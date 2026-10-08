„Po našom päťročnom manželstve som skončila na liekoch. Bojím sa odísť“ hovorí Ema.
Dobrý deň,
môj partner je narcista a manipulátor, aspoň podľa mňa. Sú na ňom niektoré znaky, podľa ktorých to usudzujem. Po našom päťročnom manželstve som skončila na liekoch. Bojím sa odísť. Čo mám robiť?
Ďakujem.
Ema, 27 rokov
Dobrý deň, Ema,
z tvojho opisu vo mne rezonuje veta: „Bojím sa odísť.“ Práve strach je v takejto situácii veľmi dôležitá informácia, ktorú by som nebagatelizovala. Nevieme a na základe krátkeho opisu ani nemôžeme povedať, či je tvoj partner „narcista“ alebo či spĺňa nejakú konkrétnu diagnózu, preto by som sa viac než na nálepku sústredila na to, čo sa vo vzťahu reálne deje, ako sa cítiš a čo ti vzťah dlhodobo spôsobuje.
Ak hovoríš, že si po piatich rokoch manželstva skončila na liekoch a zároveň sa partnera bojíš opustiť, je to dôvod brať situáciu vážne. Psychické násilie nemusí byť na prvý pohľad viditeľné. Človek môže byť postupne zneisťovaný, kontrolovaný, ponižovaný alebo presviedčaný o tom, že problém je v ňom. Časom môže začať pochybovať o vlastnom vnímaní reality, o svojich rozhodnutiach aj o tom, či má vôbec právo odísť.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Odporúčanie psychologičky.
- Čo môže podľa odborníčky človeku brániť odísť zo vzťahu, o ktorom sám vníma, že mu ubližuje.
- Aké správanie môže signalizovať manipulatívny alebo psychicky nezdravý vzťah.
- Čo môže Ema urobiť ako prvý krok, ak sa partnera bojí opustiť.
A zároveň by som ti chcela povedať jednu dôležitú vec: nemusíš mať dokonale pomenované, čo sa vo vzťahu deje, aby si mohla vyhľadať pomoc. Nemusíš najskôr dokázať, že tvoj partner je manipulátor alebo narcista. Úplne postačujúce je povedať: „Necítim sa vo vzťahu dobre, bojím sa a neviem, ako z neho bezpečne odísť.“ Aj to je dostatočný dôvod na pomoc.
Čo môže človeku brániť odísť zo vzťahu, o ktorom sám vníma, že mu ubližuje?
Často si predstavujeme, že keď človek pochopí, že mu vzťah ubližuje, jednoducho odíde. V skutočnosti to tak vôbec nemusí byť. Rozum môže hovoriť „odíď“, ale emócie, strach, nádej aj praktické okolnosti môžu hovoriť niečo úplne iné.
Človeka môže držať strach z reakcie partnera, obava z toho, čo bude nasledovať, finančná alebo bytová závislosť, deti, spoločný majetok, izolácia od blízkych, ale aj nádej, že sa partner zmení. Veľmi silné môže byť aj striedanie ubližovania a období pokoja či láskavosti. Vtedy môže človek premýšľať, že vzťah ešte dokáže zachrániť. To však nemení nič na tom, že vzťah môže byť pre človeka dlhodobo deštruktívny.
Pri manipulácii navyše často dochádza k postupnému oslabovaniu sebadôvery. Ak človek opakovane počúva, že preháňa, je precitlivený, že si veci nesprávne vysvetľuje alebo že za problémy môže on, môže časom začať pochybovať aj o vlastnom úsudku.
Preto odchod nevnímam ako jednorazové rozhodnutie, ktoré musí človek zvládnuť silou vôle. Niekedy je to skôr proces, počas ktorého si človek postupne obnovuje dôveru v seba, vytvára bezpečie a hľadá ľudí, o ktorých sa môže oprieť.
Aké správanie môže signalizovať manipulatívny alebo psychicky nezdravý vzťah?
Za varovné považujem najmä dlhodobé správanie, ktoré v človeku vyvoláva strach, neistotu alebo pocit, že stráca kontrolu nad vlastným životom. Môže ísť o ponižovanie, zosmiešňovanie, vyhrážky, nadmernú kontrolu, kontrolovanie telefónu či kontaktov, izolovanie od rodiny a priateľov, žiarlivosť, vydieranie, opakované spochybňovanie reality alebo prenášanie zodpovednosti za partnerovo správanie na druhého človeka.
