal a vydieral dievčatá a čo presne im robil.
- Ako vyprovokoval priateľa svojej matky, aby na neho vystrelil z pištole a spáchal samovraždu.
- O švédskom predátorovi z rovnakej skupiny, ktorý mladého chlapca donútil, aby nožom pobodal staršiu ženu.
27-ročný Kyle William Spitze z malého mestečka Friendsville v Tennessee cez internet zneužil viac než 2 600 obetí z USA, ale aj zo zahraničia. Väčšinou išlo o maloleté dievčatá, od ktorých sa snažil vymámiť nahé fotografie či sexuálny obsah. Keď sa mu to podarilo, nútil ich k sebapoškodzovaniu pod vyhrážkami, že zverejní ich intímne zábery. Dve z jeho obetí psychické týranie nezvládli a spáchali samovraždu.
Kyle Spitze operoval predovšetkým na stránkach extrémistickej siete 764, ktorú FBI označila za formu „moderného terorizmu“. V auguste 2026 ho Federálny súd v Tennessee odsúdil za internetové týranie na 77 rokov väzenia. Ide doposiaľ o najprísnejší trest, aký kedy dostal člen siete 764.
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Predtým, ako sa spoločne pozrieme na prípad Kylea Spitzeho a rovnako tak na celú sieť 764, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.
Čo je sieť 764?
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- Čo presne je sieť 764 a prečo ju FBI považuje za teroristickú hrozbu najvyššej kategórie.
- Ako Kyle Spitze lákal a vydieral dievčatá a čo presne im robil.
- Ako vyprovokoval priateľa svojej matky, aby na neho vystrelil z pištole a spáchal samovraždu.
- O švédskom predátorovi z rovnakej skupiny, ktorý mladého chlapca donútil, aby nožom pobodal staršiu ženu.
764 je internetová sieť, ktorá vznikla v roku 2021 po rozpade staršej internetovej komunity známej ako „The Community“, ktorá združovala ľudí zameraných na kybernetickú kriminalitu.
Aj v tomto prípade ide o skupinu online predátorov a hackerov. Založil ju 15‑ročný Bradley Cadenhead, ktorý ju pomenoval podľa PSČ svojho rodného mesta v Texase – 76401 a 76402. Podľa americkej organizácie ADL, ktorá bojuje proti extrémizmu a nenávisti v online priestore, sa inšpiroval skupinou CVLT, známou najmä tým, že ľudí vydierali cez ich nahé fotky. Cadenhead však latku krutosti posunul ešte vyššie a obete začal nútiť k sebapoškodzovaniu a týraniu zvierat.
Skupina 764 stavia na ideológii nihilizmu a mizantropie – teda na presvedčení, že nič nemá zmysel a ľudstvo si zaslúži len nenávisť. Často používajú satanistické či neonacistické symboly, robia to však skôr pre hrozivý imidž než skutočné presvedčenie. Násilie páchajú iba z jediného dôvodu: aby v komunite získali čo najväčší rešpekt.
Svoje obete vyhľadávajú najmä na herných platformách ako Minecraft, Roblox či na Discorde, ktoré často navštevujú deti. Ponúkajú im odmeny v hrách alebo predstierajú kamarátstvo, aby si získali ich dôveru. Potom z nich lákajú nahé fotografie, aby ich mohli vydierať a nútiť k sebapoškodzovaniu.
Jednou z typických tyranských praktík členov skupiny je tzv. „cut signing“. Obete nútia, aby si do vlastnej kože vyrezali meno útočníka ako dôkaz o tom, že ich „vlastní“. Niekedy tiež chcú, aby niekam napísali ich meno vlastnou krvou. Členovia si fotografie týchto zvráteností ukladajú do online albumov, ktoré prezývajú „lorebooks“.
FBI radí sieť 764 do najvyššej kategórie teroristických hrozieb. Ešte v máji 2025 informovali, že majú otvorených vyše 250 vyšetrovaní osôb spojených s touto alebo podobnými sieťami. Od roku 2021 celosvetovo zatkli najmenej 23 členov.
Kto bol Kyle Spitze a čo robil dievčatám?
Kyle Spitze vystupoval na internete pod prezývkami „Crimhn“, „Criminal“ alebo „Criminaloli“. Bol jedným z pôvodných členov siete 764 a zároveň administrátorom jej odnože s názvom HarmNation. Prokurátori ho označili za najaktívnejšieho člena oboch sietí. Sám sa chválil, že „groomoval“ viac než 2 600 obetí doma aj v zahraničí.
Predátor spravidla najskôr venuje obeti komplimenty alebo darčeky a predstiera, že majú rovnaké záujmy. Keď si získa rešpekt a citové puto, začne dieťa manipulovať. Často mu tvrdí, že je výnimočné a súčasne v ňom vyvoláva pocity strachu a viny.
Modus operandi Kylea Spitzeho bol vždy rovnaký. Na sociálnych sieťach oslovil mladé dievčatá, predstieral záujem a tvrdil, že je ich priateľom. Keď si získal dôveru, prešiel k vydieraniu, vyhrážkam a sexuálnemu zneužívaniu.
Práve takto skončilo aj 12‑ročné dievča z vidieka, ktorému posielal sexuálne explicitné videá. Neskôr na oplátku žiadal, aby takéto videá poslala aj ona jemu. Keď sa mu podarilo získať na dievča kompromitujúci materiál, nútil ju k sebapoškodzovaniu. Vyhrážal sa jej, že ak nesplní jeho príkazy, zverejní jej sexuálne videá alebo príde za ňou domov a hodí jej do okna tehlu, píše ABC News.
