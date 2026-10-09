Do kin přichází hit z Varů Milovník, ne bojovník. Nahlíží do života Gen Z

Snímek režisérky Martiny Buchelové vyhrál v soutěži Proxima na festivalu v Karlových Varech či na Finále Plzeň.
Teď se ho dočkáme i v kinech. V českých sálech je film k vidění od čtvrtka. Média ho označují za sondu do generace Z.
Film se odehrává na současném Slovensku a vypráví o dvou bratrancích. Andrej v podání Adama Kabely a Peter hraný Františkem Belešem bydlí u babičky, navzájem spolu však příliš nevychází.
Andrej má jasný plán, chce přestat dělat hlouposti, nelézt opilý na stromy a být více doma s babičkou. Mladík z bratislavského sídliště totiž rád pije. Jedné noci potká také Míšu (Michaela Kostková), do které se zamiluje.
Zakoukají se do sebe při druhém setkání, které probíhá v panelákovém bytě nad sklenkou Fanty. Film pak sleduje osudy Míšiny sestry, otce nebo místních gangsterů. Snímek provází Andrejovo vyprávění, dělí se na nechronologické kapitoly. Novinka navíc pracuje s estetikou vertikálních videí, ve filmu tak záběry připomínají reelska.