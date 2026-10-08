Feed Explore
Feed Explore Profil
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
1
1
0
dnes 8. října 2026 v 7:35
Čas čtení 6:10

Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí

Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Zdroj: Archív respondenta Adriána
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ak tam makáš poctivo a dostatočne, vieš si zarobiť aj viac ako 30 eur na hodinu.

Do Švédska prišiel vo veku 22 rokov. Nebol na tom dobre s cudzími jazykmi, netušil nič o lešení a materiáloch, a čo viac, veľmi sa bál výšok.

„Keď ti poviem, že som mal extrémny strach z výšok, tak bol naozaj extrémny. A hlavne si predstav, že to nie je prísť na vyhliadku, spraviť si video a ísť dole, ale manipulácia s ťažkými predmetmi a koordinácia, to nie je sranda,“ opisuje Aďo svoju prácu.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako v zahraničí najprv bojoval s alkoholom.
  • Ako nafúkal v práci a kedy prišla tvrdá stopka.
  • Čo všetko musí ako lešenár ovládať.
  • Ako sa mu pracovalo pri -28 stupňoch Celzia.
  • Čo robil, aby prekonal strach z výšok.
  • Ako si zvykal na prácu v 60-metrovej výške.
  • Čo musí splniť, aby zarobil 5 000 eur mesačne.
  • Koľko stojí život v Štokholme.

Dnes je Aďo v Štokholme ako doma, vo Švédsku pracuje 7 rokov, počas ktorých prešiel viacerými pracovnými aj životnými zmenami, o ktorých hovorí aj vo videách na svojom Instagrame.

„Odchádzal som z malej dediny na východnom Slovensku najprv do Anglicka, potom do Švédska, bol som rebel, zarábal som na to obdobie veľmi pekné peniaze, život bol párty, postupne som sa však upokojil a začal si vážiť sám seba,“ hovorí.

Štokholm
Zdroj: Archív respondenta Adriána

Aďo v rozhovore otvorene opísal najťažšie obdobie pracovného života, keď zápasil s alkoholom, no porozprával aj o náročnosti práce lešenára, výzvach, zárobkoch, prácach vo výškach a silných mrazoch či nákladoch na život v Štokholme.

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so Slovákmi v zahraničí. Prečítaj si o Zune zo Škótska či Tereze z Nórska.

Ak ťa náš obsah baví a chceš nás podporiť, vstúp do Refresher Clubu a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

Štokholm Štokholm Štokholm Štokholm
Zobrazit galerii
(10)

Čo ťa lákalo ísť do Švédska?

Predtým som bol v Anglicku aj v Holandsku, robil som strechy, ale keď prišli prvé problémy s vyplácaním peňazí, odišiel som preč. V Holandsku je zas brutálny tlak na prácu a podmienky nie sú také výhodné. Nikto na teba nepozerá, či vládzeš alebo či chceš ísť domov, nevyhovovalo mi to. Navyše, je tam všade dosť omamných látok a ja som chcel byť mimo toho celého. Paradoxne, ma nikdy nelákali severské krajiny, no našiel som inzerát a ocitol som sa v Štokholme.

Na profile uvádzaš, že si takmer dva roky triezvy, súvisí to s odchodom z Holandska a tvojím životným štýlom?

Poviem to tak, že keď si labilnejší človek, na Slovensku si už v detstve ľahko vybuduješ počiatočnú formu alkoholizmu. Začalo to v mladosti, kedy som chodil vonku s partiou a pilo sa, neskôr oslavy, svadby, pohreby, meniny, narodeniny, návrat zo zahraničia – všetko spojené len s pitím, mal som s tým už vážny problém. Uvedomenie prišlo, keď som sa sám nad sebou zamyslel, že už nesedím pri alkohole len v piatok alebo v sobotu, ale bežne aj v pondelok. Muselo to prestať.

Štokholm
Zdroj: Archív respondenta Adriána

Prenášal sa tento problém aj do tvojej práce?Jasné, to je na tom najhoršie, pretože raz som dokonca ráno po ťažkom víkende na bráne fúkal zostatkový, dostal som pokutu a takmer som prišiel o prácu, no to bolo dávno, pred piatimi rokmi, bol som mladý a sprostý, aj to bola jedna z hlavných stopiek môjho predošlého ja. Vo Švédsku si na to dávajú extrémny pozor rôznymi spôsobmi.