Kyle Spitze zašiel v týraní až tak ďaleko, že dievča donútil, aby zavraždila sliepku a z jej vnútorností vyskladala jeho prezývku. Rovnaký postup uplatňoval aj pri ďalších deťoch. Na svojich sociálnych sieťach zdieľal zábery sebapoškodzovania maloletých dievčat, ktoré si do svojho tela vyrezali jeho prezývku. Často postoval aj fotografie zvierat utýraných na smrť.
FBI ho začala vyšetrovať ešte v decembri 2023 na základe anonymného tipu, že vo svojej skupine HarmNation šíri grafické materiály sexuálneho zneužívania detí. V telefóne, ktorý mu policajti zabavili ešte vo februári 2024, našli pornografické zábery dvoch maloletých obetí.
Partnera matky vyprovokoval k streľbe a samovražde
Podľa prokurátorov si dve zo Spitzeho obetí vzali život. Mená ani bližšie okolnosti ich smrti nezverejnili. Predátor sa podľa nich však neobmedzoval iba na násilie v online priestore.
V roku 2023 vyprovokoval priateľa svojej matky, aby po ňom v ich spoločnom dome vystrelil z pištole. Guľka Spitzeho zasiahla do ucha. Celý incident si nafilmoval, a keď na miesto dorazila polícia, priateľ matky spáchal samovraždu. Video z potýčky Spitze následne zverejnil na sociálnych sieťach, kde sa stalo virálnym a spravilo z neho v komunite „slávnu“ postavu, píše ABC News.
O rok neskôr, vo februári 2024, našiel svoju matku v bezvedomí, zaliatu krvou. Namiesto toho, aby zavolal záchranku, natočil dve videá z miesta činu a zdieľal ich na sociálnych sieťach. Práve tento incident podnietil FBI, aby u muža vykonala domovú prehliadku, počas ktorej mu zabavili telefón s detskou pornografiou a následne ho zatkli.
Vypočul si rekordný trest
Na konci roka 2024 sa Kyle Spitze priznal k viacerým obvineniam – k dvom bodom obžaloby za výrobu materiálu sexuálneho zneužívania detí, k napomáhaniu šíreniu videí s týraním zvierat a k držbe takéhoto materiálu so zámerom ho sledovať.
Porota súdu ho nakoniec poslala za mreže na 77 rokov. Ide o najdlhší trest, aký kedy dostal člen siete 764, a zároveň, ako zdôraznilo americké ministerstvo spravodlivosti, „najdlhší federálny trest, aký bol kedy uložený nihilistickému násilnému extrémistovi“.
„Zneužívanie zraniteľných detí v mene násilnej a zvrátenej ideológie patrí k najhorším z najhorších zločinov. Federálne orgány činné v trestnom konaní sa nezastavia, kým nebudú nihilistické násilné extrémistické skupiny a ich zvrátení členovia identifikovaní a stíhaní v plnom rozsahu zákona,“ povedal krátko po vznesení rozsudku generálny prokurátor Spojených štátov Todd Blanche.
Riaditeľ FBI Kash Patel zdôraznil, že za minulý rok identifikovali a zatkli o 500 % viac internetových predátorov než v minulých rokoch. FBI robí podľa jeho slov všetko pre to, aby identifikovali, vypátrali a zatkli každého člena internetových extrémistických skupín.
Keď si Kyle Spitze odsedí 77 rokov, jeho trest nekončí. Doživotne bude po prepustení pod dohľadom a musí sa zapísať do registra sexuálnych páchateľov.
Prípad Spitzeho nie je jediný
Kyle Spitze nebol jediným členom siete 764, ktorý si za podobné zločiny vypočul dlhoročný trest. Vo Švédsku súd nedávno odsúdil na desať a pol roka väzenia 18‑ročného Kevina Johanssona, ktorý v sieti vystupoval pod prezývkou „Chai“. S groomingom vraj začal, už keď mal 15 rokov, píše portál News.com.
Chlapca, ktorý žil v okolí mesta Umeå, uznali za vinného z dvoch pokusov o vraždu, jedného nabádania na pokus o vraždu, z troch prípadov závažného ublíženia na zdraví a z 11 prípadov závažného sexuálneho zneužívania detí, 12 prípadov držby a šírenia materiálu sexuálneho zneužívania detí a 5 prípadov týrania zvierat. Súd ho okrem iného uznal za vinného zo 6 prípadov znásilnenia austrálskej tínedžerky, ktorú podľa obžaloby dotlačil k sebapoškodzovaniu, k zavraždeniu svojej mačky a pokusu o samovraždu.
Chai podľa vyšetrovateľov na diaľku zorganizoval aj útok nožom vo švédskom Hässelby v roku 2024, pri ktorom 14-ročný chlapec, ktorého Chai riadil cez internet, pobodal staršiu ženu a muža – kým on sám celý útok sledoval naživo. Ďalšiu z obetí – nemeckého chlapca – dotlačil k sebapoškodzovaniu natoľko vážnemu, že takmer zomrel. Prokurátorka Jenny Östlingová po vynesení rozsudku povedala, že je „rada, že si súd uvedomuje, aká vážna je táto situácia“, píše Swedish Herald.