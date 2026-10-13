P Diddy byl údajně převezen do nemocnice kvůli zdravotní pohotovosti

Odsouzený hudební magnát si v současné době odpykává trest odnětí svobody v délce padesáti měsíců ve federální věznici FCI Fort Dix v New Jersey.
Podle zpráv USA TODAY čelil Sean „Diddy“ Combs o víkendu zdravotním potížím. Odsouzený hudební magnát měl být v sobotu ráno 10. října podle serveru TMZ v důsledku „zdravotní pohotovosti“ převezen do nemocnice. Podle tohoto média byl šestapadesátiletý rapper hospitalizován kvůli léčbě poranění hlavy.
„Jsme si vědomi zpráv týkajících se Seana Combse,“ uvedl v prohlášení pro deník USA TODAY v pondělí 12. října mluvčí Combse Juda Engelmayer. Odmítl však sdělit další podrobnosti o Combsově zdravotním stavu a dodal: „Snažíme se ověřit okolnosti.“
„Naším nejnaléhavějším zájmem je Seanovo zdraví a pohodlí a vážíme si všech, kteří se nám ozvali,“ zdůraznil Engelmayer. Věznice FCI Fort Dix se k této záležitosti odmítla vyjádřit s odkazem na důvody ochrany soukromí, bezpečnosti a ochrany.
TMZ také uvádí, že Sean „Diddy“ Combs utrpěl zranění hlavy, které neohrožovalo jeho život, a v sobotu později byl převezen zpět do vězení, kde byl umístěn do samovazby. Není jasné, jak k tomuto zranění došlo.
Zdravotní potíže P Diddyho přicházejí po několika bouřlivých měsících, kdy byl v červenci 2025 shledán vinným ze dvou případů převozu za účelem prostituce v ostře sledovaném soudním procesu, který odhalil zákulisí rapperova mediálního impéria.
V červenci byl údajně odsouzený P Diddy umístěn na samotku poté, co se dostal do potyčky s jiným vězněm. Pod drobnohledem se ocitlo také Combsovo chování za mřížemi. NBC News zveřejnila 29. září reportáž, v níž na základě fotografií a videozáznamů hudebního producenta a rozhovorů s několika spoluvězni tvrdí, že Combs používá pašovanou elektroniku a alkohol, které mu byly obstarány. Médium rovněž uvedlo, že Combs platí spoluvězňům za vaření, úklid a praní prádla.
Z vězení by se měl dostat až v roce 2028
Původní datum propuštění Combse bylo stanoveno na 8. května 2028, avšak podle záznamů o vězních Federálního úřadu pro vězeňství USA bylo datum Combsova propuštění od jeho uvěznění několikrát posunuto. Combsovo propuštění je v současné době naplánováno na 2. března 2028, což představuje dvouměsíční zpoždění oproti rapperovu dříve upravenému datu propuštění, jímž byl 21. leden 2028.
Combsův právní tým se stále pokouší podat odvolání proti jeho odsouzení za sexuální trestné činy. Rapper, který popřel všechna obvinění ze sexuálního obtěžování, čelí také více než 70 občanskoprávním žalobám po celé zemi.