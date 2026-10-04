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12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov
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včera 4. října 2026 v 17:00
Čas čtení 5:43

12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov

Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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27-ročný Kyle William Spitze dostal doposiaľ najprísnejší trest za online vykorisťovanie a zneužívanie.

Počas videohovoru prikázal iba 12-ročnému dievčaťu, aby sa rezala tak hlboko, ako dokáže. Keď zaváhala, vyhrážal sa, že zverejní jej kompromitujúce videá. Pri ďalšom telefonáte ju zase prinútil zabiť sliepku a z vnútorností vyskladať jeho online prezývku. Záznam z videohovoru neskôr zverejnil na svojich sociálnych sieťach s popisom: „úžasné“.

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo presne je sieť 764 a prečo ju FBI považuje za teroristickú hrozbu najvyššej kategórie.
  • Ako Kyle Spitze lákal a vydieral dievčatá a čo presne im robil.
  • Ako vyprovokoval priateľa svojej matky, aby na neho vystrelil z pištole a spáchal samovraždu.
  • O švédskom predátorovi z rovnakej skupiny, ktorý mladého chlapca donútil, aby nožom pobodal staršiu ženu.

27-ročný Kyle William Spitze z malého mestečka Friendsville v Tennessee cez internet zneužil viac než 2 600 obetí z USA, ale aj zo zahraničia. Väčšinou išlo o maloleté dievčatá, od ktorých sa snažil vymámiť nahé fotografie či sexuálny obsah. Keď sa mu to podarilo, nútil ich k sebapoškodzovaniu pod vyhrážkami, že zverejní ich intímne zábery. Dve z jeho obetí psychické týranie nezvládli a spáchali samovraždu.

Kyle Spitze operoval predovšetkým na stránkach extrémistickej siete 764, ktorú FBI označila za formu „moderného terorizmu“. V auguste 2026 ho Federálny súd v Tennessee odsúdil za internetové týranie na 77 rokov väzenia. Ide doposiaľ o najprísnejší trest, aký kedy dostal člen siete 764.

Kyle Spitze. / Policajná fotografia. Logo extrémistickej skupiny 764. Detská pornografia Detská pornografia
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V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Viac článkov z tejto série nájdeš tu.

Naposledy sme písali o nekrofilovi Edmundovi Kemperovi, ktorý vlastnej mame odsekol hlavu a použil ju ako terč na šípky, či o sériovom vrahovi Andrejovi Kijkovi známym ako „Sosnovský rozparovač“.

 

Predtým, ako sa spoločne pozrieme na prípad Kylea Spitzeho a rovnako tak na celú sieť 764, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.

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  • Čo presne je sieť 764 a prečo ju FBI považuje za teroristickú hrozbu najvyššej kategórie.
  • Ako Kyle Spitze lákal a vydieral dievčatá a čo presne im robil.
  • Ako vyprovokoval priateľa svojej matky, aby na neho vystrelil z pištole a spáchal samovraždu.
  • O švédskom predátorovi z rovnakej skupiny, ktorý mladého chlapca donútil, aby nožom pobodal staršiu ženu.
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Zdroj: adl.org, abcnews.com, justice.gov, com.au, abcnews4.com, com.au
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