Manipulácia pritom nemusí vyzerať dramaticky. Niekedy má podobu drobných, opakovaných zásahov do sebahodnoty a slobody človeka. Dôležité preto nie je iba to, čo partner konkrétne robí, ale aj to, čo sa deje so mnou: Začínam sa báť hovoriť svoj názor? Premýšľam neustále nad tým, ako niečo poviem, aby sa partner nerozhneval? Prestávam sa stretávať s blízkymi? Mám pocit, že musím stále chodiť po špičkách? Pochybujem o sebe viac než kedysi?
Veľmi vážnym signálom je práve strach. Rovnako aj výrazné zhoršenie psychického alebo fyzického zdravia – napríklad úzkosti, poruchy spánku, dlhodobé vyčerpanie, psychosomatické ťažkosti či potreba psychiatrickej liečby. Vtedy by som určite odporúčala vyhľadať odbornú pomoc.
Nesnažila by som sa však partnera diagnostikovať. Pojem „narcista“ sa dnes používa veľmi často, ale narcistické črty ešte neznamenajú narcistickú poruchu osobnosti. Pre ženu v takomto vzťahu je napokon oveľa podstatnejšie vedieť, že konkrétne správanie jej ubližuje, než mať na partnera správnu diagnózu.
Čo môže žena urobiť ako prvý krok, ak sa partnera bojí opustiť?
Ak sa žena partnera bojí, prvým krokom nemusí byť okamžitý odchod. Prvým krokom môže byť bezpečný človek. Niekto, komu dôveruje a komu môže otvorene povedať, čo sa doma deje. Dôležité je, aby na svoju situáciu nezostala sama.
Odporúčala by som tiež obrátiť sa na psychológa, psychoterapeuta, prípadne na organizáciu alebo poradňu, ktorá sa venuje pomoci ľuďom zažívajúcim násilie vo vzťahoch. Ak je prítomné násilie, vyhrážky alebo bezprostredné nebezpečenstvo, je potrebné obrátiť sa aj na príslušné krízové či bezpečnostné služby.
Pri strachu z partnera je dôležité myslieť aj na bezpečnostný plán. Teda premyslieť si, komu zavolám, kam môžem ísť, kde mám doklady, lieky, peniaze a dôležité veci a ako budem postupovať, ak by sa situácia náhle vyhrotila. Ak partner kontroluje telefón alebo financie, treba premýšľať aj nad tým, ako vyhľadať pomoc spôsobom, ktorý nezvýši riziko.
A práve toto by som zdôraznila najviac: ak sa žena partnera bojí, nemala by plánovanie odchodu riešiť úplne sama a už vôbec nie je potrebné partnerovi vopred oznamovať každý svoj krok. Pri potenciálne nebezpečnom vzťahu môže byť bezpečnejšie najskôr vytvoriť podpornú sieť a konzultovať ďalší postup s odborníkmi.
Ako funguje Safe Space?
- Pošli nám svoju otázku cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa danej téme venuje. Môžeš nám tiež napísať e-mail na adresu [email protected].
- Tvoja identita zostane anonymná. Uvedieme len tvoje krstné meno a vek, no ak máš obavy z potenciálneho odhalenia, môžeme sa dohodnúť aj na úplnej anonymite. Nikde neuvedieme tvoje celé meno ani žiadne údaje, ktoré by ťa mohli prezradiť.
- Odpoveď napíše odborník, ktorý na expertnej úrovni rozumie psychike, zdraviu či vzťahom.
- Tvoj príbeh môže pomôcť aj iným. V anonymnej podobe ho uverejníme v našej pravidelnej poradni, aby si z odpovede mohli odniesť niečo aj ostatní, ktorí prežívajú niečo podobné.
- Každý, koho otázku vyberieme a uverejníme ju s odpoveďou experta, dostane mesačné predplatné zadarmo.
- Nevieme zaručiť, že zodpovieme na úplne všetky položené otázky, no urobíme všetko pre to, aby žiadna relevantná neostala bez odpovede.
- Safe Space je priestor, kde tvoje obavy a pochybnosti zostanú v bezpečí.