Aké spôsoby myslíš?

Přidej se do Refresher Clubu
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (150 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Půlroční - 23 %
812,5 Kč 625 Kč
Účtuje se každých 6 měsíců
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (900 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Roční - 23 %
1 625 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (2 000 kreditů)
Úplně bez reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Všechny možnosti členství Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do Refresher Clubu

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako v zahraničí najprv bojoval s alkoholom.
  • Ako nafúkal v práci a kedy prišla tvrdá stopka.
  • Čo všetko musí ako lešenár ovládať.
  • Ako sa mu pracovalo pri -28 stupňoch Celzia.
  • Čo robil, aby prekonal strach z výšok.
  • Ako si zvykal na prácu v 60-metrovej výške.
  • Čo musí splniť, aby zarobil 5 000 eur mesačne.
  • Koľko stojí život v Štokholme.
Dočíst článek
Máš již členství?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 212509 a aktivuj si členství na celý měsíc.
Cena SMS členství je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Přidej se do Clubu a získej
Refresher bez reklam
Přístup k exkluzivnímu obsahu (články, videa)
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty, festivaly nebo do kina
PPV kódy
Možnost sdílet obsah kámošům a kámoškám
Zobrazit všechny
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Archív respondenta Adriana
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDELANIE & KARIÉRA
Doporučujeme
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
Refresher Club
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
před 3 hodinami
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
30. 9. 2026 9:30
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
před 2 dny
2
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
Sponzorovaný obsah
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
28. 9. 2026 13:30
Daniel se ve 26 letech podílel na strategii největší české banky. „Vrcholový business je o lidech,“ říká
Sponzorovaný obsah
Daniel se ve 26 letech podílel na strategii největší české banky. „Vrcholový business je o lidech,“ říká
27. 9. 2026 15:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
před 16 minutami
Virální film míří do českých kin. Provokatér Nathan Fiedler strávil 30 dní se strůjkyní obřího podvodu Elizabeth Holmes
před 2 hodinami
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
včera v 21:19
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
včera v 16:00
S HBO Max, jak ho znáš, se můžeš rozloučit. Bude se znovu přejmenovávat?
včera v 15:15
Transformeři se vracejí ke kořenům. Michael Bay i Steven Spielberg jsou zpět
včera v 14:30
Franta Prachař vydává své první EP. Kdy se ho dočkáš?
včera v 13:30
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
včera v 10:30
Vůně, která hovoří česky i japonsky. Pigmentario Aereo od umělkyně Michaely Fenkl spojuje kultury
včera v 08:01
Zpravodajství
Politika Česko Spojené státy americké (USA) Francie
Více
Británie uzavřela svůj konzulát ve východním Jeruzalémě. Bojí se o bezpečnost diplomatů
před minutou
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české
před 2 hodinami
Starosta francouzského města se zastal protestujících
včera v 17:07
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
včera v 21:19
Tom Cruise má na kontě jeden z největších propadáků roku. Digger nezaujal diváctvo ani kritiku
před 3 dny
Sérioví vrazi, kruté ženy i novinka od tvůrců Mostu! Tyhle pecky si nesmíš nechat ujít v říjnu
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
Refresher Club
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
před 3 hodinami
OFFSTAGE: Hostem dalšího dílu je Hugo Toxxx. Celý díl si už nyní můžeš pustit na našem YouTube
OFFSTAGE: Hostem dalšího dílu je Hugo Toxxx. Celý díl si už nyní můžeš pustit na našem YouTube
včera v 17:30
Hugo Toxxx: „Chci, aby lidem upadla brada, když si pustí moji music. Bejt v životě vyrovnanej je obrovskej luxus“
Refresher Club
Hugo Toxxx: „Chci, aby lidem upadla brada, když si pustí moji music. Bejt v životě vyrovnanej je obrovskej luxus“
včera v 17:00
Amber Heard zaběhla svůj první půlmaraton. Má čas jako elitní závodnice
Amber Heard zaběhla svůj první půlmaraton. Má čas jako elitní závodnice
včera v 16:45
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
včera v 10:30
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
včera v 16:00
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
včera v 21:19
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
před 2 dny
2
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
Sponzorovaný obsah
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
29. 9. 2026 17:00
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
před 2 dny
2
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
včera v 10:30
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
včera v 16:00
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
včera v 21:19
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
1. 10. 2026 10:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
před 2 dny
2
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00